Indemnizațiile CA la compania IAR Brașov cresc de peste 4 ori: ce justifică majorarea și ce așteptări are statul de la conducere

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a anunțat că a majorat de la 4.720 de lei la 20.400 de lei brut indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie al IAR Braşov, o companie „strategică pentru industria aeronautică şi de apărare, listată la Bursa de Valori Bucureşti, profitabilă şi cu o activitate cu un grad ridicat de complexitate”.

Darău a adăugat că a semnat mandatul ca la IAR Braşov statul român „să sprijine performanţa în funcţie de indicatori obiectivi, nu de apropierea de un ministru sau altul, de un partid sau altul”.

„Principiul pe care îl urmărim este simplu: administratori competenţi, indemnizaţii justificabile şi performanţă care poate fi măsurată”, a mai spus Darău, într-o postare pe Facebook, potrivit News.ro.

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, consideră că statul trebuie să fie „un administrator mai bun pentru companiile strategice deţinute”, iar oamenii din conducere trebuie „selectaţi şi măsuraţi conform responsabilităţilor şi performanţelor”.

„Întotdeauna am luptat cu resemnările de tristă amintire: «ei se fac că ne plătesc, noi ne facem că muncim» sau «timpul trece, leafa merge». 4.720 de lei brut pe lună. Atât era indemnizaţia pentru un membru al Consiliului de Administraţie de la IAR Braşov - o companie strategică pentru industria aeronautică şi de apărare, listată la Bursa de Valori Bucureşti, profitabilă şi cu o activitate cu un grad ridicat de complexitate. Am spus de nenumărate ori că - dacă vrem performanţă de la administratorii companiilor de stat - trebuie să ne comportăm şi noi precum un acţionar profesionist: să cerem rezultate şi să corelăm remuneraţia cu responsabilitatea, complexitatea şi performanţa companiei”, a afirmat, miercuri, ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău.

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Darău a precizat că, în calitate de ministru al Economiei, a stabilit o formulă de calcul a indemnizaţiei pentru membrii CA care să ţină cont de dimensiunea companiei, cifra de afaceri şi numărul de angajaţi, profitabilitatea, investiţiile, statutul de companie listată şi dificultatea mandatului.

„Ieri (n. red. - marţi) am semnat mandatul ca la IAR Braşov statul român - în calitate de acţionar responsabil - să sprijine performanţa în funcţie de indicatori obiectivi, nu de apropierea de un ministru sau altul, de un partid sau altul. Aşteptările sunt înalte şi le-am făcut clare celor din CA şi conducerii executive”, a menționat ministrul interimar al Economiei.

Potrivit demnitarului, ccompania braşoveană are o cooperare industrială de lungă durată cu Airbus Helicopters, inclusiv în zona de producţie, personalizare şi mentenanţă a elicopterelor.

„Iar acum avem o oportunitate importantă în contextul SAFE şi al investiţiilor pe care România le face în industria de apărare, prin cooperarea cu Airbus Helicopters France şi participarea industrială la programul de elicoptere H225M”, a adăugat ministrul.

Darău consideră că recunoaşterea rolului administratorilor înseamnă, pentru aceştia, „mai ales responsabilitate pentru rezultat: o parte cât mai mare din banii pe care România îi investeşte în apărare, inclusiv în proiectele SAFE, trebuie să se transforme în producţie în România, mentenanţă, transfer de tehnologie, know-how şi locuri de muncă specializate”.

„Nu este o indemnizaţie stabilită discreţionar şi nici o recompensă acordată unor persoane anume. Este rezultatul unei formule unitare, care va fi aplicată gradual întregului portofoliu al Ministerului Economiei. Creşterea de la 4.720 de lei la 20.400 de lei brut - un nivel confirmat şi prin avizarea de către AMEPIP - are în spate rezultate: aproximativ 441 de milioane de lei cifră de afaceri în 2025, cu un profit net de 48 de milioane de lei; aproape 24,5 milioane de lei din acest profit viraţi la bugetul de stat în anul 2026; un buget de 21 de milioane de lei pentru investiţii în derulare. Principiul pe care îl urmărim este simplu: administratori competenţi, indemnizaţii justificabile şi performanţă care poate fi măsurată”, a mai explicat Irineu Darău.

Editor : Ș.R.