Premierul Luca Niculescu a declarat, miercuri, la uzina Ford Otosan din Craiova, că Guvernul va acorda şi mai multă atenţie industriei automotive din România şi a anunţat că doreşte crearea unui task force dedicat industriei auto din România.

Premierul Luca Niculescu a declarat că a venit să viziteze uzina dar şi pentru a discuta, în primul rând, alături de mai mulţi miniştri, alături de colegii din Cancelarie, despre perspectivele industriei auto din România, pentru că „este una dintre industriile cele mai puternice pe care le avem”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Este o industrie care asigură între 12% şi 14% din PIB-ul României, care dă de lucru la foarte, foarte mulţi români. Sunt sute de mii de români care lucrează pentru această industrie şi noi vrem, evident, să o păstrăm, vrem să o dezolvăm”, a mai spus şeful Executivului.

Premierul Luca Niculescu a arătat că au discutat despre o paletă largă de acţiuni pe care le pot face împreună, despre sprijinul care poate veni din partea Executivului, despre sprijinul de la nivel European.

„Ceea ce face dumneavoastră aici este foarte modern, este orientat către viitor şi sperăm că acest viitor să fie unul cât mai fructuos”, a arătat Luca Niculescu.

Premierul a menţionat că Guvernul României sprijină industria, doreşte relansarea industriei.

„Vom acorda şi mai multă atenţie industriei automotive din România, de foarte puţină vreme am şi un consilier special, dedicat industriei auto din România, domnul Sandu, pe care mulţi dintre dumneavoastră îl cunosc, şi începând, chiar de mâine dimineaţă, ne vom apuca şi mai tare de lucru. Vreau să creăm un task force dedicat industriei auto din România, pentru a vedea cum putem să vă sprijinim într-un mod cât mai complet, pentru că succesul dumneavoastră este evident şi succesul nostru, ceea ce faceţi aici, la Craiova, este şi succesul României”, a mai spus premierul Niculescu.

Citește și:

VIDEO Luca Niculescu, după vizita la uzina Dacia: Programul Rabla ar putea începe mai devreme și ar putea fi „mai generos” în 2027

Editor : Ș.R.