Interviu: Tarom duce la „muzeu” ATR-urile cu elice. Flota, înlocuită integral

Liniile aeriene naționale, Tarom, raportează creșterea traficului și a veniturilor în trimestrul al treilea, în condițiile în care compania aeriană continuă o strategie de extindere a flotei și a rutelor în vederea obținerii unei profitabilități.

Pentru acest trimestru, Tarom a transportat cu 21% mai mulți pasageri și a înregistrat o creștere de 23% a veniturilor față de perioada anterioară, a declarat directorul executiv Werner Wilhelm Wolff, într-un interviu acordat publicației Air Transport World (ATW).

Operatorul de stat a inregistrat o pierdere de 172 milioane RON (20 milioane dolari) in 2017, potrivit presei naționale.

Wolff a declarat pentru ATW că linia aeriană are o strategie de revenire la profitabilitate, dar nu a putut spune când s-ar întâmpla acest lucru.

"Este dificil să dai o estimare strictă. Există multe variabile, cum ar fi prețul combustibilului pentru aeronave care nu sunt sub controlul companiei noastre ", a spus el. "Cu toate acestea, putem spune că Tarom dezvoltă investiții importante începând cu anul 2018 și în următorii ani".

Planuri mari privind flota

Tarom a adăugat două aeronave Boeing 737-800NG (Nouă Generație) flotei sale în acest an. "Așa cum am afirmat anterior, așteptăm încă cinci noi avioane în următorii ani, plus o înlocuire a cel puțin 13 avioane pe care le folosim în prezent", a spus Wolff.

Compania aeriană a semnat un ordin pentru cinci 737 MAX 8-uri, evaluate la 586 milioane de dolari la prețurile de listă, la Expoziția Aeriană Farnborough din iulie.

Tarom intenționează să înlocuiască cele nouă ATR cu elice și patru Boeing 737-300. Flota curentă cuprinde patru Airbus A318s, două ATR - 42, șapte ATR - 72, patru 737-300, patru 737-700 și patru 737-800.

Operatorul de transport urmărește, de asemenea, o abordare diferită pentru hubul București - Otopeni.

"De exemplu, încercăm să folosim poziția transportatorului nostru pentru a acționa ca o poartă aeriană între Est și Vest. Tbilisi - Georgia, Odessa - Ucraina, Erevan - Armenia și Baku - Azerbaidjan sunt cele mai recente rute deschise ", a spus Wolff. "Cairo și Orientul Mijlociu sunt, de asemenea, în planurile de zbor de vară. Obiectivul nostru principal este traficul de conexiuni. "

Întrebat despre posibilitatea reluării zborurilor către SUA și Asia, Wolff a declarat că este "prea devreme să vorbim despre un anumit traseu pe distanțe lungi".

Wolff a minimizat speculațiile că Tarom intenționează să părăsească SkyTeam, remarcând că linia aeriană a semnat un nou contract cu alianța pe 14 noiembrie.

"Valorizăm toate parteneriatele noastre. A fi membru al unei alianțe este un factor important pentru compania noastră ", a spus el.

