Investiția în oameni susține viitorul fabricat în România. Philip Morris International, Angajator de Top pentru al 11-lea an consecutiv

Principii și valori clare, salarii competitive, condiții de lucru moderne, oportunități de promovare, dar mai ales oameni talentați și dornici să se dezvolte. Acestea sunt ingredientele care au făcut ca Philip Morris România să primească certificarea Top Employer/Angajator de Top pentru al unsprezecelea lea an consecutiv.

„Viitorul este fabricat în România – iar noi suntem aici pentru a face acest lucru posibil împreună.”, spune Gerasimos Contoguris, Director People & Culture, Philip Morris România.

În România, compania este un motor în ocuparea forței de muncă și crearea de valoare socială, iar calitatea oamenilor și mediul sănătos au fost și ele argumente reale pentru certificarea Top Employer / Angajator de Top. Compania își pregătește oamenii pentru viitor și oferă oportunități concrete de dezvoltare.

Anamaria Rînja este unul dintre oamenii care au crescut în companie. „Sunt definiția creșterii organice.”, povestește ea râzând. Azi este Category Manager, dar a început cu începutul. „Sunt în companie de peste 10 ani. Am început în teren, ca hostess, cum se numea la vremea aceea, apoi am devenit team leader, am trecut în back-office, pe organizare evenimente, am crescut în brand unde am lucrat mulți ani, pe foarte multe roluri. În 2024, am plecat în Suedia unde am lucrat aproape un an și jumătate pe produse din nicotină pentru uz oral, ceea ce a făcut evoluția mea către poziția actuală mai coerentă. M-am întors în octombrie 2025, iar din noiembrie am preluat rolul de Category Manager în România. A fost o succesiune de roluri, branduri, categorii și o experiență internațională care a fost o culme din toate punctele de vedere.”

N-a intrat în divizia comercială cu gândul de a face carieră, ci căuta un job de studenție. Programul se împăca foarte bine cu cel de la facultate, biroul era în centrul Bucureștiului, dar în scurt timp a fost fascinată de modul în care a fost îmbrățișată în cultura organizațională. „Eram complet lipsită de experiență și am primit tot ce am avut nevoie ca să cresc și să strălucesc. Cea mai intensă a fost experiența în Suedia, unde totul a fost nou pentru mine: nu cunoșteam legislația, reglementările, categoria încă nu se lansase în România. Toate au venit împreună cu un mediu nou, colegi noi, limbă nouă, metode de lucru, ceea ce m-a scos din zona de confort, dar nu poți să crești fără să faci un efort. A fost foarte greu la început, dar acum mă uit în spate ca Harap Alb, simt creșterea și o apreciez.”

Anamaria Rinja - Category Manager

A investi într-un mediu de lucru adecvat înseamnă a sprijini dezvoltarea angajaților, a recunoaște contribuțiile acestora și a încuraja o comunicare deschisă. Angajații sunt tratați ca parteneri valoroși, nu sunt doar resurse ale companiei. De altfel, Philip Morris România este recunoscută drept o organizație orientată spre învățare și inovație. Investește în tehnologie, dar mai ales în oamenii săi, care au îmbrățișat misiunea de a construi un viitor fără fum.

„Lucrez în fabrică din 2022, am început ca process engineer.”, povestește Laurențiu-Ionuț Ștefănescu, Project engineer în Manufacturing Project. „Eram responsabil de comisionarea și validarea echipamentelor nou instalate, apoi am trecut în poziția de Project Engineer. Mi-a fost alocat un buddy, un coleg care să mă ajute să fac tranziția mai ușoară și am intrat într-un program de onboarding, cu acces la o gamă foarte largă de training-uri. Cea mai mare oportunitate a fost o relocare de trei luni în Indonezia. Aceste trei luni m-au cam scos din zona de confort, dar chiar dacă au fost bariere culturale și lingvistice, a fost o provocare, iar experiența m-a ajutat să cresc atât profesional, cât și personal.”

Laurențiu-Ionuț Ștefănescu - Project engineer în Manufacturing Project.

Crearea unui mediu de lucru adecvat este esențială, pentru că stimulează direct productivitatea, crește retenția, îmbunătățește starea de bine și contribuie astfel la succesul companiei care se transformă odată cu oamenii ei. Aceștia simt că și ei contribuie la schimbare, indiferent dacă activează în divizia comercială sau în moderna fabrică din Otopeni, cele două entități prin care Philip Morris International este prezentă în România.

„În fiecare zi, cu fiecare task pe care îl fac, simt că pun umărul la dezvoltare, fie că vorbim de responsabilități zilnice, fie că e vorba de proiecte mai mari.”, confirmă și Romeo Costin - Manager Web & E-Comm în divizia comercială. „Sunt mici ajustări care au impact la nivel mult mai mare. Ca atunci când am identificat niște bariere în flow-ul de user experience, într-un program în Polonia, fiecare lucru pe care îl fac contribuie la dezvoltarea proceselor.”

„Avem principii foarte solide și valori pe care le văd în jurul meu și care duc la incluziune, la respectarea omului de lângă tine, la o colaborare mai bună.”, spune Romeo. „Toate duc la siguranța psihologică a fiecăruia, nu ne e teamă să ne spunem părerea, nu ne temem de judecata celorlalți sau de consecințele pe care le-ar putea avea. Libertatea asta de a-ți spune punctul de vedere e mare lucru pentru un om care vrea să facă diferența.”

Romeo Costin - Manager Web & E-Comm în divizia comercială

Prin schimbarea rolurilor și a proiectelor, oamenii sunt puși de multe ori în situații noi, care îi scot din zona de confort și îi ajută să crească, fie că sunt în producție sau în divizia comercială. Învață să se adapteze mai repede, să asculte mai mult și să înțeleagă perspective diferite, iar asta îi ajută nu doar profesional, ci și uman. Expunerea constantă la schimbări i-a făcut să vrea mereu mai mult, mai bine, să atingă excelența. E parte din cultura Philip Morris România.

„Pentru mine, PMI înseamnă un loc unde dezvoltarea nu e doar un concept frumos pe hârtie, ci ceva real – atât profesional, cât și personal. Am avut parte de experiențe noi, de provocări care m-au ajutat să evoluez. Cred că asta se simte din afară și asta face ca PMI să fie recunoscut constant ca Top Employer: combinația dintre oameni buni, dorință reală de a învăța și un mediu în care ești încurajat să devii o versiune mai bună a ta", mărturisește Laura Geamănu, Brand Manager.

aura Geamănu, Brand Manager

„E un grad de autonomie uneori copleșitor și toate lucrurile pe care le face fiecare dintre noi contribuie la schimbare.”, confirmă și Anamaria. „Avem această cultură de „fast forward”, ne place mereu să încercăm, să ne testăm limitele. Multe dintre modelele de succes au avut la bază idei venite din inițiative individuale, din sesiuni de brainstorming, din proiecte punctuale. Primești direcția, dar magia vine din ce face fiecare dintre noi. E o sumă de contribuții personale în care fiecare dintre noi are un rol esențial.”

Un mediu de lucru pozitiv joacă un rol crucial în îmbunătățirea productivității, a satisfacției și a bunăstării angajaților, pentru care scade semnificativ riscul epuizării profesionale. Aceste beneficii nu contribuie doar la performanța individuală, ci conduc și la avantaje pe termen lung, care se reflectă și în reputația solidă a companiei.

Mai mult, filosofia companiei se concentrează asupra unui viitor fără fum construit în România, prin oameni dedicați și soluții inovatoare. Datele economice susțin această direcție. Compania este un investitor strategic, care inovează în permanență, și contribuie din plin la transformarea economică a României prin taxe plătite către statul român în valoare de circa 4 miliarde RON doar în 2023, în vreme ce valoarea exporturilor de produse fără fum a depășit 1 miliard RON. Impactul total, inclusiv TVA și accize, a fost de 10,1 miliarde RON, adică 0,63% din PIB.

„Te poți hrăni din tot ce faci în fiecare zi, din ce înveți de la ceilalți și din ceea ce tu însuți oferi la rândul tău. Certificarea Top Employer reprezintă garanția unui mediu de lucru sănătos și cu o cultură organizațională bine dezvoltată.”, remarcă Romeo Costin.

Gerasimos Contoguris, Director People & Culture, susține la rândul său perspectiva angajaților: „Ne onorează să vedem confirmată strategia noastră de a construi echipe puternice, unite prin valori comune și orientate spre excelență. La Philip Morris România, fiecare profesionist are oportunitatea de a se dezvolta, de a contribui la performanță și de a modela succesul organizației noastre. Obținerea certificării Top Employer reflectă angajamentul nostru de a crea un mediu în care oamenii pot crește, colabora și inova cu încredere. În acest fel, nu doar că ne consolidăm organizația, ci contribuim și la stabilirea unor noi standarde pentru întreaga comunitate profesională din România.”

Oamenii se simt apreciați și în siguranță. Cu peste 1.500 de angajați direcți în fabrică și divizia comercială și circa 9.000 de locuri de muncă create prin efecte directe, indirecte și induse, vorbim despre o companie care s-a transformat în ultimii ani. O cultură pozitivă încurajează creativitatea, munca în echipă și îmbunătățește colaborarea prin crearea unui spațiu de sprijin, iar certificarea Top Employer subliniază încă o dată faptul că oamenii reprezintă preocuparea principală.

„E o cultură deschisă spre a auzi toate vocile, indiferent de poziție, e un dialog real. Am reușit să aducem obiectivele companiei peste obiectivele individuale și asta pentru că am văzut rezultate și fiecare dintre noi e mândru să fie parte din scopul comun. E o cultură a testării și, implicit, a învățării. Pe lângă condițiile de lucru și salarizare, pentru mine Philip Morris România înseamnă, în primul rând, respect. Iar valoarea asta e «în setările de fabrică».”, concluzionează Anamaria.

