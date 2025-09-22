Live TV

Investiții de aproape 289 miliarde € cu impact semnificativ în economia UE al companiei Philip Morris International: 5 ani de progres

Data publicării:
New Project (8) Articol susținut de Philip Morris International

Philip Morris International (PMI) a publicat un raport detaliat despre impactul economic al companiei în Europa în perioada 2019 - 2023. Analiza evidențiază contribuția semnificativă la economia Uniunii Europene, sprijinul oferit pieței muncii și aportul la produsul intern brut (PIB) al regiunii.Raportul a fost prezentat oficial în cadrul unei conferinţe organizate pe 17 septembrie la Bruxelles, în prezenţa lui Massimo Andolina, President of the Europe Region, PMI, care a detaliat rezultatele companiei și a punctat faptul că peste 40% din veniturile nete globale ale PMI provin astăzi din produse fără fum, majoritatea fabricate în 15 dintre cele 19 unități de producție din UE.

Raportul documentează modul în care activitățile PMI au generat valoare economică de aproape  290 miliarde de euro pentru economia Uniunii Europene în ultimii cinci ani. Această sumă include contribuțiile directe, indirecte și induse în lanțul valoric extins al companiei. Doar în anul 2023,  compania a susținut un milion de locuri de muncă în întreaga Uniune Europeană, prin operațiuni directe și colaborări cu parteneri și furnizori și a contribuit cu 38 de miliarde de euro în taxe plătite către guvernele europene.

Aproximativ 5 miliarde de euro anual sunt investiți în cei peste 45.000 de furnizori ai PMI, dintre care majoritatea sunt întreprinderi mici și mijlocii.

PMI și-a propus să construiască un viitor fără fum.Pentru a realiza acest obiectiv, cu începere din 2018, compania a investit peste 14 miliarde de dolari la nivel global în cercetarea, fundamentarea științifică și dezvoltarea de produse alternative inovatoare fără fum. 

În discursul său, Andolina a subliniat modul în care PMI a evoluat în ultimii cinci ani, investind în transformarea  modelului de business și adaptarea la un cadru legislativ european din ce în ce mai complex.  Studiul realizat de EY-Parthenon confirmă contribuția semnificativă a PMI la competitivitatea și reziliența industrială a Europei într-un moment în care decidenții europeni discută viitorul reglementărilor fiscale și de sănătate publică.

 “Companiile creează prosperitate.  Guvernele pot crea condițiile necesare pentru această prosperitate.  Cred că o abordare echilibrată a modului în care concepem reglementările și politica fiscală este o abordare echilibrată și înțeleaptă a modului în care facem acest lucru. Există posibilitatea de a stimula prosperitatea sau de a o distruge. Cred că echilibrul este ceea ce trebuie să urmărim  în lunile următoare, pentru a ajunge la o directivă bună în UE.” a declarat președintele regiunii Europene PMI, Massimo Andolina.

 România joacă un rol esențial în strategia europeană a PMI, cu investiții de peste 1,1 miliarde de dolari  în perioada 1992 - 2025. Compania contribuie semnificativ la economia națională, cu un impact economic anual de 2 miliarde de euro, ce reprezintă echivalentul a 0,63% din PIB-ul României.

Exporturile de produse din tutun încălzit ale PMI din România au depășit 1 miliard de euro în 2022, ceea ce reprezintă jumătate din exporturile de grâu ale României (2 miliarde de euro).

