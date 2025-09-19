Károly Borbély pleacă de la conducerea Hidroelectrica. Motivul: un jalon din PNRR și riscul ca România să piardă bani europeni

Károly Borbély pleacă din funcţia de director general al companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din ţară, pentru ca România să nu piardă bani din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), pe jalonul privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. O informare în acest sens a fost transmisă Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

„Hidroelectrica informează acţionarii şi investitorii asupra faptului că, în cadrul şedinţei din dată de 19 septembrie 2025, Consiliul de Supraveghere, împreună cu domnul Karoly Borbely – Preşedintele Directoratului/CEO, repectiv cu domnul Marian Fetiţă – Membru Directorat/CFO, au hotărât încetarea de comun acord a contractelor de mandat, începând cu dată de 19 septembrie 2025”, scrie în informarea transmisă BVB.

Conform documentului citat, decizia a fost luată având în vedere: obligaţiile asumate de România în cadrul jalonului 121 din cadrul Componenţei 6 – Energie a Planului Naţional de Redresare şi Rezilientă (PNRR), precum şi Decizia Comisei C(2025) 3490 din 28 mai 2025 privind suspendarea parţială a plăţii, care impune remedierea în termen de 6 luni a situaţiei evidenţiate de Comisia Europeană cu privire la jalonul 121, adresele Ministerului Energiei din data de 4 iulie 2025 şi din data de 18 septembrie 2025 prin care se solicită întreprinderea cu celeritate a măsurilor, pentru remedierea aspectelor evidenţiate în Decizia Comisiei care vizează situaţia Directoratului Societăţii.

De asemenea, sunt invocate şi Nota de informare cu privire la stadiul implementării jalonului 121 prezentată şi discutată de Ministerului Energiei în şedinţa de Guvern din dată de 11 septembrie 2025 şi disponibilă public, precum şi „urmărirea de către Consiliul de Supraveghere a respectării celor mai bune practici de guvernanţă corporativă aplicabile unei societăţi listate pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti, în linie cu prevederile legale incidente”, precum şi „protejarea integrităţii interesului societăţii şi ale tuturor acţionarilor acestora”.

Karoly Borbely fusese numit în funcţie în noiembrie 2023, anterior deținând funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere al companiei.

Lui Borbely nu i s-a reproşat nimic din punct de vedere profesional, juridic sau etic şi nu s-a pretins nici că procesul de selecţie în urma căruia a fost desemnat CEO ar fi fost ilegal ca atare, însă Comisia Europeană a insistat pe lângă autorităţile de la Bucureşti în privinţa faptului că Borbely ar fi fost numit în funcţie, în 2023, în condiţii de conflict de interese, relatează Profit.ro.

Asta în pofida unui raport comandat KPMG în vară de către Consiliul de Supraveghere, prezentat de sursa citată, care a concluzionat că procedura de selecţie a Directoratului Hidroelectrica „a fost în general conformă cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile la momentul respectiv şi cu practicile relevante ale companiilor de referinţă”, respectiv EDF şi Engie din Franţa, Enel din Italia, Statkraft din Norvegia, Ørsted din Danemarca, Vattenfall din Suedia şi PPC din Grecia.

De la Hidroelectrica pleacă şi directorul financiar Marian Fetiţa, în privinţa căruia Comisia Europeană avea îndoieli că ar fi îndeplinit condiţiile de eligibilitate obligatorii pentru numirea în Directorat la data selecţiei, mai exact cerinţa privind certificarea/acreditarea ca şi auditor financiar, contabil autorizat, consultant fiscal, membru ACCA-UK sau CFA.

În total, Bruxelles-ul a identificat probleme de guvernanţă corporativă la numire în cazul a 2 directori Hidroelectrica şi a 2 de la Complexul Energetic Oltenia, penalizarea PNRR estimată fiind de 25 milioane euro. În acelaşi timp, despăgubirile datorate pentu revocare fără justă cauză au fost apreciate la circa 5 milioane lei.

„În ceea ce priveşte selecţia Directoratului Hidroelectrica, Comisia Europeană a reţinut în scrisoarea preliminară că unul dintre membrii Consiliului de Supraveghere (CS) (Károly Borbély – n.r.), care făcea parte şi din comitetul de nominalizare şi remunerare (CNR), a demisionat din CS şi a participat la selecţia pentru membrii Directoratului, după ce procedura de selecţie a Directoratului începuse deja. Acesta a fost numit CEO pe baza recomandărilor făcute de către CNR din care acesta a făcut parte″, a arătat Ministerul Energiei, într-o informare prezentată în Guvern.

