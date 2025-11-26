Licitaţie de peste 100 de milioane de euro pentru modernizarea pistei nr. 1 a Aeroportului Otopeni. Cât vor dura lucrările

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a lansat licitaţia publică pentru modernizarea Pistei nr. 1 a Aeroportului „Henri Coandă” Otopeni. Contractul are o valoare estimată la aproximativ 106 milioane euro, execuţia lucrărilor fiind de maximum 16 luni.

„CNAB a lansat licitaţia publică pentru modernizarea pistei nr. 1 de decolare/aterizare a Aeroportului «Henri Coandă». Această lucrare de anvergură majoră marchează un pas decisiv în modernizarea infrastructurii aviatice din România, fiind cel mai important proiect de investiţii din istoria aeroportului. Prin acest proiect, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti continuă modernizarea şi extinderea capacităţii de operare a Aeroportului «Henri Coandă», conformând intrastructura aeroportuară la standardele internaţionale cele mai stricte în domeniul aviaţiei”, infomează compania într-un comunicat.

Proiectul scos la licitație prevede:

refacerea integrală şi modernizarea Pistei 08R-26L a aeroportului;

construirea a 5 noi căi de rulare a aeronavelor;

modernizarea a 2 căi de rulare existente;

înlocuirea integrală a instalaţiilor de balizaj ale pistei şi căilor de rulare;

modernizarea magistralelor de cabluri subterane care alimentează balizajul;

reconfigurarea zonei de siguranţă la pistă;

relocări ale drumului perimetral;

construirea unor platforme anti-suflu, la capetele pistei, pentru a proteja terasamentele de suflul motoarelor aeronavelor la decolare.

„Din considerente operaţionale şi tehnice, lucrările se vor executa etapizat, atât pentru a se asigura continuitatea operaţiunilor aeroportuare, cât şi pentru ca aeronavele militare să aibă acces la pistă dinspre Baza 90 transport aerian”, mai precizează compania.

Contractul are o valoare estimată la aproximativ 106 milioane euro, execuţia lucrărilor fiind de maximum 16 luni, proiectarea - 9 luni, iar garanţia minimă - 5 ani de la data recepţiei lucrărilor. Termenul-limită pentru primirea ofertelor este 18 decembrie 2025.

Ultima modernizare capitală a pistei nr.1 a avut loc în urmă cu 31 de ani, în 1994. De atunci, pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului aerian pe Aeroportul „Henri Coandă”, pista a fost reparată în anul 2017, în perioada mandatului anterior al actualului director general CNAB, Bogdan Mîndrescu.

