Dacia a atins un nou record de vânzări pe plan mondial anul trecut, cu peste 650.000 de unităţi. Datale arată însă că mai mult de jumătate dintre maşinile Dacia sunt produse în străinătate. Este pentru prima dată când cele două fabrici din Maroc depăşesc producţia de la Mioveni, iar cea din România ajunge să fie mai puţin de jumătate din vânzările mondiale. Producţia din Africa a tot crescut, în timp ce în România scade constant, puţin câte puţin. Anul trecut a atins minimul ultimilor 5 ani.

Anul trecut, la nivel mondial, vânzările au avut un avans de peste 12 procente, până la mai mult de 655.000 de unităţi. În 2016, Dacia vânduse 584.000 de maşini, dintre care 320.000 produse la Mioveni. Anul trecut doar 312.000 dintre maşinile Dacia au fost produse în fabrica din România, ceea ce înseamnă pentru prima data, mai puţin de jumătate din volumul anual al vânzărilor. Mâna de lucru din Africa este de două ori mai ieftină şi strategia Renault de a pune accentul pe uzinele de acolo este de înţeles, fiindcă e un brand dezvoltat pe nişa low cost.

Până în 2013, Dacia bătea în fiecare an record după record de producţie la Mioveni. Din 2014 a început scăderea. Cifrele comparate de la an la an nu ar putea fi numite îngrijorătare. Anul trecut, comparativ cu 2016, am avut o scădere uşoară de 2%. Calitatea producţiei a crescut. Duster a ajuns să reprezinte aproape două treimi din producţia românească. Este vârful de gamă al Dacia, cu cele mai bune marje de profit.

În plus, de câţiva ani încoace România se bate cu africanii şi la vânzările la nivel naţional. Anul trecut, în Maroc au fost vândute aproape 47.000 de maşini Dacia, în timp ce în România, puţin peste 43.000. Rezultatul ar fi putut fi mai bun totuşi dacă piaţa locală nu ar fi suferit în 2017 impactul masiv al importurilor de maşini second hand, în contextul în care România a înregistrat un record trist în domeniul înmatriculărilor de maşini uzate, aşa cum îl numesc reprezentanţii Dacia.

Producţia de la Mioveni a adus venituri de aproximativ 4,7 miliarde de euro, arată datele Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România. Iar cel mai mare aport l-a avut SUV-ul Duster.

Dacă ne uităm la vânzările de la nivel mondial, cea mai mare parte din producţie a ajuns anul trecut în Europa. Pe pieţele externe, Dacia a comercializat 611.000 de vehicule. Iar Franţa a rămas cea mai importantă piaţă pentru brandul românesc, unde au fost comercializate aproximativ 120.000 de autoturisme, urmată de Germania şi Italia cu peste 60.000 de unităţi. În acest context, Europa domină în clasamentul pe regiuni, cu o cotă de piaţă de 3%.

FOTO: Shutterstock