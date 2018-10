Majorări salariale de 15% la o importantă companie a statului. Ministru: „fidelizăm angajații”

Aceasta ar fi cea mai mare creștere salariale din ultimii zece ani. Majorarea își propune, pe de o parte fidelizarea angajaților și, pe de altă parte, crearea de condiții atractive pentru cei care doresc să se angajeze în această companie.

Un număr de 13.261 de angajaţi din Poşta Română vor primi, începând din 1 noiembrie 2018, salarii mărite cu 15%, cea mai mare corecţie salarială din ultimii 10 ani, a scris luni ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Bogdan Cojocaru, pe propria pagină de Facebook, potrivit Agerpres.ro.



"Cea mai mare corecţie salarială din ultimii zece ani a fost posibilă, la Poşta Română, după rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018, aprobată în şedinţa de Guvern din 24 octombrie. Astfel, începând cu 1 noiembrie 2018, un număr de 13.261 de angajaţi, 89% dintre ei reprezentând personal operaţional, va primi în plus, la salarii, o sumă medie de 337 de lei, ceea ce reprezintă o creştere cu 15%, cea mai mare corecţie salarială din ultimii 10 ani", a precizat Cojocaru.



Potrivit ministrului, noua creştere salarială are două obiective, respectiv unul care vizează fidelizarea angajaţilor care lucrează în zona operativă, iar altul crearea de condiţii atractive pentru cei care îşi doresc să se angajeze în companie.



"Concret, această creştere salarială are două obiective: primul vizează fidelizarea angajaţilor care lucrează în zona operativă, iar al doilea crearea de condiţii atractive pentru cetăţenii care îşi doresc să se angajeze aici. Este o realitate faptul că Poşta Română are un deficit de personal, iar concursurile pentru angajări sunt reluate de foarte multe ori, dat fiind că nu se prezintă nimeni. Odată cu noile creşteri salariale şi cu realizarea treptată de investiţii la Poştă, consider că interesul cetăţenilor de a lucra aici va creşte, iar actualii angajaţi vor fi stimulaţi să îşi îmbunătăţească rezultatele muncii. Reconsolidarea încrederii în Poşta Română este o prioritate pentru mine şi întregul Executiv, acest lucru realizându-se treptat prin investiţii şi angajaţi responsabili", notează ministrul Comunicaţiilor.



Potrivit sursei citate, Poşta Română este o societate strategica la nivel de ţară, în care îşi desfăşoară activitatea peste 24.000 de angajaţi.



"S-a ţinut cont de respectarea prevederilor Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat privind majorarea cheltuielilor de natură salarială faţă de anul precedent, precum şi de execuţia cheltuielilor de natură salarială din perioada ianuarie - august 2018. Compania Naţională Poşta Română este o societate strategică la nivel de ţară, în care îşi desfăşoară activitatea peste 24.000 de angajaţi. În plin proces de redresare a celui mai mare operator de servicii poştale din România, ne-am îndreptat atenţia asupra personalului, deoarece ne dorim ca angajaţii noştri să realizeze că munca lor este importantă, fiind interfaţa dintre noi şi cetăţenii care beneficiază de serviciile Poştei", scrie Cojocaru, pe pagina personală de Facebook.



Poşta Română este deţinută de statul român, prin Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), în proporţie de 75%, şi de Fondul Proprietatea (FP) în proporţie de 25%.



Compania deţine cea mai mare reţea de distribuţie la nivel naţional, însemnând peste 80% din totalul subunităţilor poştale care operează, în prezent, în România. La ora actuală, peste 19 milioane de locuitori beneficiază de serviciile Poştei Române şi peste 7,5 milioane de adrese sunt acoperite de reţeaua poştală proprie.

Etichete:

,

,

,