Greșeala prin care H&M a rămas cu un stoc nevândut de haine de 4,3 miliarde de dolari

Compania suedeză de retail H&M are probleme tot mai mari cu vânzarea hainelor sale și pare că nu poate ține pasul cu concurența acerbă. New York Times relatează că H&M are un stoc uriaș de rochii, cămăși și accesorii nevândute, a căror valoare se ridică la aproximativ 4,3 miliarde de dolari.

Acest stoc uriaș de haine nevândute este menționat în raportul financiar dat marți publicității și ridică semne de întrebare cu privire la abilitatea companiei de a se adapta competiției și nevoilor clienților.

Prima scădere a vânzărilor a fost înregistrată anul trecut, când marea rivalitate H&M- Zara a început să se desfășoare și în online. Iar grupul suedez pare a fi cel care a pierdut trenul. Tranziţia către comerţul electronic a devenit extrem de accelerată, iar H&M nu s-a mişcat cum trebuie.

Acţiunile sale au căzut cu 16% într-o singură zi, în cel mai mare declin din 2001 încoace. Scăderea numărului de clienți din magazinele fizice i-a făcut pe reprezentanţii H&M să pună stop planurilor de extindere şi chiar să ia în considerare închiderea mai multor puncte de vânzări.

În 2018, în doar trei luni, profitul operațional al companiei a scăzut cu 62%, iar acțiunile firmei au ajuns la cel mai mic preț din 2005, la bursa din Stockholm.

De asemenea, scandalul în care a fost implicată compania anul trecut și acuzațiile de rasism care au urmat au dus la închiderea mai multor magazine din Africa de Sud și la o lovitură de imagine fără precedent pentru grupul suedez.

Deocamdată, H&M a anunțat că va introduce reduceri consistente pentru a-și vinde stocul de haine și va încetini expansiunea magazinelor, optând în schimb pentru eficientizarea vânzărilor online.