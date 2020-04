Ministrul Economiei propune un bonus pentru companiile care angajează oameni şi îi ţin cel puțin 6 luni

Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a propus vineri acordarea unui bonus companiilor care creează locuri de muncă pe care le păstrează cel puţin 6 luni.

"Eu aş vedea o situaţie de genul acesta: dacă am da un bonus companiilor care angajează salariaţi şi îi ţin 6 luni de zile, atunci aş vedea cu adevărat o măsură stimulativă de acest tip. Bugetul de stat are, sigur, capacitatea să ofere şi bonusuri, pentru că trebuie repornită economia. Eu tot timpul am spus că în perioada ascendentă a crizei nu luăm măsuri de repornire a economiei. În perioada de scădere a pandemiei, atunci vom porni economia, şi o să vedeţi şi în următoarele săptămâni măsurile de relansare. Aceasta este o măsură de relansare, este o măsură activă", a declarat Virgil Popescu, la Digi24.

El a criticat iniţiativa parlamentară a Opoziţiei prin care companiile care au încasat şomaj tehnic de la stat sunt obligate să păstreze locurile de muncă ale angajaţilor care au beneficiat de şomaj tehnic.

"Este evident că ajutorul (de şomaj tehnic, n.r.) a fost dat salariaţilor, prin intermediul companiilor, dar a fost dat salariaţilor, oamenilor, pentru a putea trece peste această perioadă. (Şomajul tehnic a fost acordat, n.r.) indirect companiilor, a căror activitate a fost blocată, a fost închisă total sau parţial. Mi se pare absurd să vii în Parlament, într-o procedură de urgenţă votată în două zile, să spui că nu e bine aşa, 'hai să obligăm companiile ai căror salariaţi au fost ajutaţi de stat să îi mai ţină şase luni de zile'. Mi se pare greşită interpretarea, greşit modul de gândire al celor care au modificat acest lucru. Măsura va crea probleme salariaţilor", a apreciat Virgil Popescu.

