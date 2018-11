Modificări ale Codului Fiscal: Vești bune pentru cei care au mai mult de o firmă

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) se află într-un stadiu avansat cu modificările privind Codul Fiscal și de procedură fiscală. Una dintre modificările importante se referă la impozitarea grupurilor de firme. MOdul de calcul al impozitului pe profit va fi schimbat.

"Acum, la MFP, analizăm criteriile și metoda de aplicare. Ne gândim să se aplice la o deținere de minim 75%. De exemplu, să spunem că eu și cu tine avem o firmă la care deținem câte 50% din participație fiecare, dar tu mai deții o firmă la care ai 100% din acțiuni. Nu vei putea să cumulezi pierderea de la firma la care ai doar 50%, cu profitul din cea în care ai 100% și apoi să plătești impozit pe ce rămâne. Dacă ai fi deținut minim 75% la firma noastră, atunci puteai plăti un impozit pe profitul cumulat", au declarat, pentru HotNews.ro, surse oficiale.

Oficialii firmelor de consultanță explicau în vară modificările. „Ce ar însemna acest lucru? Ar însemna, la fel cum este acum la TVA consolidarea fiscală, că, dacă am un grup de societăți, în care am, să spunem, două societăți -- una este pe profit, una este pe pierdere --, atunci, să mă uit la sarcina fiscală a grupului și cele două sume să se compenseze, astfel încât, ca grup, să nu am o povară suplimentară cu impozitul pe profit. Adică să pot să compensez pierderile dintr-o societate cu profiturile din altă societate”, spunea Alexandra Smedoiu, partener servicii fiscale la Deloitte, în cadrul unei întâlniri recente cu presa.

„Este ceva în plus față de Legea holdingului, are legătură. Practic, vine ca o completare la Legea holdingului. În țările unde există holdinguri dezvoltate, multe dintre ele permit această consolidare fiscală. Adică toate entitățile din grup să le consideri, în scop de impozit pe profit, ca fiind una singură și să compensezi profitul cu pierderea, astfel încât să plătești mai puțin la nivel de grup”, a spus și Dan Bădin, partener coordonator servicii fiscale și juridice la Deloitte.

Consolidarea profitului va duce la micșorarea impozitului plătit, prin diminuarea profitului impozabil realizat de o firmă cu pierderea alteia, dacă cele două firme au drept acționari persoane cu participare semnificativă la capitalul ambelor societăți.

