Live TV

Video Mugur Isărescu avertizează asupra riscului de criză în HoReCa și comerț: „Există o restrângere a cererii, dar sperăm să fie depășită”

Data actualizării: Data publicării:
isarescu - ziare

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a declarat miercuri că există riscul apariției unor dificultăți majore în sectoare precum HoReCa și comerțul, în contextul unei restrângeri a cererii, însă a subliniat că situația ar putea fi depășită treptat în perioada următoare.

Întrebat, într-o conferință de presă, dacă analizele BNR indică un pericol major de criză în domenii precum HoReCa, comerț sau industria auto, guvernatorul a confirmat existența unor riscuri, în special pe fondul scăderii consumului.

„Există, bineînțeles că există, pentru că avem o restrângere a cererii, mai ales în HoReCa. Dar sperăm că această restrângere a cererii va fi depășită treptat. Să depășim și ceea ce la români se numește Fe-martie. De regulă la români, februarie-martie, două luni grele. Se iese din iarnă, până când apare verdeața și acum vorbesc ușor metaforic. Să mă opresc. Și probabil că va fi depășit și momentul HoReCa”, a declarat miercuri guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, în conferința de presă de prezentare a Raportului asupra inflației – februarie 2026.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acesta a explicat că începutul de an aduce, în mod tradițional, o perioadă mai dificilă pentru consum, ceea ce se reflectă direct în activitatea din sectorul ospitalității și în comerț, domenii sensibile la evoluția cererii interne.

„În ceea ce privește industria auto, eu am înțeles altceva. Sunt niște restructurări acolo. Asemenea restructurări nu înseamnă neapărat criză”, a mai spus acesta.

Declarațiile vin în contextul unor îngrijorări legate de încetinirea consumului și de impactul acesteia asupra unor sectoare economice dependente de cererea populației, însă reprezentanții BNR consideră că evoluțiile actuale ar putea avea un caracter temporar, pe fondul ajustărilor economice specifice începutului de an.

CITEȘTE ȘI: VIDEO Mugur Isărescu: „România ar putea discuta despre adoptarea euro în aproximativ cinci ani, dacă deficitul bugetar scade sub 3%”

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
2
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
dan mihalache
3
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
Peisaj de iarnă în românia
4
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
5
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mugur isărescu, portret
BNR a prezentat noile estimări privind inflația. Isărescu: „Prognoza nu include plafonarea prețului la gaze”
Central Bank of Romania, Q1 Report, Disinflationary Trend, Bucharest, Romania - 15 May 2024
Mugur Isărescu: „România ar putea discuta despre adoptarea euro în aproximativ cinci ani, dacă deficitul bugetar scade sub 3%”
bnr
BNR a decis menținerea dobânzii-cheie la 6,50% pe an, pe fondul unei inflații ridicate și al încetinirii economiei
bani-lei-shutterstock
Ministerul Finanțelor a atras încă 135,5 milioane de lei de la bănci, în contextul unei datorii publice de peste 60% din PIB
ministerul finanțelor
Ministerul Finanţelor a împrumutat joi aproape 1,6 miliarde lei de la bănci
Recomandările redacţiei
florin iordache deputat psd in parlament
Ce a spus Florin Iordache, întrebat dacă s-a întâlnit cu judecătorii...
LIA SAVONEA
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile...
BUCURESTI - GUVERN - SEDINTA DE PRESA - 18 IUL 2025
Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de OUG privind reducerea...
dragos pslaru fb
Pîslaru, după decizia CCR: „Putem pune pe masă dovada îndeplinirii...
Ultimele știri
CSM, după decizia Curții Constituționale cu privire la pensiile magistraților: „Efecte grave asupra funcționării sistemului judiciar”
„Batogul de sturion” din Tulcea, un nou produs românesc protejat în UE. Comisia Europeană i-a acordat statutul IGP
Aproape jumătate dintre americani l-ar descrie pe Trump drept corupt, rasist şi crud. Sondaj îngrijorător pentru republicani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
Costuri explozive la Arena Națională! Primăria București plătește factura la curent cât pentru un cartier cu...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Cum a apărut Sorana Cîrstea la petrecerea jucătoarelor de la Dubai. Fanii au fost impresionați: ”Cea mai...
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a intrat "în acțiune"
Pro FM
Val de reacții după ce North West și-a etalat piercing-urile pe rețelele sociale. Kim Kardashian a apărat-o...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Cum ține Casa de Pensii la secret modul de calcul al pensiilor? Pensionarii purtați pe drumuri și în instanță
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Dosar de șantaj și percheziții în scandalul Bostanică-Beregoi.