Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a declarat miercuri că există riscul apariției unor dificultăți majore în sectoare precum HoReCa și comerțul, în contextul unei restrângeri a cererii, însă a subliniat că situația ar putea fi depășită treptat în perioada următoare.

Întrebat, într-o conferință de presă, dacă analizele BNR indică un pericol major de criză în domenii precum HoReCa, comerț sau industria auto, guvernatorul a confirmat existența unor riscuri, în special pe fondul scăderii consumului.

„Există, bineînțeles că există, pentru că avem o restrângere a cererii, mai ales în HoReCa. Dar sperăm că această restrângere a cererii va fi depășită treptat. Să depășim și ceea ce la români se numește Fe-martie. De regulă la români, februarie-martie, două luni grele. Se iese din iarnă, până când apare verdeața și acum vorbesc ușor metaforic. Să mă opresc. Și probabil că va fi depășit și momentul HoReCa”, a declarat miercuri guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, în conferința de presă de prezentare a Raportului asupra inflației – februarie 2026.

Acesta a explicat că începutul de an aduce, în mod tradițional, o perioadă mai dificilă pentru consum, ceea ce se reflectă direct în activitatea din sectorul ospitalității și în comerț, domenii sensibile la evoluția cererii interne.

„În ceea ce privește industria auto, eu am înțeles altceva. Sunt niște restructurări acolo. Asemenea restructurări nu înseamnă neapărat criză”, a mai spus acesta.

Declarațiile vin în contextul unor îngrijorări legate de încetinirea consumului și de impactul acesteia asupra unor sectoare economice dependente de cererea populației, însă reprezentanții BNR consideră că evoluțiile actuale ar putea avea un caracter temporar, pe fondul ajustărilor economice specifice începutului de an.

Editor : A.D.