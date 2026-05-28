Nazare: „România are nevoie de experiența și capitalul diasporei. Lansăm un program de 100 de milioane de euro pentru investiții”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi publicarea în transparență decizională a proiectului de hotărâre de guvern privind lansarea programului „Diaspora Investește Acasă”, prin care statul pune la dispoziție 100 de milioane de euro pentru românii din străinătate care vor să investească și să dezvolte afaceri în România.

Potrivit ministrului, programul reprezintă prima platformă dedicată exclusiv diasporei și urmărește să sprijine investițiile, antreprenoriatul și dezvoltarea economiei locale.

„100 de milioane de euro pentru românii din diaspora care investesc acasă. Ieri am publicat în transparență, pe site-ul Ministerului Finanțelor, proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programului «Diaspora Investește Acasă» – prima platformă dedicată românilor din străinătate, prin care punem la dispoziție 100 de milioane de euro pentru susținerea celor care aleg să investească și să dezvolte afaceri în România”, a transmis Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Fondurile vor fi acordate prin Banca de Investiții și Dezvoltare

Șeful interimar al Finanțelor a precizat că finanțarea va fi acordată prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare, iar mecanismul este conceput astfel încât să nu genereze presiuni suplimentare asupra bugetului de stat.

„Cu alte cuvinte, susținem economia fără să punem presiune suplimentară pe finanțele publice”, a explicat Nazare.

Acesta a transmis că inițiativa face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri pentru relansarea economiei, stimularea investițiilor și consolidarea capitalului românesc, lansat în luna februarie.

„România are nevoie de experiența și capitalul diasporei”

Nazare a subliniat că diaspora reprezintă una dintre cele mai importante resurse ale României, atât prin experiența profesională acumulată în străinătate, cât și prin capacitatea de a dezvolta afaceri și de a atrage investiții: „Mulți au construit afaceri de succes în străinătate, au acumulat competențe valoroase și au demonstrat că pot performa la cel mai înalt nivel oriunde în lume. Cred cu tărie că România trebuie să devină o țară care nu doar își încurajează diaspora să revină, ci și una care oferă oportunități reale pentru investiții, dezvoltare și parteneriat pe termen lung”.

Potrivit acestuia, programul urmărește să stimuleze inițiativa antreprenorială, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea economiei locale.

„Avem nevoie de mai multe afaceri românești puternice, de investiții productive și de politici publice care să creeze încredere și predictibilitate. România are nevoie de experiența, profesionalismul și curajul românilor din diaspora. Iar statul trebuie să fie un partener real pentru cei care aleg să investească acasă”, a mai declarat Alexandru Nazare.

Proiectul de hotărâre a fost publicat în transparență decizională și urmează să parcurgă etapele necesare pentru adoptare.

