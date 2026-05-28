Live TV

Nazare: „România are nevoie de experiența și capitalul diasporei. Lansăm un program de 100 de milioane de euro pentru investiții”

Data actualizării: Data publicării:
alexandru nazare
Alexandru Nazare. Foto: Facebook
Din articol
Fondurile vor fi acordate prin Banca de Investiții și Dezvoltare „România are nevoie de experiența și capitalul diasporei”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi publicarea în transparență decizională a proiectului de hotărâre de guvern privind lansarea programului „Diaspora Investește Acasă”, prin care statul pune la dispoziție 100 de milioane de euro pentru românii din străinătate care vor să investească și să dezvolte afaceri în România.

Potrivit ministrului, programul reprezintă prima platformă dedicată exclusiv diasporei și urmărește să sprijine investițiile, antreprenoriatul și dezvoltarea economiei locale.

„100 de milioane de euro pentru românii din diaspora care investesc acasă. Ieri am publicat în transparență, pe site-ul Ministerului Finanțelor, proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programului «Diaspora Investește Acasă» – prima platformă dedicată românilor din străinătate, prin care punem la dispoziție 100 de milioane de euro pentru susținerea celor care aleg să investească și să dezvolte afaceri în România”, a transmis Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Fondurile vor fi acordate prin Banca de Investiții și Dezvoltare

Șeful interimar al Finanțelor a precizat că finanțarea va fi acordată prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare, iar mecanismul este conceput astfel încât să nu genereze presiuni suplimentare asupra bugetului de stat.

 „Cu alte cuvinte, susținem economia fără să punem presiune suplimentară pe finanțele publice”, a explicat Nazare.

Acesta a transmis că inițiativa face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri pentru relansarea economiei, stimularea investițiilor și consolidarea capitalului românesc, lansat în luna februarie.

„România are nevoie de experiența și capitalul diasporei”

Nazare a subliniat că diaspora reprezintă una dintre cele mai importante resurse ale României, atât prin experiența profesională acumulată în străinătate, cât și prin capacitatea de a dezvolta afaceri și de a atrage investiții: „Mulți au construit afaceri de succes în străinătate, au acumulat competențe valoroase și au demonstrat că pot performa la cel mai înalt nivel oriunde în lume. Cred cu tărie că România trebuie să devină o țară care nu doar își încurajează diaspora să revină, ci și una care oferă oportunități reale pentru investiții, dezvoltare și parteneriat pe termen lung”.

Potrivit acestuia, programul urmărește să stimuleze inițiativa antreprenorială, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea economiei locale.

„Avem nevoie de mai multe afaceri românești puternice, de investiții productive și de politici publice care să creeze încredere și predictibilitate. România are nevoie de experiența, profesionalismul și curajul românilor din diaspora. Iar statul trebuie să fie un partener real pentru cei care aleg să investească acasă”, a mai declarat Alexandru Nazare.

Proiectul de hotărâre a fost publicat în transparență decizională și urmează să parcurgă etapele necesare pentru adoptare.

Citește și: Românii din diaspora care investesc în țară pot primi până la 200.000 de euro. Care sunt condițiile programului

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
Mesaj către Lukașenko de la comandantul dronelor ucrainene: „Nu vă puneți cu Ucraina. 500...
Dmitri Medvedev
2
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Nicusor Dan
3
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
min edu dimian
4
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce...
vladimir putin (1)
5
„Intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de Vest”, susține MAE de la...
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Digi Sport
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
emisii de gaze cu efect de seră risipite în atomosferă de o centrală de gaze naturale
România și alte cinci state UE cer înghețarea certificatelor gratuite de CO2. Companiile se tem de relocări în afara UE
Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor.
„România a devenit o parte din mine”. Mesajul ambasadorului Israelului despre țara în care s-au născut părinții săi
Dragos Pislaru Ilie Bolojan
Pîslaru spune că ar face parte dintr-un guvern tehnocrat condus de Nazare, „dacă ar fi un acord de principiu” din partea lui Bolojan
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: „L-am mandatat pe ministrul Pîslaru să negocieze cu Comisia Europeană creșterea eșalonată a salariilor demnitarilor”
birou angajati shutterstock_309941807
Românii din diaspora care investesc în țară pot primi până la 200.000 de euro. Care sunt condițiile programului
Recomandările redacţiei
Constantin Toma FOTO Captura Video
Constantin Toma spune că PSD este în pericol. „Ar fi o singură...
Frații Tate pe stradă
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel...
Vasile Dîncu la o ședință de Guvern.
Vasile Dîncu: „Varianta Eugen Tomac premier nu a căzut. PSD ar...
parlamentul republicii moldova chisinau
Scandal în Parlamentul de la Chișinău. Primarul Capitalei de peste...
Ultimele știri
Oana Gheorghiu: Am găsit multe persoane cu legături politice în consiliile de administrație. Premierul Bolojan mi-a dat mână liberă
Europa caută omul care să vorbească cu Putin: cine negociază pacea pentru Ucraina în timp ce SUA sunt absorbite de conflictul cu Iranul
Hantavirusul pune Europa în alertă. UE trimite de urgență primele doze de tratament experimental
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a făcut tatuaj, a băut cocktailuri și s-a culcat liniștită. Câteva ore mai târziu a devenit mamă fără să...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Televiziunea care a angajat-o pe tenismena cu o avere de peste 10 milioane de euro. Ce reacții a stârnit...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
La 34 de ani, Simona Halep uimește pe toată lumea. Ce a ajuns să facă după retragerea din tenis
Adevărul
Imagini șocante într-un autobuz din Piteşti. Bătaie în toată regula între şofer şi o femeie. Mai mulţi...
Playtech
Ce salarii vor avea militarii din 2027. Cine poate pierde mii de lei la soldă. Calcule pentru soldați...
Digi FM
A mers la medic cu dureri de spate și voce răgușită. Diagnosticul adevărat a venit prea târziu: "Corpul meu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Verdict fără dubii în direct: ”Va fi campioană mondială! Peste Franța”
Pro FM
Alina Crișan, fosta membră A.S.I.A., condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i s-au adus
Film Now
Adam Sandler, criticat dur după apariția de la premiera filmului soției sale: „E lipsă de respect!” Imaginile...
Adevarul
Ce se alege de clădirile celebrei fabrici de încălțăminte Clujana, la 4 ani de la faliment. Investiția...
Newsweek
5 vești rele la pensie. De ce pensionarii nu pot merge la tratament la mare? Pierd și o reducere de 1.400 lei
Digi FM
Caz impresionant la Timișoara, unde o femeie de 44 de ani a născut tripleți, după o sarcină naturală. Ea mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Blonda care s-a iubit cu Sebastian Stan îl face tată pe proaspătul său soț, un actor celebru din Grey’s...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”