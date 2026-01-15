Live TV

Netflix insistă și pregătește o ofertă integral în cash pentru a cumpăra studiourile şi serviciile de streaming Warner Bros. Discovery

Paramount, Warner Bros Discovery Netflix
Netflix se pregăteşte să lanseze o ofertă integral în numerar pentru diviziile de studiouri şi streaming ale Warner Bros. Discovery, potrivit unei surse familiarizate cu situaţia, citate de Reuters. Propunerea ar reprezenta o schimbare importantă faţă de structura iniţială a tranzacţiei şi are ca scop accelerarea procesului de vânzare, care este estimat să dureze mai multe luni.

Informaţia a fost relatată anterior de Bloomberg News. Netflix a refuzat să comenteze, iar Warner Bros. Discovery nu a răspuns imediat solicitărilor de presă. La închiderea şedinţei de marţi, acţiunile Netflix au crescut cu 1,02%, iar cele ale Warner Bros. Discovery au avansat cu 1,62%. Titlurile Paramount Skydance au rămas stabile, notează News.ro.

Oferta Netflix, evaluată iniţial la 82,7 miliarde de dolari, combina numerar şi acţiuni şi viza doar activele de film şi streaming ale Warner Bros. În paralel, Paramount Skydance a depus o ofertă de 108,4 miliarde de dolari, integral în numerar, pentru întregul grup Warner Bros. Discovery, inclusiv reţelele sale de televiziune prin cablu.

Cu toate acestea, consiliul de administraţie al Warner Bros. Discovery a favorizat până acum oferta Netflix, în pofida modificărilor aduse de Paramount, care a inclus un angajament de capital de 40 de miliarde de dolari din partea cofondatorului Oracle, Larry Ellison, tatăl CEO-ului Paramount, David Ellison. Conducerea WBD a susţinut că oferta Paramount se bazează pe un volum semnificativ de finanţare prin datorie, ceea ce sporeşte riscul de finalizare a tranzacţiei şi o face „în continuare inadecvată”.

Paramount şi Netflix se află într-o competiţie intensă pentru Warner Bros. Discovery, în special pentru studiourile sale de film şi televiziune şi pentru vasta bibliotecă de conţinut. Printre francizele extrem de valoroase se numără ”Harry Potter”, ”Game of Thrones”, ”Friends” şi universul DC Comics, alături de filme clasice precum ”Casablanca” şi ”Citizen Kane”.

Bătălia pentru preluare a devenit una dintre cele mai urmărite din istoria recentă a Hollywoodului, pe fondul transformării industriei de divertisment, dominată tot mai mult de platformele de streaming şi de volatilitatea veniturilor din cinematografe. În acelaşi timp, legislatori din întreg spectrul politic şi-au exprimat îngrijorarea că o consolidare suplimentară a industriei media ar putea duce la creşterea preţurilor şi la reducerea opţiunilor pentru consumatori.

Luni, Paramount Skydance a dat în judecată Warner Bros. Discovery pentru a obţine informaţii suplimentare despre acordul cu Netflix şi a anunţat că intenţionează să nominalizeze proprii directori în consiliul de administraţie al WBD.

Paramount susţine că oferta sa de 30 de dolari pe acţiune, integral în numerar, pentru întregul grup Warner Bros. Discovery este superioară ofertei anterioare a Netflix, de 27,75 dolari pe acţiune pentru studiouri şi streaming, şi ar avea şanse mai mari să treacă de obstacolele de reglementare.

Conform termenilor actuali, Netflix ar plăti o taxă de reziliere de 5,8 miliarde de dolari dacă nu obţine aprobările necesare, în timp ce Warner Bros. Discovery ar fi obligată să achite 2,8 miliarde de dolari dacă ar renunţa la acordul cu Netflix.

