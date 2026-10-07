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(P) NOD adaugă soluțiile HPE Juniper Networking în portofoliu și își extinde oferta pentru proiecte de AI, cloud și centre de date

Data actualizării: Data publicării:
Network One Distribution
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Din articol
NOD a demarat investițiile în dezvoltarea competențelor pentru noul portofoliu

• Tehnologiile HPE Juniper Networking simplifică administrarea rețelelor și automatizează operațiunile la nivelul infrastructurii de rețea pentru medii cloud și AI
• Cel mai mare potențial este în zona enterprise, sectorul public și proiectele de infrastructură pentru AI și centre de date

Network One Distribution (NOD), liderul pieței de distribuție electro-IT din România, extinde parteneriatul cu HPE (Hewlett Packard Enterprise) prin includerea soluțiilor HPE Juniper Networking în portofoliul său. Partenerii NOD vor avea astfel acces la un portofoliu extins de soluții pentru rețele enterprise, centre de date, medii cloud și infrastructuri pentru AI, precum și la suport comercial și tehnic specializat.

Noua ofertă completează portofoliul HPE distribuit deja de NOD și extinde capabilitățile disponibile partenerilor în special în zona de data center networking, routing, securitate și automatizare.

Adopția accelerată a soluțiilor de cloud și AI crește volumele de date și complexitatea infrastructurilor IT, iar companiile au nevoie de rețele mai performante, scalabile și mai ușor de administrat. Prin extinderea parteneriatului cu HPE, le oferim acces resellerilor și integratorilor parteneri soluții prin care pot construi și implementa mult mai facil proiecte complexe, pot automatiza o parte dintre operațiunile de administrare, pot identifica mai rapid incidentele și pot reduce intervențiile manuale necesare pentru operarea infrastructurii. Soluțiile HPE Juniper Networking completează capabilitățile pe care le avem deja și ne permite să susținem partenerii de la arhitectura soluției și configurare până la implementare”, a declarat Andrei Militaru, CEO Network One Distribution.

Printre soluțiile disponibile prin NOD se numără:

  • HPE Mist și Marvis AI Assistant: soluții care folosesc AI pentru monitorizarea rețelei, identificarea și diagnosticarea problemelor și automatizarea unor operațiuni de administrare;
  • Apstra® Data Center Director: platformă de automatizare pentru centre de date, care permite gestionarea infrastructurilor multivendor și simplifică configurarea și operarea acestora;
  • Soluții hardware enterprise: echipamente de switching și routing de înaltă performanță, precum și firewall-uri dedicate infrastructurilor cu cerințe ridicate, inclusiv pentru Cloud, AI și High Performance Computing (HPC).

Pe măsură ce organizațiile din sectorul public și privat accelerează adopția AI, a soluțiilor cloud și a tehnologiilor bazate pe date, rețeaua devine un activ strategic esențial”, a declarat Roxana Clement, Managing Director, HPE România.

Prin includerea soluțiilor HPE Juniper Networking în portofoliul de distribuție al NOD, și mai mulți parteneri vor putea sprijini clienții din România să construiască infrastructura digitală modernă necesară erei AI”, a adăugat ea.

Prin noul portofoliu, NOD oferă resellerilor și integratorilor suport comercial și tehnic, de la validarea listelor de echipamente și înregistrarea proiectelor până la configurare și asistență în etapa de implementare. NOD vede cel mai mare potențial pentru aceste soluții în proiectele dezvoltate de companii mari și organizații din sectorul public, în special în administrație, educație și cercetare, sănătate, servicii financiare, telecomunicații, utilități și industrie. O zonă cu potențial ridicat este reprezentată de organizațiile care își modernizează sau construiesc centre de date și infrastructuri pentru AI și HPC, unde performanța și automatizarea rețelelor devin esențiale.

NOD a demarat investițiile în dezvoltarea competențelor pentru noul portofoliu

NOD a început deja investițiile în resurse dedicate pentru dezvoltarea liniei HPE Juniper Networking, într-un context în care există interes concret din partea partenerilor și discuții avansate pentru proiecte care pot integra aceste tehnologii, în special pentru modernizarea centrelor de date și a infrastructurilor de campus.

Noul portofoliu va fi integrat și în NOD Academy, unde, cu suportul HPE, echipa tehnică NOD se va certifica pentru soluțiile HPE Juniper Networking și va transfera apoi expertiza către reselleri și integratori prin certificări, traininguri tehnice și comerciale, demonstrații și sesiuni proof-of-concept. Astfel, partenerii vor avea acces nu doar la noile tehnologii, ci și la competențele necesare pentru a le vinde și implementa pentru clienții lor.

În aproape un deceniu de activitate, NOD Academy a ajuns la peste 100 de evenimente anual, organizate în peste 25 de orașe din țară, reunind NOD, vendorii și resellerii în programe de certificare și training tehnic și comercial.

Despre NOD
Network One Distribution este o companie cu acționariat 100% românesc și, prin raportare la veniturile obținute în anul 2025, unul dintre liderii pieței de distribuție electro-IT, cu o experiență de 24 ani pe această piață, o echipă formată din peste 440 de profesioniști, o rețea națională de parteneri specializați și peste 350 de branduri în portofoliu.
Misiunea NOD, prin rețeaua sa de parteneri, este de a contribui la dezvoltarea societății și a economiei locale, punând la dispoziția mediului de business public și privat un portofoliu amplu de soluții, know-how și competențe pentru o gestionare integrată a proceselor de modernizare prin tehnologie. 

Editor : A.D.V.

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