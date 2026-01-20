Live TV

Noua ofertă a Netflix pentru preluarea Warner Bros

Netflix a anunţat marţi o ofertă revizuită în numerar pentru achiziţionarea activelor care includ studiourile de film şi televiziune Warner Bros Discovery (WBD) şi prestigioasa divizie de streaming HBO Max, pentru a contracara oferta rivalei Paramount Skydance.

Conform termenilor ofertei din decembrie, investitorii de la Warner Bros Discovery vor primi 23,25 dolari în numerar şi aproximativ 4,50 dolari în acţiuni Netflix pentru fiecare acţiune WBD, ceea ce evaluează Warner la 27,75 dolari pe acţiune, sau aproximativ 72 de miliarde de dolari în capital propriu, şi 82,7 miliarde de dolari dacă sunt incluse şi datoriile.

Totuşi, de când a fost anunţată prima dată tranzacţia, acţiunile Netflix au scăzut cu aproape 15%.

Gigantul american de streaming Netflix oferă acum 27,75 dolari în numerar pentru fiecare acţiune WBD, în vederea achiziţionării activelor. Analiştii apreciază că noua ofertă este favorabilă pentru investitorii Warner Bros Discovery, scrie Agerpres, care citează DPA.

„Acordul revizuit de fuziune de marţi ne aduce mai aproape de combinarea a două dintre cele mai mari companii din lume specializate în arta povestirii şi mai mulţi oameni se vor putea bucura de divertismentul preferat. Prin unirea cu Netflix, vom combina poveştile spuse de Warner Bros care au cucerit lumea de peste un secol şi ne vom asigura că în viitor publicul va continua să se bucure de ele”, a afirmat David Zaslav, preşedinte şi director general al Warner Bros Discovery.

Tranzacţia se va finaliza după ce Warner Bros Discovery va încheia propusa scindare a canalelor sale de cablu, care includ CNN, TBS şi TNT Sports în Marea Britanie.

Warner Bros Discovery continuă să sprijine oferta de preluare a Netflix în defavoarea ofertei rivale de la Paramount Skydance, care vrea să preia complet Warner, şi a oferit 30 dolari în numerar pentru fiecare acţiune WBD.

„Prin revizuirea ofertei noastre astăzi, subliniem ceea ce credem de mult timp: nu doar că tranzacţia furnizează acţionarilor o valoare ridicată, ci este în mod fundamental în beneficiul consumatorilor, al inovării, al creatorilor şi stimulează creşterea”, a afirmat Greg Peters, co-director general al Netflix.

Conform analiştilor, cumpărarea proprietarului unor francize importante, printre care „Game of Thrones”, „DC Comics” şi „Harry Potter”, va înclina şi mai mult balanţa puterii de la Hollywood în favoarea gigantului de streaming Netflix, care şi-a construit dominaţia fără achiziţii majore sau o bibliotecă mare de conţinut, şi îi va permite să respingă concurenţa din partea Walt Disney şi Paramount, susţinute de familia Ellison.

Analiştii susţin că în spatele achiziţiei stă dorinţa Netflix de a bloca drepturile pe termen lung asupra serialelor şi filmelor de succes şi de a se baza mai puţin pe studiouri externe, pe măsură ce se extinde în domeniul jocurilor şi caută noi căi de creştere, după succesul măsurilor sale de reprimare a partajării parolelor.

Acordul va fi analizat cu atenţie de organismele de reglementare a concurenţei din Europa şi SUA, deoarece ar oferi celui mai mare serviciu de streaming din lume dreptul de proprietate asupra unui rival care deţine HBO Max şi se mândreşte cu aproape 130 de milioane de abonaţi la streaming.

Paramount, condus de David Ellison, care a lansat războiul ofertelor cu o serie de oferte nesolicitate şi are legături strânse cu administraţia Trump, a pus la îndoială procesul de vânzare, într-o scrisoare în care susţine că Netflix a fost tratat preferenţial.

