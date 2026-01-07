Live TV

Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume. Producătorul american de cipuri a detronat Apple

Data publicării:
nvidia
Foto: Profimedia

Producătorul american de cipuri Nvidia a depăşit anul trecut Apple, devenind cea mai valoroasă companie din lume, cu o capitalizare bursieră de peste 4.500 de miliarde de dolari, o dovadă a apetitului în creştere al investitorilor pentru acţiunile care au legătură cu inteligenţa artificială (AI), conform unui studiu publicat miercuri de firma de consultanţă EY.

Capitalizarea bursieră a Apple, producătorul de iPhone-uri, s-a situat la aproximativ 4.000 de miliarde de dolari, arată datele EY, notează Agerpres.

Evaluarea Nvidia este aproape de două ori mai mare decât valoarea combinată a tuturor celor 40 de companii incluse în indicele principal DAX 40 al Bursei de la Frankfurt (Germania). Această valoare se situa la finalul anului trecut la 2.500 de miliarde de dolari.

Giganţii tehnologici din SUA domină clasamentul global, pe locul trei fiind Alphabet (firma mamă a Google), cu o capitalizare bursieră de aproape 3.800 de miliarde de dolari, înaintea Microsoft şi Amazon.

„Anul 2025 a fost dominat de inteligenţa artificială pe pieţele bursiere mondiale. Euforia din jurul modelelor de afaceri şi noilor aplicaţii AI a dus în întreaga lume la creşteri semnificative ale cotaţiilor acţiunilor. Dar beneficiarii sunt în principal în SUA şi Asia”, a apreciat Henrik Ahlers, preşedintele Consiliului de Administraţie al EY.

Firmele din Statele Unite continuă să domine pieţele bursiere mondiale, 60 din cele 100 cele mai valoroase companii din lume având sediul în SUA. Opt companii americane sunt în top 10. Celelalte două firme care nu sunt din SUA sunt compania petrolieră Saudi Aramco (locul 8) şi TSMC, producătorul de cipuri din Taiwan (locul 10).

În noiembrie, directorul general Jensen Huang al Nvidia a estimat o cerere masivă pentru cipurile companiei care alimentează un boom global al inteligenţei artificiale, şi a minimalizat temerile privind o posibilă bulă AI.

Declaraţiile au fost susţinute de previziunile privind veniturile trimestriale ale celei mai valoroase companii din lume, mult peste estimările analiştilor de pe Wall Street.

Rezultatele companiei sunt văzute ca un indicator important pentru industria AI, mai ales după lansarea ChatGPT, în 2022.

În trimestrul trei din anul fiscal care s-a încheiat în 26 octombrie 2025, Nvidia a raportat venituri record, de 57 miliarde de dolari, o creştere de 22% faţă de precedentele trei luni, şi de 62% faţă de perioada similară din 2024. De asemenea, profitul net trimestrial s-a situat la 31,9 miliarde de dolari, o creştere de 21% faţă de precedentele trei luni, şi de 65% faţă de perioada similară din 2024.

Atât veniturile cât şi profitul depăşesc previziunile analiştilor.

În plus, Nvidia se aşteaptă în trimestrul patru la venituri de 65 miliarde de dolari, plus sau minus 2%, peste estimările analiştilor.

Alte articole
Andreea Dobra
Haos la impozitele locale în 2026. Explicațiile consultantului fiscal: unde au greșit autoritățile și ce ar trebui să facă românii acum
Plafonarea prețului la gaze expiră la 1 aprilie 2026. Cât ar putea crește facturile românilor după liberalizare
Proiect: Electrocasnicele vor avea o etichetă nouă, care va arăta cât sunt de greu de reparat
ANAF a publicat noul formular pentru Declarația Unică. Cum se va depune formularul și ce obligații au fost eliminate
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
donald trump
Donald Trump, mesaj dur pentru aliații NATO: Mă îndoiesc că ar fi...
H225M Caracal
România confirmă intenția de a achiziționa elicoptere H225M Caracal...
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
SUA au preluat controlul asupra unei nave din flota-fantomă a lui...
petrolier marinero-sua-capturare
Primele imagini cu operațiunea SUA de capturare a navei din flota...
Ultimele știri
Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, avertizează: SUA vor vinde petrol venezuelean „pe termen nelimitat”
Ungaria critică propunerile postbelice ale Coaliției Voinței: „Europa de Vest creează riscul unui război direct cu Rusia”
SUA au capturat un petrolier cu legături cu Venezuela în Caraibe: „Vom apăra patria și vom restabili securitatea”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
jensen huang
Nvidia lansează AI cu „raționament” pentru mașinile autonome. Jensen Huang: „Conduce natural pentru că a învățat direct de la oameni”
telefon apple google
Marea Britanie va cere Apple și Google să blocheze nuditatea pe sistemele mobile de operare
Trump and Nvidia boss Jensen Huang
Trump dă undă verde companiei Nvidia să reia vânzarea cipurilor AI în China
Snapchat
Rusia a decis restricționarea Snapchat și FaceTime a Apple. S-a invocat „terorismul”
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
UE ar putea acorda concesii giganților tech în contextul unor posbile relaxări ale regulilor privind inteligența artificială
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el...
Fanatik.ro
Dosarul lui George Simion, repartizat chiar surorii sale, la Curtea de Apel București. Retrageri în lanț ale...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cât de bun este, de fapt, Daniel Paraschiv, atacantul transferat de Rapid. Ce rating are în EA SPORTS FC 26...
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
Ce înseamnă SMS: puţini mai ştiu de la ce vine prescurtarea
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi Sport
Ce lovitură: a zis ”DA” pentru transferul lui Octavian Popescu!
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...