Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume. Producătorul american de cipuri a detronat Apple

Producătorul american de cipuri Nvidia a depăşit anul trecut Apple, devenind cea mai valoroasă companie din lume, cu o capitalizare bursieră de peste 4.500 de miliarde de dolari, o dovadă a apetitului în creştere al investitorilor pentru acţiunile care au legătură cu inteligenţa artificială (AI), conform unui studiu publicat miercuri de firma de consultanţă EY.

Capitalizarea bursieră a Apple, producătorul de iPhone-uri, s-a situat la aproximativ 4.000 de miliarde de dolari, arată datele EY, notează Agerpres.

Evaluarea Nvidia este aproape de două ori mai mare decât valoarea combinată a tuturor celor 40 de companii incluse în indicele principal DAX 40 al Bursei de la Frankfurt (Germania). Această valoare se situa la finalul anului trecut la 2.500 de miliarde de dolari.

Giganţii tehnologici din SUA domină clasamentul global, pe locul trei fiind Alphabet (firma mamă a Google), cu o capitalizare bursieră de aproape 3.800 de miliarde de dolari, înaintea Microsoft şi Amazon.

„Anul 2025 a fost dominat de inteligenţa artificială pe pieţele bursiere mondiale. Euforia din jurul modelelor de afaceri şi noilor aplicaţii AI a dus în întreaga lume la creşteri semnificative ale cotaţiilor acţiunilor. Dar beneficiarii sunt în principal în SUA şi Asia”, a apreciat Henrik Ahlers, preşedintele Consiliului de Administraţie al EY.

Firmele din Statele Unite continuă să domine pieţele bursiere mondiale, 60 din cele 100 cele mai valoroase companii din lume având sediul în SUA. Opt companii americane sunt în top 10. Celelalte două firme care nu sunt din SUA sunt compania petrolieră Saudi Aramco (locul 8) şi TSMC, producătorul de cipuri din Taiwan (locul 10).

În noiembrie, directorul general Jensen Huang al Nvidia a estimat o cerere masivă pentru cipurile companiei care alimentează un boom global al inteligenţei artificiale, şi a minimalizat temerile privind o posibilă bulă AI.

Declaraţiile au fost susţinute de previziunile privind veniturile trimestriale ale celei mai valoroase companii din lume, mult peste estimările analiştilor de pe Wall Street.

Rezultatele companiei sunt văzute ca un indicator important pentru industria AI, mai ales după lansarea ChatGPT, în 2022.

În trimestrul trei din anul fiscal care s-a încheiat în 26 octombrie 2025, Nvidia a raportat venituri record, de 57 miliarde de dolari, o creştere de 22% faţă de precedentele trei luni, şi de 62% faţă de perioada similară din 2024. De asemenea, profitul net trimestrial s-a situat la 31,9 miliarde de dolari, o creştere de 21% faţă de precedentele trei luni, şi de 65% faţă de perioada similară din 2024.

Atât veniturile cât şi profitul depăşesc previziunile analiştilor.

În plus, Nvidia se aşteaptă în trimestrul patru la venituri de 65 miliarde de dolari, plus sau minus 2%, peste estimările analiştilor.