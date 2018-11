O companie israeliană de armament a deschis o fabrică lângă București. Va produce și pentru Armată Română

Înzestarea armatei cu noi echipamente aduce activitate în economia României. Grupul israelian Elbit System a deschis lângă Bucureşti o fabrică unde va face componente ale turelei pentru transportoarele Piranha 5. Contractul mare e încheiat cu grupul american General Dynamics, dar Elbit este furnizor de turele. Este cea de-a patra uzină a grupului israelian în România, cea de la Măgurele. A beneficiat de mai multe contracte din partea Armatei Române.

Întinsă pe aproape o mie de metri pătraţi, fabrica va funcţiona ca centru de producţie şi integrare pentru turelele şi staţiile de luptă contractate de Elbit în cadrul programului de înzestare a armatei române locale, dar şi ca hub regional conceput să acopere cererea de astfel de sisiteme pentru alte ţări. Fiind unul dintre clienţii Ministerulul Apărării, aici vor fi produse echipamentele necesare asamblării turelelor celor peste 200 de transportoare blindate Piranha 5 pentru care ţara noastră a plătit 895 de milioane de euro. 90% din producţie, însă, va fi trimisă la export.

GABRIEL LEŞ, ministrul Apărării: Niciodată, nevoile Ministerului Apărării Naţionale, chiar dacă am ajunge astăzi, ceea ce este imposibil, chiar dacă am ajunge să acoperim toate nevoile pe care Ministerul Apărării le are, nu va putea ţine o astfel de industrie doar cu comenzile pe care Ministerul Apărării Naţionale le dă.

YEHUDA VERED, CEO fabrică Elbit: Vom exporta din România echipamente făcute de ingineri şi tehnicieni români către alţi clienţi. Calitatea oamenilor de aici este foarte înaltă şi nu este deloc dificil să transferăm aici tehnologia noastră.

Turela transportorului este fabricată în Israel. Componentele de care este nevoie pentru a o monta vor fi făcute în noua unitate de producţie de la Măgurele. Unele transportoare Pirahna ar urma să fie echipate cu turela grea cu tun de 30 mm. Altele vor avea însă ca armament principal o mitalieră de calibru 12,7 mm.

GABRIEL LEŞ, ministrul Apărării: Este important să facem, să ajungem la retehnologizare, la revitalizarea industriei noastre de apărare. Bineînţeles, totul trebuie să răspundă cerinţelor operaţionale actuale, discutăm de ameninţări de tot tipul şi destul de diferite.

Pentru dotarea Pirahna 5 existau mai multe opţiuni de turelă, oferite de un alt grup israelian Rafael sau de Rheinmetall, a cărei turelă modulară LANCE a primit recenzii extrem de favorabile. Însă este scumpă.

Contractul cu General Dynamics a fost semnat la începutul cestui an. El presupune achiziţia a 227 de transportoare blindate Piranha 5. 36 erau prevăzute să ajungă în ţară până la sfârşitul anului. Primele 30 vin direct din Eleveţia, iar celelalte 6 la Uzina Mecanică din Bucureşti. Restul de 197 urmează să fie produse tot în Bucureşti.

În noua fabrică Elbit de la Măgurele vor lucra în total 150 de muncitori români, printre care 15 ingineri. Mulţi dintre ei au fost specializaţii în Israel. În prezent, Elbit Systems are 500 de angajaţi la noi în ţară. Compania a fost responsabilă de modernizarea vechilor MiG-uri 21 cu avionică nouă şi de modernizarea elicopterelor Puma la standardul SOCAT.

