Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a catalogat, vineri, la Digi24, „o prostie” acuzația că proiectul de lege depus de Marian Neacșu privind dreptul de preempțiune al statului în cazul companiilor strategice ar fi asemănător cu naționalizarea făcută în perioada comunistă.

Ministrul Economiei spune că este de acord cu inițiativa vicepremierului Marian Neacșu.

„Sigur că sunt de acord, dar vă spun și rațiunea. Avem în față acum cazul Liberty Galați, unde există un proprietar privat, care dorește să vândă o fostă companie de stat, care, din punctul nostru de vedere, și nu cred că numai al nostru, este una strategică. Producția de oțel în România e una extrem de importantă.

De exemplu, proiectul Neptun Deep este strategic. În contractul cu Neptun Deep, statul român are dreptul de preempțiune asupra gazelor din Marea Neagră.

Păi, cei care critică această lege să se hotărască, să nu fie ipocriți. Adică e bine să aibă statul drept de preemțiune asupra unei rezerve strategice pentru România, cum e gazul din Marea Neagră? E bine sau nu?”, a afirmat Daniel Zamfir.

Ministrul Economiei a catalogat acuzația că legea este asemănătoare cu naționalizările din perioada comunistă a statului ca fiind „o prostie”.

„Sub nicio formă, pentru că nu înseamnă naționalizare. Noi gândim în felul următor. Și exemplele le puteți vedea și în țările europene. Și Germania a făcut lucrul ăsta, și Franța a făcut lucrul ăsta, și Cehia a făcut lucrul ăsta.

Atunci când statul are un interes să cumpere o companie sau acțiuni la o companie de la o societate privată, nu îl obligă statul pe respectivul privat să vândă la alt preț, ci la prețul la care dorește domnia sa, dar statul să aibă dreptul de preempțiune să cumpere. Nu vrea respectivul sau nu vrea statul să acorde prețul ăla, e, până la urmă, o relație economică bilaterală, dar nu are nicio legătură cu naționalizarea”, a mai spus Zamfir.

Proiectul privind dreptul de preempțiune, depus la Senat

Un proiect de lege depus la Senat de vicepremierul Marian Neacșu forțează companiile să anunțe statul că vor să vândă unui investitor privat, iar Guvernul primește dreptul să blocheze tranzacțiile și chiar să cumpere cu prioritate firme considerate de interes național, precum cele din domeniul Energiei, Apărare sau IT.

Inițiativa nu a fost bine primită în mediul de afaceri, dar nici în Guvern. Ministerul Finanțelor avertizează că măsura ar putea crește cheltuielile bugetare. Iar Ministerul Justiției atrage atenția asupra unor probleme de constituționalitate și vorbește despre riscuri aduse dreptului de proprietate, pieței libere și separării puterilor în stat.

Marian Neacșu dă asigurări că nu este vorba despre o naționalizare:

„Ce presupune situația pe care am inițiat-o prin actul normativ respectiv, și vreau să fie foarte clar înțeleasă, pentru că am văzut că este tratată fie rău intenționat, fie neștiutor. În proiectul respectiv, prezervarea interesului statului se face la o societate care este declarată strategică, de interes național, și intervine statul numai în măsura în care își prezervă un drept de preempțiune și numai în măsura în care cel care deține bunul, activul respectiv, sau acțiunile respective le pune în vânzare. Adică nu este naționalizare. Nu vine statul să spună că dacă ți-a oferit domnul 100 de milioane, eu îți dau 50 și îmi dai mie că eu sunt statul”.

Editor : A.C.