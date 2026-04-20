Oana Gheorghiu: „Cele mai importante listări au fost făcute de cei care azi le contestă. Nu accept șantajul și populismul PSD”

Listările, „oportunitate, nu pericol”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis luni că va continua, alături de premierul Ilie Bolojan, reforma companiilor de stat și a acuzat PSD de „șantaj și populism”, după ce social-democrații au propus un proiect de lege, în procedură de urgență, care interzice vânzarea activelor statului la companii strategice până în 2027.

Într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, Gheorghiu a reacționat la inițiativa PSD de a limita vânzarea activelor statului, susținând că formațiunea folosește „aceleași sloganuri din anii ’90” pentru a manipula opinia publică.

Vicepremierul a prezentat o listă de exemple de companii importante privatizate sau listate în perioade în care PSD s-a aflat la guvernare. Printre acestea se numără combinatul Sidex Galați și Petrom, privatizate în timpul mandatului fostului premier Adrian Năstase, dar și companii precum Romgaz sau Nuclearelectrica, listate ulterior în guvernările conduse de Victor Ponta.

De asemenea, a menționat listarea Hidroelectrica din 2023, realizată în mandatul premierului Marcel Ciolacu.

„Cele mai importante listări din România au fost făcute chiar de cei care astăzi le contestă”, a subliniat vicepremierul, adăugând că, în toate aceste cazuri, statul a rămas acționar majoritar.

Oana Gheorghiu a explicat că discuțiile actuale vizează listări minoritare, de 5-10%, care ar aduce capital fără dobândă și ar crește valoarea companiilor. În opinia sa, astfel de măsuri contribuie la transparență și disciplină financiară și pot crea oportunități pentru fondurile de pensii.

„Mai bine deții 75-80% dintr-o companie valoroasă decât 100% dintr-una sortită falimentului”, a afirmat aceasta.

Vicepremierul consideră că opoziția față de listări are la bază dorința de a menține controlul politic asupra companiilor de stat, susținând că listarea reduce posibilitatea utilizării acestora în scopuri discreționare.

Aceasta a explicat și de ce, în opinia sa, listarea companiilor de stat este contestată: „De ce deranjează listarea? Pentru că o companie listată nu mai poate fi controlată discreționar. Pentru că trebuie să raporteze public. Pentru că devine mult mai greu de folosit ca instrument politic”.

Miza reală, spune ea, nu este „vânzarea țării”, ci pierderea controlului netransparent asupra resurselor statului: „Asta este, de fapt, miza. Nu «vânzarea țării», ci pierderea controlului netransparent asupra unor resurse ale statului, folosite ca să alimenteze setea băieților deștepți trimiși de la partid”.

Pe de altă parte, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a anunțat depunerea unui proiect de lege în procedură de urgență. Acesta prevede interzicerea vânzării activelor statului în companii strategice până la 31 decembrie 2027.

Zamfir a motivat inițiativa prin contextul geopolitic actual, pe care îl consideră nefavorabil unor astfel de tranzacții.

Citește și: Tensiuni în coaliție pe tema companiilor de stat. Mircea Abrudean: „Există un jalon în PNRR pentru listarea la bursă a unor companii”

Top Citite
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
1
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
hakan fidan
2
Turcia cere aliaților resetarea relațiilor cu administrația Trump la summitul NATO din...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Bolojan anunță ce va face dacă miniștrii PSD se retrag din guvern. „L-am informat pe...
Tudorel Toader la o sedinta
4
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
pupitru psd
5
„Momentul adevărului” al PSD, ținta glumelor pe internet. Campania pentru referendumul...
75 de zile suspendare! Unde a decis să plece Mirel Rădoi de la FCSB
Digi Sport
75 de zile suspendare! Unde a decis să plece Mirel Rădoi de la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
csoma botond face declaratii
Csoma Botond: Dacă PSD îşi retrage miniştrii, trebuie să reluăm discuţiile de la zero şi nu mai pot fi legate „de o singură persoană”
Anamaria Gavrilă, președinta POT
POT acuză „o punere în scenă, menită să păcălească opinia publică”. „Se sacrifică un personaj, pentru a salva un mecanism”
sigla psd
PSD acuză o „campanie de tip nazist” împotriva membrilor și susținătorilor săi. Partidul va sesiza CNCD și Parchetul
george simion
George Simion exclude o guvernare cu PSD sau cu PNL: Ne dorim alegeri anticipate 
Ilie bolojan sorin grindeanu
Începe ședința PSD, 5.000 de membri votează dacă îi retrag sprijinul lui Bolojan. Grindeanu: „E timpul să tragem linie”
Recomandările redacţiei
ID337866_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu, critici pentru Nicușor Dan: Se coordonează mai mult cu...
george simion sustine un discurs
AUR anunță că va vota eventuale moțiuni de cenzură împotriva...
ilie bolojan face declaratii
Mesajul transmis de Ilie Bolojan lui Rumen Radev, după victoria în...
Radu Miruta
Radu Miruță atacă PSD: „Am văzut dramoleta lor, cu «momentul...
Ultimele știri
Primele nume din viitorul Guvern al Ungariei au fost anunțate de Peter Magyar, viitorul prim-ministru
Actorul Patrick Muldoon, cunoscut din serialele TV „Days of Our Lives” şi „Melrose Place”, a murit la 57 de ani
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Japonia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce urmează pentru tine după intrarea lui Uranus în Gemeni. Horoscopul săptămânii 20-26 aprilie
Cancan
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de...
Fanatik.ro
Cine este Leni Celnicu, prima soție a lui Gică Hagi. Cu ce se ocupă, de fapt. Puțină lume știe ce studii are
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Universitatea Craiova tremură pentru un titular de națională: NU a semnat, încă, prelungirea contractului
Adevărul
Scenarii de criză la vârful puterii: cum poate rezista Guvernul Bolojan și de ce abandonarea premierului ar...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Virgil Ianțu, reacție fermă după ce imagini de la un banchet de clasa a VIII-a au devenit virale: „Unde sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imagini rare cu Sorana Cîrstea
Pro FM
Christina Aguilera, seducătoare într-o rochie din piele cu un decolteu amețitor. Arată impecabil după ce a...
Film Now
Justin Theroux și Nicole Brydon Bloom au devenit părinți. „Suntem atât de fericiți”. Reacție dulce a fostei...
Adevarul
Misterul originii moților din Munții Apuseni. Urmași ai dacilor, romanilor și popoarelor atrase de aur
Newsweek
Ce bani iei în plus la pensie dacă ai muncit în grupa I sau grupa 2? Cu cât se reduce vârsta de pensionare?
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul începe să se dezvolte diferit la fete şi la băieţi încă dinainte de naştere, au constatat oamenii de...
Digi Animal World
E o rasă adorată, dar controversată. Un veterinar susține că buldogul francez „ar trebui interzis”
Film Now
A murit Patrick Muldoon. Actorul cunoscut din „Days of Our Lives” și „Melrose Place” avea 57 de ani
UTV
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea despre relația cu Felix Baumgartner în plin scandal cu familia lui. „Doi...