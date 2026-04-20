Oana Gheorghiu: „Cele mai importante listări au fost făcute de cei care azi le contestă. Nu accept șantajul și populismul PSD”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis luni că va continua, alături de premierul Ilie Bolojan, reforma companiilor de stat și a acuzat PSD de „șantaj și populism”, după ce social-democrații au propus un proiect de lege, în procedură de urgență, care interzice vânzarea activelor statului la companii strategice până în 2027.

Într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, Gheorghiu a reacționat la inițiativa PSD de a limita vânzarea activelor statului, susținând că formațiunea folosește „aceleași sloganuri din anii ’90” pentru a manipula opinia publică.

Vicepremierul a prezentat o listă de exemple de companii importante privatizate sau listate în perioade în care PSD s-a aflat la guvernare. Printre acestea se numără combinatul Sidex Galați și Petrom, privatizate în timpul mandatului fostului premier Adrian Năstase, dar și companii precum Romgaz sau Nuclearelectrica, listate ulterior în guvernările conduse de Victor Ponta.

De asemenea, a menționat listarea Hidroelectrica din 2023, realizată în mandatul premierului Marcel Ciolacu.

„Cele mai importante listări din România au fost făcute chiar de cei care astăzi le contestă”, a subliniat vicepremierul, adăugând că, în toate aceste cazuri, statul a rămas acționar majoritar.

Listările, „oportunitate, nu pericol”

Oana Gheorghiu a explicat că discuțiile actuale vizează listări minoritare, de 5-10%, care ar aduce capital fără dobândă și ar crește valoarea companiilor. În opinia sa, astfel de măsuri contribuie la transparență și disciplină financiară și pot crea oportunități pentru fondurile de pensii.

„Mai bine deții 75-80% dintr-o companie valoroasă decât 100% dintr-una sortită falimentului”, a afirmat aceasta.

Vicepremierul consideră că opoziția față de listări are la bază dorința de a menține controlul politic asupra companiilor de stat, susținând că listarea reduce posibilitatea utilizării acestora în scopuri discreționare.

Aceasta a explicat și de ce, în opinia sa, listarea companiilor de stat este contestată: „De ce deranjează listarea? Pentru că o companie listată nu mai poate fi controlată discreționar. Pentru că trebuie să raporteze public. Pentru că devine mult mai greu de folosit ca instrument politic”.

Miza reală, spune ea, nu este „vânzarea țării”, ci pierderea controlului netransparent asupra resurselor statului: „Asta este, de fapt, miza. Nu «vânzarea țării», ci pierderea controlului netransparent asupra unor resurse ale statului, folosite ca să alimenteze setea băieților deștepți trimiși de la partid”.

Pe de altă parte, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a anunțat depunerea unui proiect de lege în procedură de urgență. Acesta prevede interzicerea vânzării activelor statului în companii strategice până la 31 decembrie 2027.

Zamfir a motivat inițiativa prin contextul geopolitic actual, pe care îl consideră nefavorabil unor astfel de tranzacții.

