Omni™, un compendiu al științei de ultimă generație pentru reducerea efectelor nocive asociate fumatului, dezvoltat de BAT

Platforma Omni™ a fost oficial lansată și în România, după ce BAT a inaugurat în urmă cu un an o inițiativă globală majoră pentru a transforma obiectivul unei lumi ideale fără fum în realitate, pe baza dovezilor științifice. Platforma poate fi accesată pe www.asmokelessworld.com și încurajează schimbul de idei și dovezi științifice pentru o abordare corectă a dialogului privind reducerea efectelor asociate fumatului.

Inițiativa de a încuraja dialogul între părțile interesate - oameni de știință, experți în politici publice, autorități de reglementare - vine într-un moment oportun, în contextul în care Comisia Europeană ar putea introduce noi taxe și reglementări pentru produsele din Uniunea Europeană care conțin tutun și nicotină. Instituțiile europene vor să asigure o piață unică funcțională prin eliminarea normelor și a legilor învechite, dar și o actualizare a nivelurilor de impozitare din statele membre.

Scopul principal al platformei Omni™ este de a aduce mai aproape publicul larg, mediul legislativ și domeniul sănătății publice de cercetarea științifică în domeniul reducerii efectelor nocive ale fumatului prin dezvoltarea de opțiuni alternative pentru fumătorii adulți care nu pot sau nu vor să renunțe la consumul de nicotină. BAT a trecut printr-o transformare a companiei în ultimii 20 de ani și și-a asumat obiectivul de a construi o lume fără fum, prin investiții în știința și produsele necesare pentru crearea unui viitor mai bun.

Jorge Araya, Director al Ariei Europa de Sud Est, BAT a declarat în cadrul evenimentului de lansare de luni: ‘Avem o echipă puternică de oameni de știință, aproape 2000, în centrele noastre de cercetare și dezvoltare precum cel din Southampton. Aici se produce știință de ultimă generație, de nivel mondial, care este revizuită de experți independenți. Pentru a asigura transparența, BAT a creat Omni™, o platformă care consolidează toată știința și este deschisă publicului. Oricine poate accesa această platformă, ceea ce ne dă încredere că nivelul calitativ al cercetării științifice care stă la baza produselor noastre și a dezvoltării acestora susține eforturile comerciale pe care le depunem în țară’

‘Unul dintre aspectele pe care le-am avut în vedere când am creat Omni™ a fost să ne asigurăm că dispunem de știința proprie din BAT și, foarte important, am vrut să ne asigurăm că în cadrul Omni™ există și o parte științifică independentă. Omni™ conține mult mai multă știință externă decât cea a BAT. Sperăm că, în acest an, platforma ne va permite să colaborăm cu toate părțile interesate, să integrăm reglementări adecvate și să vedem beneficiile reducerii efectelor nocive ale fumatului.’ a spus Dr. James Murphy, Director Științific și de Cercetare al BAT.

Reprezentanții BAT subliniază importanța unei tranziții treptate, facile pentru consumatori, dar corecte pentru autoritățile de reglementare, către o lume mai bună în care țigările vor dispărea de pe rafturile magazinelor. Un exemplu în strategia de piață a acestei mișcări este Suedia, singura țară europeană care se apropie de pragul de țară nefumătoare.

Dr. James Murphy, Director Științific și de Cercetare al BAT: „Suedia este aproape de a deveni o țară fără fumători, conform definiției OMS (Organizația Mondială s Sănătății. Consider că unele dintre măsurile foarte bine implementate în Suedia au fost accesibilitatea și disponibilitatea produselor pentru consumatori; aplicarea reglementărilor, astfel încât să nu existe comerț ilicit, și reglementări care să asigure că tinerii nu au acces la aceste produse.[..]Sperăm că știința noastră, împreună cu dovezile furnizate de terți, vor contribui la fundamentarea reglementărilor actuale și viitoare, în special în ceea ce privește Directiva privind accizele aplicate produselor din tutun și Directiva privind produsele din tutun, care vor fi adoptate curând.”

Ca orice alt lucru nou, produsele alternative care nu implică arderea tutunului au stârnit semne de întrebare din partea publicului privind riscurile de sănătate. BAT asigură un mediu transparent de comunicare a dovezilor și testelor efectuate pentru a demonstra că reducerea efectelor nocive ale fumatului este o abordare validă bazată pe dovezi concrete și pentru a oferi un spațiu de dialog cu toate părțile interesate în construirea unui viitor mai bun.

Karina McQuillan, Director al Departamentului de Toxicologie, BAT: „Evaluăm fiecare ingredient, fiecare material care intră în compoziția produselor noastre fără fum. Acest lucru este extrem de important pentru noi și, de asemenea, măsurăm reducerea substanțelor toxice din emisiile provenite de la produsele noastre fără fum. Testăm produsele noastre în conformitate cu o serie de teste in vitro acceptate de autoritățile de reglementare.[..] Analizăm toxicitatea ADN-ului, mutagenitatea, citotoxicitatea și stresul celular. Acestea sunt punctele critice pe care le măsurăm cu ajutorul testelor pe care le utilizăm.”

Produsele alternative cu nicotină joacă un rol esențial în tranziția către o societate lipsită de fumul de țigară. Acestea pot ajuta la reducerea efectelor nocive asupra sănătății doar dacă vor fi introduse în mod adecvat pe piața de consum.

Jorge Araya, Director al Ariei Europa de Sud Est, BAT:„Toate noile categorii de produse - cu tutun încălzit, produse pentru vapat și pliculețele cu nicotină pentru uz oral - au o creștere în două cifre. Ce înseamnă acest lucru? Consumatorii fac trecerea de la țigări la aceste produse pentru că le pot vedea. Când un consumator adult merge în magazin, vede o afișare corectă a ofertelor care îi permite să facă trecerea la produse fără ardere. Asta facem, acesta este angajamentul nostru față de societate, față de autorități și, evident, față de consumatorii noștri.”

