Live TV

Omni™, un compendiu al științei de ultimă generație pentru reducerea efectelor nocive asociate fumatului, dezvoltat de BAT

Data publicării:
James Murphy Articol susținut de BAT
Dr. James Murphy, Director Științific și de Cercetare al BAT

Platforma Omni™ a fost oficial lansată și în România, după ce BAT a inaugurat în urmă cu un an o inițiativă globală majoră pentru a transforma obiectivul unei lumi ideale fără fum în realitate, pe baza dovezilor științifice. Platforma poate fi accesată pe www.asmokelessworld.com și încurajează schimbul de idei și dovezi științifice pentru o abordare corectă a dialogului privind reducerea efectelor asociate fumatului.

Jorge Araya, Director al Ariei Europa de Sud Est, BAT
Jorge Araya, Director al Ariei Europa de Sud Est, BAT
Deschide galeria foto

Jorge Araya, Director al Ariei Europa de Sud Est, BAT | Poza 1 din 2
Jorge Araya, Director al Ariei Europa de Sud Est, BAT
Karina McQuillan, Director al Departamentului de Toxicologie, BAT | Poza 2 din 2
Karina McQuillan, Director al Departamentului de Toxicologie, BAT
,

 Inițiativa de a încuraja dialogul între părțile interesate - oameni de știință, experți în politici publice, autorități de reglementare - vine într-un moment oportun, în contextul în care Comisia Europeană ar putea introduce noi taxe și reglementări pentru produsele din Uniunea Europeană care conțin tutun și nicotină. Instituțiile europene vor să asigure o piață unică funcțională prin eliminarea normelor și a legilor învechite, dar și o actualizare a nivelurilor de impozitare din statele membre.

Scopul principal al platformei Omni™  este de a aduce mai aproape publicul larg, mediul legislativ și domeniul sănătății publice de cercetarea științifică în domeniul reducerii efectelor nocive ale fumatului prin dezvoltarea de opțiuni alternative pentru fumătorii adulți care nu pot sau nu vor să renunțe la consumul de nicotină. BAT a trecut printr-o transformare a companiei în ultimii 20 de ani și și-a asumat obiectivul de a construi o lume fără fum, prin investiții în știința și produsele necesare pentru crearea unui viitor mai bun.

 Jorge Araya, Director al Ariei Europa de Sud Est, BAT  a declarat în cadrul evenimentului de lansare de luni: ‘Avem o echipă puternică de oameni de știință, aproape 2000, în centrele noastre de cercetare și dezvoltare precum cel din Southampton. Aici se produce știință de ultimă generație, de nivel mondial, care este revizuită de experți independenți. Pentru a asigura transparența, BAT a creat Omni™, o platformă care consolidează toată știința și este deschisă publicului. Oricine poate accesa această platformă, ceea ce ne dă încredere că nivelul calitativ al cercetării științifice care stă la baza produselor noastre și a dezvoltării acestora susține eforturile comerciale pe care le depunem în țară’

‘Unul dintre aspectele pe care le-am avut în vedere când am creat Omni™ a fost să ne asigurăm că dispunem de știința proprie din BAT și, foarte important, am vrut să ne asigurăm că în cadrul Omni™ există și o parte științifică independentă. Omni™ conține mult mai multă știință externă decât cea a BAT. Sperăm că, în acest an, platforma ne va permite să colaborăm cu toate părțile interesate, să integrăm reglementări adecvate și să vedem beneficiile reducerii efectelor nocive ale fumatului.’ a spus Dr. James Murphy, Director Științific și de Cercetare al BAT.

 Reprezentanții BAT subliniază importanța unei tranziții treptate, facile pentru consumatori, dar corecte pentru autoritățile de reglementare, către o lume mai bună în care țigările vor dispărea de pe rafturile magazinelor. Un exemplu în strategia de piață a acestei mișcări este Suedia, singura țară europeană care se apropie de pragul de țară nefumătoare. 

Dr. James Murphy, Director Științific și de Cercetare al BAT: „Suedia este aproape de a deveni o țară fără fumători, conform definiției OMS (Organizația Mondială s Sănătății. Consider că unele dintre măsurile foarte bine implementate în Suedia au fost accesibilitatea și disponibilitatea produselor pentru consumatori; aplicarea reglementărilor, astfel încât să nu existe comerț ilicit, și reglementări care să asigure că tinerii nu au acces la aceste produse.[..]Sperăm că știința noastră, împreună cu dovezile furnizate de terți, vor contribui la fundamentarea reglementărilor actuale și viitoare, în special în ceea ce privește Directiva privind accizele aplicate produselor din tutun și Directiva privind produsele din tutun, care vor fi adoptate curând.”

Ca orice alt lucru nou, produsele alternative care nu implică arderea tutunului au stârnit semne de întrebare din partea publicului privind riscurile de sănătate. BAT asigură un mediu transparent de comunicare a dovezilor și testelor efectuate pentru a demonstra că reducerea efectelor nocive ale fumatului este o abordare validă bazată pe dovezi concrete și pentru a oferi un spațiu de dialog cu toate părțile interesate în construirea unui viitor mai bun.

Karina McQuillan, Director al Departamentului de Toxicologie, BAT: „Evaluăm fiecare ingredient, fiecare material care intră în compoziția produselor noastre fără fum. Acest lucru este extrem de important pentru noi și, de asemenea, măsurăm reducerea substanțelor toxice din emisiile provenite de la produsele noastre fără fum. Testăm produsele noastre în conformitate cu o serie de teste in vitro acceptate de autoritățile de reglementare.[..] Analizăm toxicitatea ADN-ului, mutagenitatea, citotoxicitatea și stresul celular. Acestea sunt punctele critice pe care le măsurăm cu ajutorul testelor pe care le utilizăm.”

Produsele alternative cu nicotină joacă un rol esențial în tranziția către o societate lipsită de fumul de țigară. Acestea pot ajuta la reducerea efectelor nocive asupra sănătății doar dacă vor fi introduse în mod adecvat pe piața de consum.  

Jorge Araya, Director al Ariei Europa de Sud Est, BAT:„Toate noile categorii de produse - cu tutun încălzit, produse pentru vapat și pliculețele cu nicotină pentru uz oral - au o creștere în două cifre. Ce înseamnă acest lucru? Consumatorii fac trecerea de la țigări la aceste produse pentru că le pot vedea. Când un consumator adult merge în magazin, vede o afișare corectă a ofertelor care îi permite să facă trecerea la produse fără ardere. Asta facem, acesta este angajamentul nostru față de societate, față de autorități și, evident, față de consumatorii noștri.”

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
2
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
3
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
boeing p8 poseidon in zbor
4
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
Casa Albă
5
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care...
Bătut fără milă, după ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! ”Sunt supărat pe el”
Digi Sport
Bătut fără milă, după ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! ”Sunt supărat pe el”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cristian diaconescu sustine un discurs
România, actor-cheie în apărarea Europei. Planul dezvăluit de...
ilie bolojan _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția schimbă planul: amână tăierile din primării până se...
Volodimir Zelenski și Alexander Stubb
„E ingenios și va funcționa”. Liderul finlandez Alexander Stubb...
Meteorologii anunță cod portocaliu de ninsori și vânt puternic în ziua de Crăciun. Care sunt zonele afectate de cod portocaliu
Vreme extremă în România, val de alerte. Viscol la munte, furtuni în...
Ultimele știri
Petrolier suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei, anchetat în Franța pentru posibila implicare în incidentele cu drone
Elon Musk pregătește un rival la Wikipedia, despre care spune că va fi „o îmbunătățire semnificativă” față de enciclopedia online
Jandarmi români trimişi șase luni în misiune, în Tenerife
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
WhatsApp Image 2025-09-10 at 18.49.18
Raport INS: Exporturile de tutun ale României au depășit 2 mld. euro în 2024, cu o contribuție de 1,5 mld. la balanța comercială
poza BAT
BAT a setat rezoluțiile până în 2030: 50 de milioane de consumatori să aleagă produsele companiei care nu implică ardere
WhatsApp Image 2024-07-16 at 09.06.25 (1)
10,8 miliarde de lei, contribuția BAT România la bugetul de stat în 2023
Untitled
Știința din spatele produselor alternative pentru fumat, contestată în unele țări, în ciuda rezultatelor pozitive
Untitled
Tot mai mulți fumători aleg alternative cu risc redus, iar țări precum Suedia sau Japonia se apropie de statutul de țară fără fumători
Partenerii noștri
Pe Roz
Mama actorului Bruce Willis a împlinit 90 de ani. Imaginile dulci cu ea alături de nepoatele sale și de Demi...
Cancan
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei...
Fanatik.ro
Tavi Popescu de la FCSB, apariție neașteptată în mediul online. Cum s-a pozat? Fanii au reacționat imediat
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Românii care ridică tonul la ghișeu riscă amenzi de până la 20.000 de lei. Parlamentarii pregătesc o lege...
Adevărul
Planul lui Călin Georgescu: leul egal cu lira sterlină. Suveranistul, ironizat online: „E un leu dacic...
Playtech
Pensia pentru limita de vârstă. Condiţii care trebuie îndeplinite
Digi FM
Madonna s-a gândit la sinucidere în timpul luptei pentru custodia lui Rocco: Faptul că „cineva încerca să-mi...
Digi Sport
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
Pro FM
Keith Urban a schimbat versurile piesei dedicate lui Nicole Kidman, stârnind zvonuri despre o nouă iubită...
Film Now
„Dădaca” are stea la Hollywood! Fran Drescher, însoțită de fiicele vitrege din serial. Cum arată azi Maggie...
Adevarul
Europa, pradă sigură pentru Rusia? De câți ani ar avea nevoie UE ca să fie o adevărată forță militară...
Newsweek
Nou scandal la Poșta Română. Sunt pensiile în pericol? 20.000 poștași nu au semnat contractele
Digi FM
Sute de persoane şi-au luat rămas bun de la Claudia Cardinale la Paris. „A fost o vedetă de o frumuseţe...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cameleonică și îndrăzneață. Pamela Anderson surprinde cu o nouă transformare de look, iar fanii sunt...
UTV
Anda Adam și soțul ei, Joseph, evacuați din clubul de lux din Cluj. Executorul le-a sechestrat bunuri în...