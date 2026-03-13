OMV Petrom intră în sectorul bulgăresc al Mării Negre, cu o participaţie de 25% în perimetrul de gaze Khan Tervel

platforma gaze marea neagra foto omv petrom
Foto: OMV Petrom

OMV Petrom a anunţat că se alătură consorţiului care explorează perimetrul offshore de gaze Khan Tervel din sectorul bulgăresc al Mării Negre, extinzându-şi astfel prezenţa într-o regiune considerată tot mai importantă pentru securitatea energetică a Europei. Compania românească de petrol şi gaze, controlată de grupul austriac OMV, este unul dintre cei mai mari producători de energie din Europa de Sud-Est, relatează Novinite.

Potrivit acordului, OMV Petrom va prelua o participaţie de 25% în proiect, tranzacţia fiind condiţionată de aprobarea autorităţilor bulgare. Compania Shell va rămâne operatorul proiectului cu o participaţie de 42%, iar restul de 33% este deţinut de Turkish Petroleum Overseas Company Limited, subsidiară a companiei de stat Türkiye Petrolleri A.O. Contractul de participare a fost deja semnat, iar finalizarea depinde de aprobarea guvernului bulgar.

Perimetrul Khan Tervel acoperă aproximativ 4.000 de kilometri pătraţi şi este situat la sud de perimetrul Khan Asparuh, unde se desfăşoară deja activităţi importante de explorare. Licenţa de explorare a fost acordată în 2025 pentru o perioadă iniţială de cinci ani şi vizează evaluarea potenţialului geologic al zonei.

Directorul general al OMV Petrom, Christina Verchere, a declarat că participarea în proiect consolidează portofoliul companiei şi întăreşte poziţia strategică pe termen lung în regiunea Mării Negre. Membrul Directoratului responsabil pentru explorare şi producţie, Cristian Hubati, a subliniat că OMV Petrom aduce în proiect experienţa acumulată în dezvoltarea proiectului Neptun Deep din România şi în explorările din perimetrul vecin Khan Asparuh.

Etapa următoare a proiectului va include colectarea şi analiza de date seismice 3D detaliate, care vor sta la baza eventualelor operaţiuni de foraj. OMV Petrom va contribui financiar proporţional cu participaţia sa, acoperind atât costurile anterioare, cât şi viitoarele etape de explorare, notează Novinite, citată de News.ro.

Dezvoltarea perimetrului Khan Tervel face parte dintr-o realiniere energetică mai amplă la nivel regional. În contextul în care Uniunea Europeană încearcă să îşi diversifice sursele de gaz natural după invazia Rusiei în Ucraina, Marea Neagră devine o zonă tot mai importantă pentru explorare.

Colaborarea dintre OMV Petrom, Shell şi TPAO reflectă convergenţa intereselor corporative, regionale şi europene privind securitatea energetică, investiţiile şi influenţa geopolitică în regiune.

Portofoliul OMV Petrom din Marea Neagră consolidează rolul companiei în dinamica energetică regională. Proiectul Neptun Deep, aflat în prezent în dezvoltare, este cel mai mare proiect de gaze naturale din Uniunea Europeană. În acelaşi timp, consorţiul din perimetrul Khan Asparuh include compania NewMed Energy, prin subsidiara NewMed Energy Balkan, precum şi Bulgarian Energy Holding, care s-a alăturat proiectului la începutul anului 2026.

Aceste evoluţii indică o coordonare tot mai mare a activităţilor de explorare şi a proiectelor energetice din sectoarele românesc şi bulgăresc ale Mării Negre.

Spre deosebire de proiectul Neptun Deep, perimetrul Khan Tervel se află încă într-o etapă timpurie de evaluare geologică. Studiile seismice planificate în următorii ani vor determina dacă zona conţine rezerve exploatabile comparabile cu alte proiecte din regiune.

Succesul acestor explorări va depinde de rezultatele geologice, de fezabilitatea tehnică, de respectarea standardelor de mediu, de aprobările de reglementare şi de contextul geopolitic mai larg. Dacă explorările şi eventualele foraje vor confirma rezerve semnificative, Marea Neagră ar putea deveni o componentă esenţială a aprovizionării cu energie a Europei, în special pentru Europa de Sud-Est.

