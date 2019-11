Orașul-surpriză. După București, aici se găsește cel mai ușor un loc de muncă pentru tineri

Cea mai săracă regiune a ţării, zona de nord-est, oferă în prezent, după Capitală, cele mai multe oportunităţi de angajare pentru absolvenţi. Peste 80% dintre tinerii care ies de pe băncile facultăţilor îşi găsesc imediat un loc de muncă în Iaşi. IT-ul este motorul. Prin comparaţie, în vestul ţării vorbim de cifre cu până la 10% mai mici.

În regiunea Bucureşti-Ilfov, absolvenţii îşi găsesc cel mai repede un loc de muncă: în 2018, rata de ocupare pentru această categorie a fost de 91,2%.

Surpriza de pe locul doi o reprezintă, însă, Moldova, unde 80% dintre absolvenţi au reuşit să îşi găsească o slujbă.

Georgiana este studentă în ultimul an la Arhitectură, iar acum câteva luni s-a angajat într-un birou specializat din Iaşi.

Georgiana Butnariu, studentă la Arhitectură: „Nu mi-a fost greu să-mi găsesc, mi-a fost chiar foarte, foarte uşor. Adică, m-am hotărât şi, în decurs de două, trei săptămâni, dând telefoane şi întrebând în stânga şi în dreapta, oamenii mi-am găsit un loc de muncă foarte bine plătit, cu oameni frumoşi, care au răbdare, care ştiu ce înseamnă să fii la început de drum.”

Domeniul cu cea mai mare creştere în capitala Moldovei este, însă, IT-ul. Aproape 20.000 de persoane lucrează la Iași în această industrie, aflată în continuă dezvoltare.

Ilan Aviv şi-a mutat afacerea din Israel în Iaşi acum doi ani şi spune că, la momentul respectiv, nu anticipa cât de mari sunt oportunităţile.

Ilan Aviv, CEO companie IT: „Cei mai mulţi aleg Statele Unite, eu am hotărât să vin către un loc mai puţin dezvoltat, cum credeam că e, la acel moment, România. Ceea ce am găsit a fost, de fapt, o micuță comoară.”

Cei mai mulţi dintre angajaţi vin direct de pe băncile universităţilor şi primesc oferte înainte de absolvire.

Florin Mâţă, angajat companie IT: „Mai ales pe piaţa IT se poate să fii satisfăcut foarte rapid de salariul pe care-l primeşti.”

Alina Panaite, angajată companie IT: „Toţi colegii mei de facultate s-au angajat direct şi nu doar atât ci unii au avut de ales între mai multe oferte. Sunt poate studenţi luaţi chiar şi de la Geografie, fac traininguri, firmele de IT le fac traininguri ca să lucreze pe o ramură de IT poate mai puţin dificilă.”

În privinţa salariilor, însă, zona de est a ţării mai are de recuperat, comparativ cu Bucureştiul şi oraşele din vest.

Paul Butnariu, preşedintele Camerei de Comerţ: „Dacă ne referim la regiunea de Nord Est, Iaşiul are de departe cele mai mari venituri, de multe ori veniturile în anumite industrii din Iaşi sunt duble faţă de restul regiunii. Pe de altă parte, la nivelul de IT, la nivelul de industrii creative, Iaşiul este cam al treilea, al patrulea pol al României, ca şi salarii.”

Conform Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, următoarele regiuni, după Bucureşti-Ilfov şi nord-est, în privinţa oportunităţilor de angajare a tinerilor absolvenţi, sunt nord-vestul şi sud-est-ul țării, cu puţin peste 70% în 2018.

În Muntenia, Oltenia şi regiunea de vest, aproximativ 60% dintre tineri şi-au găsit un loc de muncă anul trecut, iar în regiunea Centru doar jumătate au avut această oportunitate.