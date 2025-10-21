Live TV

(P) Betano susține Comitetul Național Paralimpic și performanța sportivilor paralimpici

Data publicării:
BETANO---CSR-C

„Ride More – ParaEvent SnowLovers Edition”, dedicat selecției sportivilor paralimpici pentru sporturile de iarnă, prima inițiativă susținută în cadrul colaborării.

În spiritul noii sale platforme de responsabilitate socială „Imposibilul devine posibil. Pe Bune.”, Betano, se alătură Comitetului Național Paralimpic (CNP) printr-o contribuție financiară destinată organizării Ride More Paraevent – Snowlovers Edition. Acest eveniment a încurajat persoanele cu dizabilități fizice – cu mobilitate redusă, amputări sau afecțiuni locomotorii – să descopere sporturile de iarnă adaptate și să facă primii pași spre performanță.

Evenimentul, organizat la Miercurea Ciuc, în perioada 16 - 19 Octombrie, a reprezentat prima acțiune susținută de Betano în cadrul colaborării cu CNP și a avut ca scop promovarea sportului paralimpic și atragerea de noi participanți către această mișcare. Evenimentul a inclus și două workshopuri de dezvoltare, susținute de specialiști în nutriție sportivă și pregătire mentală, menite să ofere sportivilor instrumente concrete pentru evoluția lor personală și profesională.

Sportul paralimpic este dovada vie că performanța adevărată nu înseamnă doar medalii, ci și curajul de a merge mai departe atunci când drumul pare imposibil. Pentru noi, acest parteneriat este o ocazie de a fi alături de oameni care ne inspiră prin forța lor, prin disciplina și pasiunea cu care își depășesc limitările. Credem că sportul are puterea de a transforma vieți și comunități, iar implicarea noastră reflectă angajamentul Betano de a fi alături de cei care transformă provocările în reușite și aspirațiile în realitate."a declarat Dragoș Mîndreci, Country Manager Betano România.

Ne bucurăm să avem alături de noi un partener care înțelege importanța susținerii mișcării paralimpice și a oamenilor din spatele ei. Evenimentul din acest an este o inițiativă esențială pentru atragerea de noi sportivi către disciplinele de iarnă și pentru dezvoltarea celor existenți. Sprijinul oferit de Betano ne ajută să oferim condiții mai bune de pregătire și oportunități reale pentru cei care își doresc să transforme pasiunea pentru sport într-o poveste de succes.”, a declarat Eduard Novak, Președintele Comitetului Național Paralimpic.

Contribuția Betano către Comitetul Național Paralimpic face parte dintr-un efort mai amplu de a susține proiecte dedicate performanței autentice, solidarității și puterii colective de a face bine — valori care definesc platforma de responsabilitate socială „Imposibilul devine posibil. Pe Bune.”

Despre Kaizen Gaming | Betano

Kaizen Gaming este una dintre cele mai mari companii GameTech din lume. Cu accent pe Tehnologie și Oameni, compania își propune să îmbunătățească experiența pe care o oferă milioanelor de clienți din întreaga lume și să ofere divertisment fanilor sportului într-un mod distractiv și responsabil.

Kaizen Gaming deține brandul premium de pariuri sportive și jocuri online Betano, cu prezență în numeroase piețe din Europa, America și Africa. Compania are peste 2.800 de angajați la nivel global.

Kaizen Gaming a fost recunoscută drept un jucător de top pe piața globală de pariuri sportive și jocuri online, obținând mai multe premii de industrie, inclusiv o premieră mondială de șapte trofee câștigate într-un singur an la EGR Operator Awards 2024.

Pentru mai multe informații, vizitați Kaizen Gaming și Betano.

Despre Comitetul Paralimpic Român

Comitetul Național Paralimpic este instituția care coordonează activitatea sportivă a persoanelor cu dizabilități în România. Înființat în 2001, CNP este membru al Comitetului Paralimpic Internațional și afiliat la cele mai importante organizații internaționale de profil:

  • IBSA – Federația Internațională a Sporturilor pentru Nevăzători
  • IWBF – Federația Internațională de Baschet în Fotoliu Rulant
  • WAS – World Ability Sport
  • Comitetul Paralimpic European
  • DSiSO – Organizația Internațională de Înot pentru Persoane cu Sindrom Down

Sportul paralimpic este una dintre cele mai dinamice mișcări sportive din lume, iar România își propune să devină un actor tot mai activ și vizibil în această comunitate globală.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trotineta
1
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din...
JD Vance
2
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt...
Hacker
4
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
intrarea in sala CCR
5
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Digi Sport
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cladirea SRI
SRI a dejucat o operațiune de sabotaj în București. Serviciile ruse...
intrarea in sala CCR
Scandalul pensiilor speciale ale magistraților ia amploare. Care sunt...
cseke attila face declaratii
Casele de până în 150 mp, ridicate fără autorizație. Cseke Attila...
florin jianu govro
Patronatele cer înghețarea salariului minim. Liderul IMM, Florin...
Ultimele știri
Momentul în care o dronă a Moscovei ucide un soldat rus, după ce acesta se predase armatei ucrainene
Cseke Attila nu exclude varianta unui referendum după decizia CCR: „Este o preocupare majoră a societății. Oamenii văd inegalitățile”
Donald Trump este pe cale să doboare recordul de imigranți deportați din SUA: „Este doar începutul”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Paris 2024 Paralympics - Cycling Time Trial
Eduard Novak se retrage din sportul paralimpic și nu va mai concura la Paris: „Acest sport nu mai este pentru oamenii cu dizabilităţi”
betano_ro-usopen2017-infographic-01
(P) Specialist american: „Simona Halep va câștiga acum la US Open, în sfârșit, primul său titlu de Mare Șlem”
betano_ro-polonia-romania-infographic-01 (1)
(P) Polonia – România: Tricolorii sunt depășiți doar de țări precum Luxemburg, San Marino, Malta și Liechtenstein
betano_ro-halepao-2-1200x628-1
(P) „Criza” Simonei Halep a adus bani celor mai curajoși pariori
betano_ro-rolandroman-infographic-01 (2)
(P) Tabloul de Onoare al României la Roland Garros: Cei 11 magnifici
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă...
Fanatik.ro
Edi Iordănescu a cerut rezilierea cu Legia Varşovia! Întâlnire decisivă cu şefii clubului. Update exclusiv
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB – Bologna! Fanii au taxat înfrângerea şoc cu Metaloglobus
Adevărul
20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air
Playtech
Noua formulă de calcul a vechimii pentru pensie. Cum se vor calcula lunile și anii de muncă începând cu 2026
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
A început demantelarea unei reţele internaţionale de trucare de meciuri! Arestări și în România
Pro FM
Olga Guțanu, scandal în familie după relația cu CRBL. Cum a reacționat mama ei: „Nu a acceptat. A spus că o...
Film Now
Cele două filme în care Zac Efron și Nicole Kidman au jucat împreună. Cum a fost relația dintre cei doi pe...
Adevarul
De ce au vrut polonezii să cucerească Moldova. O prietenie cu năbădăi terminată într-o baie de sânge și o...
Newsweek
3.600.000 pensionari au o pensie care nu le ajunge pentru un trai decent. La ce trebuie să renunțe?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Paula Seling, recuperare dificilă după accidentul cu trotineta: „O să mai dureze. Mi-am rupt clavicula”