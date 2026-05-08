(P) Borsec, Regina Apelor Minerale, sărbătoreşte 220 ani de tradiţie şi prestigiu

Punctul temporal care marchează începutul îmbutelierii industriale a apei minerale naturale Borsec este anul 1806

Istoria începe mult mai în urmă în timp, când apa Borsec a devenit faimoasă datorită proprietăţilor sale curative. Cunoaşterea izvoarelor Borsecului datează de pe vremea romanilor, care le-au descoperit după cucerirea Daciei. Încă din secolul al XVIII-lea Borsecul era renumit ca staţiune balneo-climaterică datorită calităţilor terapeutice ale apelor sale minerale, bolnavi din toate părţile Europei mergând la Borsec pentru tratament.

Anul 1803 se leagă de povestea vienezului Valentin Gunther, care, bând din apa Borsecului, se vindecă miraculos de o boală considerată incurabilă la acea vreme. Uimit și sedus de calitățile sale, acesta își propune să convingă o rudă a sa, consilier municipal la Viena, să toarne minunea în sticle și să o facă accesibilă lumii întregi.

Consilierul se numea Anton Zimmethausen, care, în 1805, îşi muta reşedinţa la Borsec şi începea o amplă campanie de construcţii de drumuri şi a unei fabrici de sticlă, ajutat de Eisner, un experimentat sticlar. O dată cu el, din Austria, Boemia, Bavaria şi Polonia au sosit în Borsec experţi în fabricarea sticlei. Numele acestora s-au păstrat până astăzi prin urmaşii lor: Schiller, Vild, Talmayer, Birman, Kamenitzky sau Eigel. Pentru vienezul Zimmethausen, Borsecul a reprezentat mult mai mult. Construirea fabricii de îmbuteliere a apei a reprezentat visul împlinit al vieţii sale.

Astfel, în 1806, Zimmethausen şi Eisner încep îmbutelierea industrială a apei Borsec.

Trei milioane de litri de apă minerală erau îmbuteliaţi şi transportaţi cu carele în Transilvania, Moldova, Muntenia, Ungaria şi Viena. Se spune că în acea vreme îmbutelierea se făcea doar în zilele cu lună plină, atunci când presiunea atmosferică era maximă, pentru a crește și a lega astfel și conținutul de dioxid de carbon al apei minerale. Borsec a devenit industrie şi a dat posibilitatea unui număr tot mai mare de oameni să beneficieze de gustul şi de calităţile curative ale apei sale minerale.

Încă de la începuturile sale industriale, Borsec a fost încununată cu titlul de „Regină a apelor minerale” de către Împăratul Franz Josef. Mai aproape în timp, în anul 2004, la cea mai importantă competiţie de profil care are loc în Statele Unite, Borsec a primit titlul de „Cea mai bună apă minerală din lume”. Borsec a primit de opt ori titlul de Superbrand și de zece ori a fost votat Cel mai puternic brand românesc.

Ideea de continuitate şi de permanenţă este subliniată şi de faptul că, în 220 ani, la Borsec s-au îmbuteliat peste 42 de miliarde de litri de apă minerală naturală!

Aceste succese ilustrează faptul că România are cu ce să se mândrească, are valori care trebuie recunoscute, susţinute şi purtate cu demnitate peste tot în lume.

Apa minerală naturală Borsec, descoperită de peste 2.000 de ani, reprezintă cu adevărat una dintre cele mai generoase şi valoroase bogăţii ale naturii. De-a lungul istoriei, Borsec a rămas una dintre cele mai bune ape minerale naturale din lume, atât din punctul de vedere al calităţii, cât şi al proprietăţilor curative.

Borsec a devenit în cele peste două secole un succes industrial românesc imens, o veritabilă valoare naţională, cunoscută şi recunoscută atât în ţară cât şi în străinătate. Sunt puţine mărci atât de vechi în lume, cu o asemenea longevitate şi cu un asemenea prestigiu.

Despre Romaqua Group
Romaqua Group, companie cu capital autohton privat, cu 28 de ani de activitate, are în portofoliu bran­duri de succes: Borsec (ape minerale na­turale), Stânceni (apă mi­ne­rală naturală), Aquatique (apă minerală na­tu­rală oli­gominerală), Giusto (băuturi răcoritoare carbogazoase), Giusto Natura (băuturi răcoritoare plate), Albacher și Dorfer (bere). Romaqua Group are peste 2.200 de angajaţi şi o cifră de afaceri de peste 238 milioane de euro.

