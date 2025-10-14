Live TV

(P) Cel mai mare târg tehnologic din lume, Gitex Global, vine în Europa de Sud-Est, găzduit de Belgrad!

Data publicării:
markocadezandtrixigitexcopy
Marko Čadež, președintele Camerei de Comerț a Serbiei, și Trixie LohMirmand, directorul Gitex Global

Cel mai mare târg tehnologic din lume, "Gitex Global", a ales Belgradul ca gazdă al primului târg al acestei prestigioase organizații din Europa de Sud-Est, care va avea loc sub denumirea "Gitex Al Serbia" în 2027 pe parcursul expoziției specializate "Expo 2027".

Această decizie a fost luată astăzi la deschiderea celei de-a 45-a ediție consecutive a târgului Gitex Global din Dubai și confirmă poziția Serbiei ca un centru în creștere al inovațiilor și noilor tehnologii în această parte a Europei. La GitexGlobal din acest an, care reunește peste 1.000 de expozanți și 200.000 de vizitatori, Serbia este și țară parteneră.

Organizația „Gitex Al Serbia” reprezintă un moment istoric pentru Serbia și regiunea Europei de Sud-Est, deschizând ușa parteneriatelor internaționale și prezentând potențialul tehnologic regional pe scena globală. Se așteaptă ca Belgradul să devină un loc cheie de întâlnire a liderilor mondiali în domeniile inteligenței artificiale, transformării digitale și inovării în startup-uri.

Directorul Gitex Global, Trixie LohMirmand, după decizia privind organizarea „Gitex Al Serbia” la Belgrad, a declarat:
Lansarea GITEX Serbia 2027 marchează un nou capitol în călătoria noastră globală de extindere a experienței GITEX către noi centre de inovare. Serbia se remarcă ca o punte dinamică între Est și Vest și de aceea suntem emoționați că aducem la Belgrad cel mai mare târg de tehnologie și startup-uri din lume.” 

Marko Čadež, președintele Camerei de Comerț a Serbiei care a jucat un rol important în organizarea acestui târg, a declarat:
Există drumuri dificile. Din momentul în care le vedeți, puteți vedea clar cât de solicitant și obositor va fi fiecare pas pe parcurs. Cu toate acestea, recompensa de la sfârșitul acestui drum este incitantă, valoroasă și extrem de importantă. În ultimul deceniu, Serbia a schimbat sistemul educațional pentru a răspunde cerințelor revoluției tehnologice. Am introdus programarea încă din clasa a V-a elementară, numărul experților IT s-a triplat, exportul de servicii IT a crescut până la 5 miliarde de dolari pe an! Ecosistemul nostru de startup-uri a crescut cu 25% în ultimii cinci ani.

Acum avem nevoie de o platformă pentru a arăta cu voce tare ce putem face și ce ne dorim. Am văzut partenerul perfect, dar era necesar ca și acel partener să ne vadă pe noi. Ultimii doi ani de muncă ne-au adus până la acest moment și astăzi suntem emoționați că ne primește cu brațele deschise familia specială Gitex. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără oamenii extraordinari, Trixie și echipa ei.

De aceea permiteți-mi să-mi exprim sincera recunoștință față de Gitex și conducerea sa pentru că ne-au acceptat și ne-au oferit oportunitatea de a vorbi lumii. Suntem hotărâți să profităm de această oportunitate și îi invit pe toți la Belgrad în 2027. Fiecare drum dificil este mai ușor de traversat cu oamenii potriviți alături - și suntem fericiți că Trixie este de partea noastră”.

Danilo Jerinić, directorul EXPO 2027 d.o.o. Belgrad, a declarat:
Sosirea Gitex Global în cadrul Expo 2027 Belgrad reprezintă un punct de cotitură nu numai pentru scena noastră tehnologică, ci și pentru întreaga economie a regiunii. Este un semnal că Serbia devine parte a celor mai importante fluxuri ale transformării digitale globale. Prin conectarea celui mai mare târg tehnologic din lume cu prima expoziție specializată din această parte a Europei, punem bazele unei noi economii bazate pe cunoștință, inovație și dezvoltare durabilă.

Gitex AI Serbia, în cadrul Expo 2027, va fi mai mult decât un eveniment tehnologic: va fi o platformă care conectează investitorii, startup-urile, universitățile și industria. Serbia arată astfel clar că este pregătită să treacă de la stadiul de utilizator tehnologic la stadiul de creator tehnologic.

Acest parteneriat reprezintă o dovadă concretă că tehnologia și economia nu sunt sfere separate, ci un motor comun al viitorului. Sunt sigur că Gitex AI Serbia și Expo 2027 Belgrad împreună vor plasa Serbia în inima rețelei globale de dezvoltare tehnologică și economică, deschizând noi piețe, noi investiții și o nouă perspectivă pentru regiunea Balcanilor de Vest.

Gitex Global” din Dubai, cu o tradiție de 45 de ani, este unul dintre cele mai mari și cele mai influente evenimente tehnologice globale, cunoscut ca o platformă cheie pentru conectarea companiilor tehnologice globale, a investitorilor și a startup-urilor.

Expo 2027”, prima expoziție specializată mondială organizată în Europa de Sud-Est, va avea loc la Belgrad în perioada 15 mai - 15 august 2027. La expoziție se așteaptă peste patru milioane de vizitatori. „Expo 2027” este cel mai ambițios proiect din istoria modernă a Serbiei și oferă o oportunitate unică pentru promovarea internațională a țării și a regiunii.
