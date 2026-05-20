(P) Competiția economică se mută pe AI și automatizare. Ce șanse au IMM-urile românești să țină pasul?

Doar 5,2% dintre companiile din România folosesc tehnologii AI, de aproape 6 ori mai puțin decât media europeană de 30% și de 8 ori mai puțin decât Danemarca, liderul UE cu 42% (Eurostat, 2025). Decalajul nu mai este doar o statistică: se traduce direct în comenzi pierdute, costuri mai mari și dificultăți în atragerea partenerilor și clienților care operează deja în logica digitală. Pentru IMM-urile românești, întrebarea nu mai este dacă să adopte tehnologia, ci cât timp mai au să o facă. Business Forward, program gratuit lansat de Social Innovation Solutions, alături de Raiffeisen Bank, își deschide înscrierile pe businessforward.ro . Programul oferă companiilor un traseu complet spre implementare: educație digitală în AI dezvoltată de Harvard Business School AI Institute, conectare cu furnizori de soluții tehnologice, consultanță și granturi de până la 1.000.000 de lei.

Un program construit pentru realitatea IMM-urilor din România

Business Forward răspunde exact acestei presiuni. Companiile acceptate primesc acces la un parcurs de educație digitală dezvoltat de Harvard Business School AI Institute, care acoperă inteligența artificială generativă, aplicarea strategică a AI în organizații și conducerea proceselor de implementare la nivel de management.

Cine poate aplica

Programul este deschis IMM-urilor cu cifră de afaceri între 1 și 5 milioane de euro, din orice sector de activitate. Companiile interesate pot verifica eligibilitatea și depune aplicația pe businessforward.ro .

De la educație la finanțare

În toamnă, o parte a companiilor acceptate în Business Forward va intra într-un program intensiv de workshop-uri, bootcampuri și consultanță. Fiecare companie selectată primește consultanță pentru construirea unui business case centrat pe o soluție concretă de modernizare sau automatizare, pe care îl va prezenta în fața unui juriu pentru a obține finanțarea.

Granturi disponibile: un grant de 400.000 de lei și trei granturi de câte 200.000 de lei, cu o valoare totală de 1.000.000 de lei, destinate exclusiv implementării soluțiilor tehnologice identificate în program.

Programul este gratuit, dar locurile sunt limitate.

Aplicațiile sunt deschise începând cu 20 mai 2026, detalii complete pe businessforward.ro .

