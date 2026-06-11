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(P) Evoluția de la raft: Cum un brand de familie creează soluțiile de care avem nevoie zilnic

Data publicării:
evoluia_de_la_raft_cum_un_brand_de_familie_creeaz_soluiile_de_care_avem_nevoie_zilnic
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O categorie cu cerere reală în farmacie De la tradiție la standarde internaționale Colagenul: o piață mare, cu recurență ridicată Știință și inovație la standarde internaționale Echilibru între tradiție și știință

Într-o piață în care consumatorii sunt tot mai atenți la prevenție, ingrediente curate și recomandări validate, farmaciile și retailerii care construiesc categorii relevante de suplimente naturale câștigă nu doar vânzări punctuale, ci și loialitate pe termen lung. Astăzi, raftul nu mai este doar un spațiu de expunere, ci un instrument strategic de diferențiere comercială.

În acest context, brandurile care reușesc să combine tradiția cu cercetarea și cererea reală din piață devin parteneri valoroși pentru retailul farmaceutic. Faunus Plant este unul dintre exemplele locale care demonstrează această evoluție: de la o afacere de familie construită în jurul plantelor medicinale, la un brand care răspunde unei categorii aflate în plină expansiune.

Faunus Plant reușește să transforme pasiunea tradițională pentru plante într-o misiune modernă: crearea de soluții reale pentru sănătatea oamenilor.

O categorie cu cerere reală în farmacie

Datele din studiile de consum realizate în România în 2025 arată clar că farmacia fizică rămâne principalul canal de achiziție pentru suplimente și produse naturale. 88% dintre consumatori cumpără din farmacia fizică, iar 51% dintre cumpărători aleg farmacia pentru vitamine și suplimente. În plus, 16% cumpără deja produse naturale din farmacie, categoria fiind considerată una dintre cele mai mari oportunități de creștere din retailul farmaceutic.

În acest context, Faunus Plant a înregistrat aproximativ 60 de milioane de lei cifră de afaceri la finalul lui 2025. 80% din venituri au fost generate prin canalul online, iar restul de 20% prin distribuție în farmacii și plafare.

Această structură spune mult despre felul în care s-a construit brandul: digitalul a funcționat ca motor de creștere, dar următoarea etapă strategică se definește tot mai clar în zona offline.

De la tradiție la standarde internaționale

Faunus Plant a pornit dintr-o tradiție de familie bazată pe plante medicinale și remedii naturale, iar astăzi dezvoltă formule care combină ingrediente standardizate, colagen hidrolizat, acid hialuronic, vitamine și extracte vegetale cu rol funcțional clar.

Mai relevant pentru categoria colagenului este faptul că 89% dintre cumpărătorii fizici aleg farmacia ca principal loc de achiziție. În paralel, 69% dintre cumpărători aleg farmaciile online.

În această categorie, Faunus Plant este menționat ca brand spontan, iar 500.000 de consumatori iau în considerare brandul. Aceste cifre arată că brandul nu se află doar într-o etapă de creștere comercială, ci și într-un punct în care notorietatea începe să producă efecte strategice.

Un exemplu este gama Colagenus, unde colagenul de tip 1 și 2 este asociat cu vitamina C naturală și plante medicinale pentru susținerea articulațiilor, pielii și mobilității. Practic, rețetele tradiționale sunt transformate în produse moderne, adaptate cerințelor actuale de consum și standardelor internaționale de producție.

Pentru piața de retail înseamnă produse cu eficiență clară, poziționare premium accesibilă și beneficii ușor de comunicat la raft.

Colagenul: o piață mare, cu recurență ridicată

Categoria colagenului din România este estimată la aproximativ 190 milioane euro anual, cu aproape 900.000 de consumatori activi și un buget mediu lunar de 88 lei alocat per utilizator.

Un aspect important pentru retail este caracterul recurent al consumului. Produsele pe bază de colagen sunt cumpărate lunar, ceea ce oferă farmaciilor predictibilitate și valoare mai mare per client.

Datele de cercetare indică și o deschidere ridicată către segmentul premium accesibil:

  • 78% dintre consumatorii care iau în calcul Faunus Plant sunt dispuși să cheltuie peste 100 lei lunar;
  • consumatorii Faunus Plant au o rată mai mare de achiziție atât online, cât și offline;
  • brandul este deja asociat cu suplimente pe bază de colagen, Colagenus 500ml fiind Votat Produsul AnuluiⓇ 2025 pentru inovație în categoria suplimente alimentare cu colagen.

Știință și inovație la standarde internaționale

Faunus Plant a pornit de la remedii prelucrate manual, iar astăzi folosește echipamente performante și metode inovatoare care păstrează integritatea ingredientelor active, asigurând eficiența fiecărui produs. Standardele internaționale de calitate sunt respectate cu strictețe, iar procesele de fabricație moderne permit dezvoltarea unor formule complexe, sigure și eficiente.

Fiecare supliment este rezultatul colaborării dintre biochimiști, farmaciști și alți specialiști, care concep rețete noi și optimizează rețetele existente. Toate produsele Faunus Plant sunt certificate TÜV Austria (ISO 22000:2018), o acreditare recunoscută la nivel internațional, care confirmă că procesele sunt evaluate riguros și orientate către siguranța alimentară la cele mai înalte standarde.

Fiecare formulă este concepută pentru a se integra ușor în rutina zilnică, fără a face compromisuri în privința eficienței sau calității ingredientelor.

Portofoliul Faunus Plant cuprinde atât superalimente complexe, care combină mai multe ingrediente active pentru un aport nutritiv complet, cât și formule specializate, adaptate unor nevoi precise. Mai mult decât ingredientele individuale, accentul este pus pe modul în care acestea sunt combinate și standardizate, pentru ca efectele să fie predictibile, constante și ușor de observat în viața de zi cu zi.

Echilibru între tradiție și știință

Secretul succesului brandului este dialogul constant dintre tradiție și știință. Ceea ce era odinioară practică de familie sau rețetă populară, astăzi este verificat, optimizat și adaptat nevoilor moderne. Această abordare permite crearea de produse care au ingrediente standardizate și eficiente, care răspund cerințelor consumatorului urban: soluții reale, fără compromisuri.

Fiecare rețetă pornește de la o idee simplă: natura știe, știința confirmă. Combinația dintre ingredientele tradiționale și studiile clinice oferă certitudinea că suplimentele au efect și contribuie la menținerea sănătății.

Miza nu mai este doar vânzarea unui produs, ci construirea unei infrastructuri comerciale capabile să scaleze într-o categorie aflată în creștere valorică.

Într-o piață unde volumele sunt sub presiune, dar consumatorii cheltuie mai mult pentru produse relevante și premium, avantajul competitiv vine din controlul modelului:

  • cerere construită digital;
  • producție care permite adaptare și marjă;
  • distribuție fizică ce oferă acces la consumatori.

Pentru retaileri și farmacii, astfel de branduri devin mai mult decât furnizori de suplimente, devin instrumente de creștere pentru categorii care combină prevenția, recomandarea și consumul recurent.

Editor : A.D.V.

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