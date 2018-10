(P) Forumul Economic Român, ediție inaugurală de succes

Prima ediție a Forumului Economic Român, organizat de Finmedia și revista „Piața Financiară”, între 18 şi 19 octombrie 2018, la Stejarii Country Club din București, a reprezentat o premieră şi un moment aparte pentru piaţa de evenimente din România. A fost o reuniune internațională desfășurată pe durata a două zile, grație susținerii a nu mai puțin de 22 de parteneri, reuniune care a strâns laolaltă oficiali și executivi din toate segmentele-cheie ale economiei: banking, energie, telecomunicații, tehnologia informațiilor, fiscalitate, investiții financiare, cybersecurity, avocatură de business, consultanță strategică etc.

Au trecut prin paneluri dedicate reprezentanți ai unor companii de prim rang din economia locală, lideri ai unor afaceri precum Blue Air, Vodafone România, Fan Courier, Orange România, Telekom Romania, Digi Communications, eON, Energobit, Catena, Boresc (Romaqua Group), Banca Transilvania, CEC Bank, Idea Bank, Wolf Theiss, Dentons, Biriș-Goran, KPMG, Rohde & Schwarz, Printec și Digitax.

Moderatori și speakeri cu recunoaștere unanimă au dinamizat dezbaterile de pe pe parcursul celor două zile, precum Cristian Popa (fost vicepreședinte al BNR și BEI), Dana Popescu (Controlling and Performance Management Director, Blue Air), Marian Popa (director general, Deutsche Bank Global Technology), Mike Parsons (Chief Innovation Officer, Qualitance), Maarten Oonk (Managing Director, Deloitte Center for the Edge), Maria Grapini (europarlamentar), Adrian Victor Vevera (director tehnic, ICI București) sau Ana Maria Mihăescu (director independent, Raiffeisen România, Medlife şi Black Sea Oil and Gas), cea care a condus discuțiile din secțiunea alocată doamnelor manageri de succes.

„Am dorit să construim o platformă de discuţii pe marginea problemelor-cheie şi de mare actualitate ale economiei româneşti şi regionale, cum ar fi integrarea regională, creşterea investiţiilor, dezvoltarea de noi sectoare industriale şi tehnologice, ca şi rolul provocărilor schimbărilor globale asupra României. La capătul acestor dezbateri am înțeles cu toții mai bine cum ne plasăm faţă de cele patru obiective majore ale UE: uniunea economică, uniunea financiară (finalizarea acesteia), uniunea fiscală (incluzând şi un mecanism de absorbție a șocurilor în zona euro), uniunea politică”, a declarat Mihai Săndoiu, directorul general al Finmedia.

Un mesaj esențial, ca o avertizare, a venit, în loc de concluzie, din partea economistului-șef al Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală, Hans Timmer, care a spus: „Anticipăm pericole pe care, într-un fel, nu le-am văzut prea des în trecut, de aceea este extrem de important să fim foarte prudenți în politicile economice, pentru că vom avea nevoie de toate supapele de siguranță în perioada care vine. În România, având în vedere pericolele care se apropie, ar trebui o creștere mai redusă a deficitului de cont curent, mai puțină presiune pe inflație, o situație în care este mai ușor de controlat deficitul fiscal. Asta nu pentru că suntem foarte îngrijorați de România sau pentru că suntem foarte critici, ci pentru că aceste lucruri vor veni. Toate țările vor fi răsplătite dacă sunt prudente acum. În loc să se concentreze pe stimularea creșterii pe termen scurt, ar trebui să se concentreze pe problemele pe termen lung!”

Etichete:

,

,

,

,