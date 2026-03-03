(P) Independență militară „Made in Romania”: Orbotix pune bazele unui ecosistem național de apărare pentru drone și muniție tactică

În timp ce Europa accelerează investițiile în apărare și autonomia strategică devine politică oficială la Bruxelles, Orbotix Industries anunță semnarea unei serii de Memorandumuri de Înțelegere (MoU) strategice cu trei companii românești esențiale pentru industria națională de apărare. Se pune astfel bazele unui consorțiu industrial românesc în domeniul dronelor, sistemelor autonome și muniției tactice.

Aceste parteneriate marchează nașterea unui ecosistem industrial românesc capabil să ofere soluții tehnologice avansate, reducând dependența de furnizori externi și consolidând poziția României ca hub de inovație în cadrul NATO și al UE.

„Securitatea nu mai este doar despre echipamente de luptă, ci despre inteligența din spatele lor și capacitatea de a acționa coordonat. Prin aceste alianțe, Orbotix nu doar semnează documente, ci integrează geniul tehnic românesc într-un front comun pentru consolidarea autonomiei strategice naționale”, declară Bogdan Ochiană, CEO Orbotix.

Parteneriatele care definesc viitorul apărării românești

Orbotix & Autonomous Flight Technology (AFT)

Prin memorandumul semnat cu Autonomous Flight Technology (AFT), membra a Advanced Technologies Cluster, Orbotix pune bazele unui centru de excelență prin care va utiliza facilitățile și infrastructura de ultimă generație ale AFT pentru activități complexe de cercetare, dezvoltare și testare. Acest parteneriat permite un schimb vital de expertiză tehnică și resurse umane specializate, asigurând că inovațiile românești sunt validate la cele mai înalte standarde înainte de a ajunge pe câmpul de luptă.

Dincolo de componenta tehnică, acordul vizează o sinergie comercială prin activități de cross-selling și sprijin reciproc pe piața de profil. Într-o perioadă în care timpul de reacție este critic pentru securitatea națională, unirea forțelor dintre cele două entități accelerează ciclul de producție și demonstrare a noilor tehnologii de zbor autonome, consolidând capacitatea de apărare a României prin soluții integrate și testate local.

Orbotix & BraveX Aero

Colaborarea vizează integrarea sistemelor avansate de inteligență artificială dezvoltate de Orbotix pe platformele UAV de ultimă generație (aripă fixă și VTOL) ale BraveX. Această sinergie transformă platformele de zbor în instrumente complexe de ISR și război electronic, oferind autorităților române soluții tehnologice autohtone esențiale pentru securizarea comunicațiilor și execuția misiunilor tactice de înaltă precizie.

Parteneriatul pune un accent major pe consolidarea lanțului de aprovizionare și a capacităților de producție locală, BraveX contribuind cu expertiză în structuri aeronautice, sisteme de propulsie și integrare mecanică pentru platforme aeriene.

Această cooperare industrială românească contribie la dezvoltarea sectorului aeronautic romanesc, constituind un semnal important de maturitate în fața oportunităților și provocărilor emergente.

Orbotix & GIA Defense

Parteneriatul cu GIA Defense, unul dintre cei mai mari producători privați de muniție din România, aduce o dimensiune crucială capabilităților Orbotix și vizează integrarea muniției și a produselor industriale GIA în ecosistemul Orbotix.

GIA are capabilități de producție pentru muniții inclusiv pentru drone (81 mm, 82 mm, 120 mm), cu producție, control de calitate și capacitate de scalare industrială.

Cooperarea permite dezvoltarea unui portofoliu integrat pentru beneficiari instituționali, în care platforma, sistemul de comandă și muniția sunt gândite unitar.

Această integrare permite transformarea datelor colectate în timp real în soluții de răspuns direct, GIA Defense aducând expertiza în producția de muniție și sisteme de apărare care, integrate cu tehnologia Orbotix, oferă o capacitate de reacție completă și imediată în fața amenințărilor moderne.

Un aspect fără precedent pentru industria locală este angajamentul GIA de a investi 200% din valoarea fiecărui contract obținut în dezvoltarea comună, garantând astfel o accelerare masivă a producției de tehnologie de apărare „Made in Romania”.

Această infuzie masivă de capital și resurse în parteneriatul cu Orbotix nu doar că accelerează producția autohtonă de tehnologie de vârf, dar demonstrează un model de solidaritate industrială care consolidează mediul de afaceri românesc și oferă statului român garanția unei evoluții tehnologice rapide și sustenabile.

Semnarea acestor memorandumuri are ca obiectiv crearea unui ecosistem industrial românesc coerent, capabil să livreze soluții integrate, de la platforme UAV și sisteme autonome, până la muniție și sisteme de comandă și control.

Într-un context regional marcat de războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina, accelerarea achizițiilor de apărare și presiunea asupra lanțurilor de aprovizionare, Orbotix urmărește să transforme capabilitățile românești fragmentate într-o ofertă integrată, competitivă și scalabilă.

„România are nevoie de consorții industriale coerente, nu de inițiative izolate. Prin aceste memorandumuri, Orbotix devine forța de integrare care transformă potențialul fragmentat al companiilor noastre într-o capacitate defensivă unitară. Nu construim doar tehnologie, ci construim reziliența necesară pentru ca România să își poată decide singură viitorul în materie de securitate”, afirmă Bogdan Ochiană, CEO Orbotix.

