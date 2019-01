(P) Învață cum să câștigi bani din vânzarea produselor fizice pe Amazon - webinar gratuit

Să vinzi pe Amazon poate fi cea mai profitabilă afacere pentru tinerii antreprenori ce sunt la început de drum. Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestei afaceri este că poți comanda produsele din China și să le vinzi sub brandul tău plus că, investiția în acest tip de business pentru început este una destul de mică, în comparatie cu alte afaceri, iar românii care știu să se bucure de această oportunitate fac bani frumoși din vânzările online pe Amazon.

Alin Bugeac, fondatorul Amazon HUB, una dintre cele mai mari comunități de antreprenori din România a deschis oficial înscrierile pentru AMZ StartUp9, cursul prin care înveți toți pașii unei astfel de afaceri.

Alin Bugeac: După ce am deschis oficial înscrierile pentru StartUp9 am fost asaltați de foarte multe mesaje și emailuri cu întrebări ce privesc acest tip de business. Așa că m-am gândit să organizez un webinar gratuit în data de 24 ianuarie, la ora 20:00. Acest webinar se va numi „Amazon Business Fara Secrete”! De ce l-am numit așa? Deoarece de data aceasta va fi un webinar foarte special, în care voi povesti cum am început eu să vând pe Amazon. Acest webinar o să aibe și câțiva invitați-surpriză care o să ne împărtășească greșelile lor, dar și ce lucruri bune vă așteaptă la început de drum și care sunt pașii de urmat dacă vrei să îți începi propriul business pe Amazon. Tot în acest webinar o să vorbim deschis despre ce înseamnă acest business, ce așteptări trebuie să ai, de ce buget trebuie dispui și care sunt sansele de succes în această afacere! Îi rog pe cei care doresc să participe la webinar să verifice „agenda evenimentului”, iar dacă mai au alte sugestii de subiecte pe care vor să le discutăm îmi pot trimite un email la hello@amazonhub.com.

Link-ul de înregistrare pentru webinarul gratuit este: https://goo.gl/cJPn3q

