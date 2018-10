(P) Invitații gratuite la retailArena pentru cititorii Digi24.ro

Oferim 10 invitații GRATUITE la retailArena 2018, conferința toamnei din retail, pentru cititorii Digi24.ro. Trimite-ne un mail la retailarena@internetcorp.ro, cu o întrebare pentru orice speaker prezent la eveniment (lista speakerilor este aici) și câteva detalii despre tine (nume, prenume, funcție și compania pe care o reprezinți. Vom alege câștigătorii cu cele mai interesante răspunsuri si îți vom confirma tot pe e-mail dacă ești printre câștigătorii invitației la cele două zile de conferință și workshop-uri.

RetailArena, cea mai mare conferință de business dedicată industriei de retail, va avea loc pe 24 și 25 octombrie, la hotel Sheraton, București.

Două zile de prezentări, studii și dezbateri, 25 de speakeri, manageri ai celor mai importate companii din retail, FMCG, marketing și alte industrii conexe și workshopuri susținute de profesioniști în domeniu sunt principalele highlighturi ale ediției din acest an.

Rafael Campos (vicepreședinte Vtex), Liviu Ungureanu (director general Dacia Plant), Cătălin Samară (director marketing și comunicare Carrefour), Celine Blanchot (EMEA Retail and CIT Marketing Manager Glory), Elena Ungureanu (country manager Visa), Oana Dumitrescu (senior analytical consultant Google), Martin Shires (Business Development and Marketing Manager Glory), Adina Crăciunescu (marketing manager DIANA & DIANA Supermarket), Valer Hancaș (Kaufland), Raluca Pușcaș (counsel PeliFilip) și Mihai Bonca (marketing director și trainer Brand Arhitects) sunt cei mai recenți speakeri confirmați la RetailArena 2018.



Ei se alătură celorlalți speakeri confirmați pentru cea de-a șasea ediție a RetailArena: Iulian Stanciu, CEO și acționar eMAG), Dragoș Sîrbu (CEO Flanco), Cornel Morcov (CCO FAN Courier), Alexandru Rusu (CEO Doraly), Robert Berza (general manager Fashion Days), Raluca Radu (country manager Answear.ro), Cristi Nechita-Rotta (owner Sunimprof Rottaprint), Corina Cimpoca (fondator MKOR Consulting), Cosmin Dan (senior analyst Euromonitor) și Cornel Cărămizaru (director general FrieslandCampina România).



Devenit deja eveniment de marcă pentru retailul românesc și nu numai,retailArena 2018 va avea un lineup impresionant de speakeri, prezentări și studii exclusive, dar și workshop-uri cu informații “hands on”.

În prima zi a conferinței, Marketing Day, Dochita Zenoveiov, fondator Inoveo, și Ana Bâzgă, country manager Poftis, vor sustine workshopul „Tips and tricks in building a brand for millennials: the entire journey from audit and analysis, naming, visual identity and packaging to the shelf”.



Cea de-a doua zi a conferinței, Omnichannel Day, va fi completată de workshopul susținut de Rafael Campos, vicepreședinte Vtex, despre viitorul retailului, noile tehnologii, same day delivery și alte insighturi ale industriei.



Evenimentul acoperă atât piața locală, printr-un panel dedicat retail-ului “made în Romania”, dar și a extinderii internaționale a acestora, dar și o viziune globală, evocată de playeri care activează pe plan mondial. Partea juridică, din ce în ce mai importantă și mai complexă, își va avea locul într-un panel în care vom discuta alături de experți ai Pelifilip.

Până în acest moment, partenerii evenimentului sunt: FAN Courier (omnichannel day partner), Vtex, Ropeco, Glory, Visa (gold partners), Lidl, Flanco, Answear.ro, SelfPay, Expert Software, Yieldigo (silver partners), Vivo!, MKOR Consulting, CVI, Euromonitor International, Smart ID, Cushman & Wakefield, Pelifilip și Customsoft (sponsors).

Etichete:

,

,

,