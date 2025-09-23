Live TV

(P) Romanian ESG Summit 2025 – Punctul de întâlnire al Afacerilor Sustenabile

Data actualizării: Data publicării:
Cover - Romanian ESG Summit 28 Octombrie 2025

• Romanian ESG Summit - cel mai important eveniment național dedicat Companiilor Sustenabile are loc marți, 28 Octombrie 2025, la București.

CSRMedia.ro și ESGHUB.ro anunță organizarea, marți 28 octombrie 2025, a unei noi ediții a Romanian ESG Summit (www.ESGSummit.ro), eveniment devenit reper național în domeniul Sustenabilității.

Summitul va reuni lideri din mediul de afaceri, autorități publice, organizații non-guvernamentale și experți internaționali, consolidându-și statutul de cea mai importantă platformă de dialog din România în materie de mediu, responsabilitate socială și guvernanță corporativă (ESG).

Prin temele abordate și prin schimbul de bune practici, Summitul contribuie la alinierea companiilor și instituțiilor din România la standardele europene și internaționale în domeniu.

Agenda reunește sesiuni captivante și prezentări inspiraționale susținute de Keynote Speakers care vor oferi soluții concrete pentru provocările actuale din domeniul ESG.

Temele principale vizează:

• „ESG în România: context, provocări și oportunități” — analiză asupra cadrului legislativ și a tendințelor de raportare;

• Finanțarea sustenabilității — instrumente și modele pentru accelerarea tranziției verzi;

• ESG prin ochii investitorilor și evaluatorilor externi

• Lanțul valoric sub lupa ESRS: de la conformare la colaborare etc.

Romanian ESG Summit este mai mult decât un eveniment, este o platformă de dialog și acțiune. Într-o perioadă în care sustenabilitatea, guvernanța responsabilă și impactul social au devenit priorități strategice pentru companii și instituții, ne dorim să aducem împreună liderii care pot transforma aceste valori în realitate. Summitul marchează un moment cheie pentru România, conectând viziuni, expertiză și soluții care vor modela viitorul responsabil al mediului de afaceri”, a declarat Lăcrămioara (Botezatu) Bledea, fondator CSRMedia.ro si ESGHub.ro

Importanță națională

Romanian ESG Summit este astăzi evenimentul de referință pentru toți cei interesați de sustenabilitate și responsabilitate corporativă în România. Prin participarea unor speakeri de renume și prin temele strategice incluse în program, Summitul sprijină integrarea principiilor ESG în strategiile de business ale afacerilor românești.

Participare și înscrieri

Evenimentul va avea loc la București, marți- 28 octombrie 2025.

Participanții se pot înscrie și consulta Agenda completă pe site-ul oficial www.ESGSummit.ro

Evenimentul este susținut de companiile: Kaufland, în calitate de Strategic Partner, Rompetrol - Main Partner, Accenture Romania, Ursus Breweries, BCR, Philips, E.ON Romania, PepsiCo Romania și MedLife – în calitate de Parteneri GOLD, si de ESGHUB.ro, BlueSid Consulting si CSR Nest – în calitate de Parteneri Bronze.

Parteneri Media ai Evenimentului sunt: CSRMedia.ro, RomaniaPozitiva.ro, ESGMedia.ro, CafeMedia.ro, CSRNews.ro, TheTrends, Informateca, PRWave, AIMentor.ro

Partener de Monitorizare: mediaTRUST

Mai multe detalii pot fi gasite pe Platforma evenimentului: www.ESGSummit.ro

Date de Contact: Lăcrămioara (Botezatu) Bledea
E-mail: lacramioara@csrmedia.ro
Telefon: 0721886378

Editor : A.D.V.

