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(P) Trei din patru companii românești vor mai multe vehicule electrice în flotă

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Tranziția companiilor românești către vehicule electrice nu mai este o ipoteză de viitor, ci o decizie de business care se ia astăzi. Un studiu recent derulat de DKV Mobility în opt țări europene, printre care și România, arată că 74% dintre companiile românești intervievate intenționează să adauge mai multe vehicule electrice în flotă în următorii doi ani, iar doar 7% planifică să reducă numărul acestora. Este una dintre cele mai ridicate intenții de extindere a flotelor EV din regiune și un semnal clar că electrificarea trece din zona de interes în cea de investiție concretă.

Acest entuziasm vine însă cu o listă de provocări pe care companiile românești le percep mai accentuat decât cele din alte piețe. Studiul DKV Mobility identifică drept bariere principale costurile ridicate de achiziție și administrare, autonomia limitată a vehiculelor electrice, riscul privind valoarea reziduală a vehiculelor electrice, sprijinul guvernamental redus și politicile insuficiente și prețurile în creștere pentru electricitate. Cea mai sensibilă barieră rămâne însă infrastructura publică de încărcare. România, alături de Polonia și Cehia, depinde într-o măsură mai mare de stațiile publice decât majoritatea piețelor analizate, ceea ce transformă acoperirea rețelei într-un criteriu decisiv pentru orice manager de flotă.

Aici intervine DKV Mobility, care oferă acces la circa 4.400 de puncte de încărcare partenere în România și la aproximativ 1,2 milioane de puncte de încărcare în întreaga Europă, prin intermediul unei singure soluții integrate – DKV Card +Charge. Pentru o companie care își construiește astăzi flota electrică, această infrastructură transformă întrebarea „unde voi încărca?" într-una operațională, nu strategică. Identificarea stațiilor disponibile, verificarea prețurilor și gestionarea încărcărilor se realizează cu o singură aplicație – DKV Mobility App. Aceasta permite accesul la oricare dintre cele circa 1,2 milioane de puncte de încărcare din România și de pe rutele europene cu o singură aplicație și un singur card asociat, totul pe o singură factură pentru eficiență operațională maximă.

Pe lângă accesul la rețea, DKV Card +Charge include servicii integrate complementare pentru flotele electrice: taxe de drum și de pod și spălătorii partenere. Un avantaj important pentru companiile care își asumă obiective concrete de sustenabilitate este faptul că încărcarea se realizează cu energie 100% verde, contribuind direct la reducerea amprentei de carbon. Pentru companiile aflate în plină tranziție, cu flote parte termice și parte electrice, DKV Mobility Carbon Monitor oferă o imagine consolidată asupra emisiilor de CO₂ generate de componenta termică a flotei, simplificând efortul de raportare ESG.

Cu aproape un secol de experiență în industria mobilității și deservind aproximativ 441.000 de clienți activi în peste 50 de țări, DKV Mobility se poziționează ca partener strategic pentru companiile care își electrifică flotele – nu doar prin acces la cea mai extinsă rețea de încărcare din Europa, ci și prin expertiza necesară pentru a transforma această tranziție într-un avantaj competitiv real.

Editor : A.D.V.

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