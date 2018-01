Pasagerii unui zbor Wizz Air pe ruta Londra - Cluj au rămas fără bagaje

Călătorii zborului Londra - Cluj-Napoca, de duminică seara, au rămas fără bagaje, în locul lor ajungând la Cluj bagajele celor care zburau de la Londra la Craiova, relatează publicația Știri de Cluj.

”Când am ajuns pe Aeroportul Cluj, în jurul orei 2.00, am aflat că în locul bagajelor noastre au venit cele care trebuiau să plece la Craiova. Nu ne-a spus nimeni unde sunt bagajele noastre, dar am tras concluzia că ale noastre sunt la Craiova, dacă ale lor au ajuns la Cluj. Am discutat aseară cu o angajată, dar eram 100 de oameni cu această problemă. A fost aglomerație mare și am renunțat. Am mers luni diminerața la Aeroport pentru a face actele de recuperare a bagajelor. Pe pista din Londra, avioanele erau unul lângă altul, așa că deducția logică este că sunt la Craiova. Toate bagajele de la Craiova sunt la Cluj”, a declarat un pasager.

Cel mai probabil, încurcătura aparține angajaților aeroportului din Londra, care au confundat avioanele Wizz Air. Cursa W63304 trebuia să decoleze la ora 19.00 și a plecat la ora 20.50.

Până la ora redactării acestei știri, compania Wizz Air nu a răspuns solicitării Digi24 pentru un comunicat în care să detalieze situația zborului Londra - Cluj-Napoca