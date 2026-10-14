(P) Patrik Jonsson, Lilly: “Pacienții din România așteaptă peste 1.100 de zile pentru accesul la medicamente noi”

Pacienții din România pot aștepta peste 1.100 de zile pentru a avea acces la medicamente noi, din momentul în care acestea sunt aprobate de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA). Această întârziere, de aproximativ trei ani, înseamnă timp prețios pierdut de pacienți și, pe termen lung, costuri mai mari pentru sistemul de sănătate.

Într-un interviu acordat în cadrul evenimentului „State of Health – The Milan Dialogue”, Patrik Jonsson – Executive Vice President & President, Lilly International, Eli Lilly and Company – a vorbit despre rolul pe care tratamentele inovatoare îl pot avea în reducerea complicațiilor și comorbidităților asociate unor boli precum cele cardiometabolice (diabetul de tip 2 și obezitatea), dar și despre oportunitatea pe care Europa (și, implicit, România) o are de a accelera accesul pacienților la inovație și de a investi mai mult în prevenție și intervenție timpurie, înlesnind accesul la soluțiile terapeutice inovatoare.

Populația îmbătrânește, presiunea pe sistemele de sănătate crește

Finanțarea sustenabilă a sistemului de sănătate, în contextul îmbătrânirii populației, este o provocare pe care o au multe guverne, nu doar cel al României, dar nici amânarea nu este o soluție, deoarece aceste afecțiuni devin mai costisitor de tratat odată cu trecerea timpului, explică Patrik Jonsson.

Importanța sănătății cardiometabolice depășește astăzi sfera sistemului de sănătate. Numai bolile cardiovasculare generează în Uniunea Europeană costuri de peste 282 de miliarde de euro anual, dintre care aproximativ 47 de miliarde de euro sunt asociate pierderilor de productivitate. Dincolo de impactul asupra sănătății, aceste date indică și implicațiile economice și sociale ale bolilor cardiometabolice. În acest context, obezitatea și diabetul de tip 2 – două afecțiuni strâns interconectate – ocupă un loc tot mai important în discuțiile privind politicile publice de sănătate, de la prevenție și diagnostic precoce până la accesul la tratament și gestionarea complicațiilor pe termen lung.

“Dacă, de exemplu, o persoană cu obezitate ajunge să dezvolte una dintre cele peste 200 de comorbidități posibile, inclusiv diabet zaharat de tip 2, boli cardiovasculare sau anumite tipuri de cancer, costurile cresc. Așadar, beneficiul este foarte clar: cu cât poți interveni mai devreme, cu atât mai bine. Dacă poți preveni boala, aceasta este cea mai bună variantă”, declară Patrik Jonsson.

A doua cea mai bună opțiune este să reprezentată de intervenția timpurie și, bineînțeles, de începerea tratamentului de către cei care au nevoie de el.

“Economiile se văd ulterior; când amâni tratamentul cu o terapie nouă și inovatoare, nu eviți costurile, ci doar le împingi mai departe, către spitale. Aceasta este realitatea. Astăzi avem posibilitatea de a îmbunătăți și de a prelungi viețile oamenilor, numai că aceasta este o alegere pe care România trebuie să o facă”, adaugă Patrik Jonsson.

Sănătatea cardiometabolică, între prevenție și acces la tratament

Obezitatea este încă percepută eronat, și puternic stigmatizată, ca un rezultat al stilului de viață și ca o responsabilitate ce îi aparține în totalitate individului. În realitate, ea este o boală cronică, influențată și de numeroși alți factori, de la cei genetici și biologici, până la cei de mediu, și ar trebui tratată ca atare: “Dacă nu este tratată, orice persoană care trăiește cu obezitate – iar în prezent vorbim despre aproape două treimi din populația României – se va confrunta cu riscul de a dezvolta una dintre cele peste 200 de comorbidități asociate acesteia. Convingerea că obezitatea este o chestiune de alegere personală este incorectă. Toate datele științifice disponibile astăzi confirmă că ea este influențată de factorii de mai sus”, afirmă Patrik Jonsson.

În lume, numărul persoanelor adulte care trăiesc cu obezitate s-a dublat din 1990 și până în prezent, arată Organizația Mondială a Sănătății. În același timp, Federația Globală a Obezității estimează că, până în 2030, 1 din 5 femei și 1 din 7 bărbați (adică peste un miliard de oameni) vor trăi cu obezitate (IMC >30kg/m2).

În ceea ce privește situația din România, ediția din 2025 a Atlasului Obezității indică faptul că până în 2030, aproape 11 milioane de adulți vor fi supraponderali sau obezi. Mai mult, conform datelor publicate de Societatea Română de Chirurgie Metabolică, mai puțin de 4 din 10 persoane cu vârsta de 10 ani și peste au o greutate normală, aproape 1 din 4 trăiesc deja cu obezitate, iar restul sunt supraponderale.

Imaginea de ansamblu este similară și în ceea ce privește persoanele care trăiesc cu diabet de tip 2. În Regiunea Europeană a Federației Internaționale de Diabet (IDF), aproximativ 65,6 milioane de adulți trăiau cu această boală în 2024, iar 33,6% dintre aceștia (circa 22 de milioane de persoane) nu știau că au această afecțiune.

Pentru același an, datele Federației Internaționale de Diabet arătau că peste 1,3 milioane de români cu vârste între 20 și 79 de ani (adică aproximativ 9% din populația adultă) sufereau de diabet, iar potrivit Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, aproximativ 1 din 2 cazuri erau nediagnosticate sau nu urmau un tratament.

Aceste date conturează dimensiunea provocării cardiometabolice la nivel local și aduc în discuție necesitatea unei abordări integrate, care să țină cont atât de prevenirea și managementul complicațiilor asociate, cât și de factorii care contribuie la apariția și evoluția acestor afecțiuni. Identificarea timpurie a persoanelor expuse riscului este însă doar o etapă a parcursului medical, care presupune ulterior acces la diagnostic, monitorizare și opțiuni adecvate de tratament. În România, acest parcurs aduce în prim-plan și modul în care obezitatea este abordată ca boală cronică, precum și accesul persoanelor cu diabet de tip 2 la opțiuni terapeutice compensate, inclusiv la clase mai noi de tratamente, precum GLP-1.

Accesul la inovație, de la rambursare la cercetare

Multe dintre inegalitățile privind accesul la aceste noi soluții terapeutice ar putea fi eliminate prin rambursare, iar acest lucru (care se întâmplă deja în SUA) va fi posibil și în Europa atunci când țările de aici nu doar vor recunoaște obezitatea ca boală cronică, dar o vor și trata în același mod în care tratează acum toate celelalte boli cronice, susține Patrik Jonsson.

Reprezentantul Lilly a subliniat totodată și importanța accesului pacienților la inovație, argumentând că introducerea mai rapidă a noilor terapii în practica medicală poate avea avantaje care depășesc beneficiul individual al tratamentului.

“Înlesnirea accesului poate crea și condiții mai favorabile pentru participarea unei țări la studii clinice și la activități de cercetare și dezvoltare. La rândul său, acest lucru va facilita accesul pacienților și la inovațiile viitoare”, mai explică Patrik Jonsson.

Editor : A.D.V.