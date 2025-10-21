Creșterea salariului minim ar putea aduce concedieri în lanț. Unul din patru angajatori români spune că va da oameni afară, dacă salariul minim va crește. Antreprenorii cer înghețarea salariului minim, în contextul în care sindicatele vor o creștere de până la 10%, față de nivelul actual, anunță Digi24.

IMM România a organizat, marți, o conferință de presă în care s-a discuta, printre altele, despre majorarea salariului minim brut pe țară începând cu 1 ianuarie 2026.

„24% vor efectua disponizibilizări - ceea ce înseamnă că unul din patru antreprenori va efectua disponibilizări, adică între 2 și 5 salariați”, a declarat Florin Jianu, preşedintele IMM România.

Patronatele cer guvernului menținerea salariului minim brut la nivelul actual, de 4.050 de lei, și pe parcursul anului viitor, avertizând că o majorare riscă să ducă la disponibilizări de personal, distorsiuni pe piață prin creșterea muncii nefiscalizate și la reducerea investițiilor.

„Poziția IMM România pentru 2026 este de a îngheța salariul minim pe țară, având în vedere faptul că 7 din 10 antreprenori nu au posibilitatea de a crește acest salariu”, a adăugat Jianu.

Potrivit organizatorilor, în cadrul conferinței s-a discutat și despre rezultatele sondajului privind efectul măsurilor din Pachetul 1 asupra mediului de afaceri la două luni de la implementare, precum și despre un studiu necesar pentru revitalizarea sectorului IMM.

Editor : C.A.