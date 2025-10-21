Live TV

Video Patronatele cer înghețarea salariului minim. Liderul IMM, Florin Jianu: „Unul din patru antreprenori va ajunge să concedieze angajați”

Data publicării:
florin jianu govro

Creșterea salariului minim ar putea aduce concedieri în lanț. Unul din patru angajatori români spune că va da oameni afară, dacă salariul minim va crește. Antreprenorii cer înghețarea salariului minim, în contextul în care sindicatele vor o creștere de până la 10%, față de nivelul actual, anunță Digi24.

IMM România a organizat, marți, o conferință de presă în care s-a discuta, printre altele, despre majorarea salariului minim brut pe țară începând cu 1 ianuarie 2026.

„24% vor efectua disponizibilizări - ceea ce înseamnă că unul din patru antreprenori va efectua disponibilizări, adică între 2 și 5 salariați”, a declarat Florin Jianu, preşedintele IMM România.

Patronatele cer guvernului menținerea salariului minim brut la nivelul actual, de 4.050 de lei, și pe parcursul anului viitor, avertizând că o majorare riscă să ducă la disponibilizări de personal, distorsiuni pe piață prin creșterea muncii nefiscalizate și la reducerea investițiilor.

„Poziția IMM România pentru 2026 este de a îngheța salariul minim pe țară, având în vedere faptul că 7 din 10 antreprenori nu au posibilitatea de a crește acest salariu”, a adăugat Jianu.

Potrivit organizatorilor, în cadrul conferinței s-a discutat și despre rezultatele sondajului privind efectul măsurilor din Pachetul 1 asupra mediului de afaceri la două luni de la implementare, precum și despre un studiu necesar pentru revitalizarea sectorului IMM.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trotineta
1
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din...
profimedia-0975326545
2
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
JD Vance
3
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt...
Hacker
5
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Digi Sport
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cladirea SRI
SRI a dejucat o operațiune de sabotaj în București. Serviciile ruse...
intrarea in sala CCR
Scandalul pensiilor speciale ale magistraților ia amploare. Care sunt...
cseke attila face declaratii
Casele de până în 150 mp, ridicate fără autorizație. Cseke Attila...
Curtea Constituțională a României
Decizia CCR privind pensiile magistraților, criticată. Deputat UDMR...
Ultimele știri
Momentul în care o dronă a Moscovei ucide un soldat rus, după ce acesta se predase armatei ucrainene
Cseke Attila nu exclude varianta unui referendum după decizia CCR: „Este o preocupare majoră a societății. Oamenii văd inegalitățile”
Donald Trump este pe cale să doboare recordul de imigranți deportați din SUA: „Este doar începutul”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Cristian Păun
Cristian Păun, despre firmele românești: Sunt tratate cu un sictir de proletar. Stagnăm pe zona de producție, cu inflație mare în spate
grafic scadere scris cu creta pe tabla
IMM România: Țara nu are nevoie de o austeritate de tip feudal, măriri de taxe pentru antreprenori şi nicio reformă
radu miruta usr
Ce spune ministrul Economiei despre cele 982 de dosare deblocate din programul Start-Up Nation. Radu Miruţă: „Își vor primi banii”
Red passport of People Republic of China with airline tickets on backpack close up. PRC passport. Red passport of People Republic of China with
Xi Jinping nu mai vrea să-i lase pe antreprenorii chinezi din tehnologie să meargă în SUA. De ce se teme regimul de la Beijing
revedere in aeroport
Românii se întorc acasă. Povestea unor tineri din Iași, care au dat Spania pe visul românesc. „Am simțit că există o șansă aici”
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă...
Fanatik.ro
Edi Iordănescu a cerut rezilierea cu Legia Varşovia! Întâlnire decisivă cu şefii clubului. Update exclusiv
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB – Bologna! Fanii au taxat înfrângerea şoc cu Metaloglobus
Adevărul
20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air
Playtech
Noua formulă de calcul a vechimii pentru pensie. Cum se vor calcula lunile și anii de muncă începând cu 2026
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
A început demantelarea unei reţele internaţionale de trucare de meciuri! Arestări și în România
Pro FM
Olga Guțanu, scandal în familie după relația cu CRBL. Cum a reacționat mama ei: „Nu a acceptat. A spus că o...
Film Now
Cele două filme în care Zac Efron și Nicole Kidman au jucat împreună. Cum a fost relația dintre cei doi pe...
Adevarul
De ce au vrut polonezii să cucerească Moldova. O prietenie cu năbădăi terminată într-o baie de sânge și o...
Newsweek
3.600.000 pensionari au o pensie care nu le ajunge pentru un trai decent. La ce trebuie să renunțe?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Paula Seling, recuperare dificilă după accidentul cu trotineta: „O să mai dureze. Mi-am rupt clavicula”