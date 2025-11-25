Live TV

Patronatele spun că antreprenorii sunt sufocați de măsurile fiscale. „Statul are senzaţia că acumulează mai mulţi bani la buget”

Data publicării:
florin jianu govro
Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România. Foto. gov.ro

Preşedintele Confederaţiei Patronale IMM România, Florin Jianu, susţine că afacerile mici şi mijlocii sunt sufocate de pachetele de măsuri fiscale, în timp ce unii antreprenori reclamă faptul că ANAF pune popriri pe conturi pe final de lună, fără a aştepta data de 10 a lunii următoare pentru plata datoriilor.

Florin Jianu a declarat, marţi, la Iaşi, în cadrul Conferinţei Obiectiv EuROpa 2034: România competitivă, IMM-uri reziliente, viitor european sustenabil”, că opt din zece IMM-uri sunt afectate de măsurile fiscale, ca urmare a supraaccizării combustibililor, dar şi a scumpirii energiei.
 
„Inflaţia se apropie de 10 la sută, în condiţiile în care media europeană este la 2,3 la sută. Statul are senzaţia că acumulează mai mulţi bani la bugetul de stat, însă datele fiscale nu arată acest lucru. Economia nu este matematică pură, ci înseamnă şi încredere”, a afirmat Florin Jianu.
 
El a precizat că încasările au scăzut şi se observă o diminuare a consumului.
 
„Ar trebui să fie semnale puternice de alarmă. Patru din zece IMM-uri au crescut datoriile către terţi. Nici nu mai încasează, dar nici nu pot plăti mai departe, iar lucrul acesta este extrem de periculos”, a declarat preşedintele Confederaţiei Patronale IMM România, Florin Jianu.
 
El a mai afirmat că a primit semnale de la antreprenori din ţară care spun că ANAF şi-a schimbat atitudinea.
 
„Adică nu te mai lasă până la data de 10 a lunii următoare să îţi plăteşti datoriile, ci la sfârşit de lună deja pune popriri pe conturi. Asta va crea un blocaj enorm”, a explicat Florin Jianu.
 
La rândul său, Mirabela Miron, preşedintele Federaţiei pentru Inovare şi Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri, a declarat că întreprinderile mici şi mijlocii sunt lovite de deciziile administrative care se iau de azi pe mâine.
 
Ea a precizat că IMM-urile au nevoie de finanţare, dar uneori mediul bancar nu este partener. „Băncile sunt prudente în contextul economic actual”, a adăugat Mirabela Miron.
 
La conferinţa organizată, marţi, la Iaşi, de Federaţia pentru Inovare şi Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM), Organizaţia Femeilor Antreprenor (OFA) şi BCR au participat peste 300 de antreprenori din zona Moldovei.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
harta moldova romania ucraina marea neagra
2
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
pensie.newsweek
3
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
4
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar...
salvamont
5
Turist cu hipotermie, dispărut în Bucegi după ce a cerut ajutor. După 17 ore de căutări...
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă de 15.000.000 $
Digi Sport
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă de 15.000.000 $
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
medicii protesteaza in bucuresti
Sindicaliștii din Sănătate îi cer lui Bolojan să nu le taie salariile cu 10%. „Situaţia este chiar mai gravă”
marcel ciolacu psd
Ciolacu amenință cu moțiunea de cenzură dacă guvernul nu ia măsuri de relansare a economiei: „Nu vorbesc de capul meu”
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Comisia Europeană confirmă eficienţa măsurilor adoptate de Guvern, spune ministrul Finanțelor. „România e pe drumul cel bun”
o femeie cu mai multe bancnote in mana
Parlamentul a votat creșterea impozitelor locale. Vom avea și taxe pe coletele din China. Legea merge la promulgare
ilie bolojan
Cu cât au scăzut cheltuielile cu salariile în sectorul public în octombrie. Premierul: „Am tăiat anumite sporuri”
Recomandările redacţiei
US-Friedensplan fuer Ukraine: Trump stellt Ultimatum
Ucraina nu a acceptat (încă) planul de pace. Pozițiile părților în...
explozie buftea
Explozie puternică într-un apartament din Buftea: mai multe persoane...
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Guvernul așteaptă joi avizul CSM privind pensiile magistraților...
Hotel Furnica
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț...
Ultimele știri
Armata britanică suspendă utilizarea tancurilor Ajax după ce zeci de militari s-au îmbolnăvit în timpul unui exercițiu: ce probleme au
Ministrul Alexandru Nazare, după evaluarea pozitivă venită de la Bruxelles: „Nu mai există riscul de pierdere a fondurilor europene”
Generalul american Curtis King: Vom continua să ne menţinem angajamentul, deoarece facem parte din NATO împreună cu România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost trădată prințesa Diana de Martin Bashir. Noi detalii ies la iveală: „Viața ei ar fi avut alt curs...
Cancan
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de...
Fanatik.ro
Orașul unde Cristina Neagu se relaxează după retragerea din handbal. Ce destinație a ales fosta sportivă
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Directorul român de la Dacia Renault, agresat de un fost fotbalist înainte să moară. Constantin Olteanu...
Adevărul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a...
Playtech
Fără plăți în numerar la ghișeu. Toate taxele și amenzile vor fi achitate electronic, potrivit noii legi
Digi FM
A ajuns la urgențe după ce s-a tăiat într-o hârtie. Reacția corpului a surprins-o și pe ea: "A fost o...
Digi Sport
După 12 ani, a făcut anunțul despre Michael Schumacher: ”Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el”
Pro FM
Cauza morții lui Freddie Mercury. O boală a vremii, negată mult timp public, i-a curmat viața la numai 45 de...
Film Now
Ar putea o femeie să fie James Bond în următorul film din serie? Ce spune Daniel Craig
Adevarul
De ce a renunțat Trump la planul său în 28 de puncte pentru Ucraina? Expert: „Aici e principala piedică în...
Newsweek
Modificare de impact la legea pensiilor. Ce categorii de pensionari pierd mii de lei? Ministrul Muncii anunță
Digi FM
Cei doi băieți ai lui Macaulay Culkin încă nu și-au dat seama că el este Kevin din Singur Acasă: "Nu au nicio...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Mereu fermecat de ea. Richard Gere și soția sa, gesturi dulci pe covorul roșu la Madrid. „Suntem suflete...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu