Pericolul unei greve generale la Oil Terminal, eliminat după ce Guvernul a aprobat creșteri salariale

Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, un Memorandum pentru majorarea cheltuielilor salariale ale OIL TERMINAL S.A. cu suma de 1,752 milioane lei.

Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, un Memorandum cu tema „Aprobarea aplicării în anul 2026 de către OIL TERMINAL S.A. a prevederilor art. XXXVI alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2025 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative”.

„Memorandumul aprobat de Guvern are ca obiect majorarea cheltuielilor de natură salarială ale OIL TERMINAL S.A. cu suma de 1,752 milioane lei, corespunzătoare unei creşteri salariale de 6,5%, pentru perioada noiembrie-decembrie 2026”, a transmis Guvernul, într-un comunicat de presă.

Potrivit Executivului, OIL TERMINAL S.A. îndeplineşte condiţiile legale, înregistrând la 31 decembrie 2025 un profit net de 24,64 milioane lei, fără plăţi restante, iar pentru anul 2026 estimează un profit brut de 15 milioane lei.

„Având în vedere caracterul strategic al OIL TERMINAL S.A., recunoscut prin O.U.G. nr. 15/2001, majorarea propusă urmăreşte menţinerea personalului calificat, asigurarea stabilităţii relaţiilor de muncă şi prevenirea unor eventuale conflicte de muncă ce ar putea afecta continuitatea operaţiunilor de import-export de ţiţei şi produse petroliere. Potrivit fundamentării prezentate de societate, majorarea cheltuielilor de natură salarială este susţinută din surse proprii şi nu va afecta profitul brut de 15 milioane lei, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2026”, mai arată Guvernul.

Angajaţii Oil Terminal au protestat şi ameninţau cu declanşarea grevei generale, dacă salariile nu le vor fi indexate cu 6,5%.

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Editor : B.E.