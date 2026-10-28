Live TV

(P) Piața care crește spectaculos în România. Cum a ajuns un produs considerat de lux să fie tot mai accesibil

Data actualizării: Data publicării:
WhatsApp Image 2026-10-27 at 14.34.23
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Roboții de tuns gazonul câștigă tot mai mult teren în România, pe fondul evoluției rapide a tehnologiei și al prețurilor care au devenit mai accesibile. Dreame și MOVA se numără printre brandurile care contribuie la dezvoltarea acestei piețe. Cristian Petre, cofondator PentruGazon.ro, companie românească ce estimează o cifră de afaceri de aproximativ 4 milioane de euro în 2026, vorbește despre schimbările din ultimii ani, creșterea vânzărilor și motivele pentru care tot mai mulți români aleg să lase tunderea gazonului în grija unor roboti de tuns gazon.

Cum a evoluat piața roboților de tuns gazonul în România? Este o schimbare de durată?

Cristian Petre: Piața s-a schimbat foarte mult în doar câțiva ani și nu doar în România. Până în 2022, majoritatea roboților aveau nevoie de un fir perimetral montat în jurul gazonului. Instalarea presupunea timp și intervenții în grădină, iar performanțele erau slabe față de ce oferă astăzi tehnologia.

În 2023 au apărut primele generații de roboți fără fir, care se orientau prin satelit. A fost un salt important, dar existau probleme de semnal în curțile cu arbori sau în apropierea clădirilor. Apoi, anul următor, au apărut modelele cu navigație LiDAR, capabile să cartografieze și să urmărească terenul cu o precizie foarte bună, fără cablu și fără dependență de semnalul GPS.

Din ceea ce vedem noi în piață și din estimările bazate pe experiența directă în industrie, volumul vânzărilor din România s-a triplat în ultimii ani. Considerăm totuși că piața nu depășește încă 15.000 de unități anual. Așadar nu vorbim despre o modă trecătoare, ci despre o nevoie reală, în continuă creștere. Oamenii recomandă echipamentele după ce le folosesc, iar randamentul roboților din grădinile reale a devenit o sursă importantă de încredere.

Cum a crescut PentruGazon.ro de la aproximativ 100 de roboți pe an la 2.000 de unități în 2026?

Cristian Petre: Noi am început cu roboții care foloseau fir perimetral, când vindeam în jur de 100 de unități anual. În 2023, am fost printre primii comercianți din România care au mizat pe modelele fără fir. A fost un pariu destul de curajos, fiindcă tehnologia GPS nu era încă stabilă în toate condițiile. Dar am crezut în direcția în care mergea piața.

Vânzările au crescut de atunci, dar cea mai importantă bornă a fost începerea parteneriatului cu Dreame și MOVA, odată cu lansarea modelelor ce foloseau LiDAR. În acel an am depășit 1.000 de unități vândute. Anul acesta creșterea a continuat și estimăm că vom depăși 2.000 de roboți comercializați. Este o evoluție care ne situează în topul vânzătorilor de roboți de tuns iarba.

Ne-a ajutat mult și faptul că oamenii ne cunoșteau deja, întrucâtprincipala noastră activitate era distribuția si comercializarea de produse profesionale pentru întreținerea gazonului, semințe, îngrășăminte și alte accesorii. Clienții aveau încredere în recomandările noastre înainte să le vorbim despre roboți.

Iar creșterea acestui segment contribuie la dezvoltarea întregii companii: pentru 2026 estimăm o cifră de afaceri de aproximativ 4 milioane de euro.

Ce au adus diferit Dreame și MOVA?

Cristian Petre: Un moment important a fost lansarea Dreame A1, în 2024. Dreame s-a numărat printre pionierii roboților de tuns gazonul ghidați exclusiv prin LiDAR. Modelul Dreame A1 a arătat că se poate lucra fără fir perimetral, fără antenă de poziționare și fără semnal GPS. Pentru mulți proprietari, aceasta a fost exact schimbarea pe care o așteptau.

Robotul își construiește o hartă a grădinii cu ajutorul unui senzor laser. Instalarea este mult mai simplă, iar funcționarea nu mai depinde de calitatea semnalului sateliților. Primul Dreame A1 a fost un succes comercial pentru noi și ne-a dat încredere să investim mai mult în această categorie.

Sunt românii pregătiți să renunțe la mașina clasică de tuns iarba?

Cristian Petre: Cred că tot mai mulți sunt. Motivul principal nu este neapărat pasiunea pentru tehnologie, ci timpul. În perioadele în care iarba crește rapid, un gazon îngrijit poate avea nevoie de două tunderi pe săptămână. Pentru o familie, asta înseamnă câteva ore din timpul liber.

Un robot poate tunde zilnic, fără ca proprietarul să își organizeze weekendul în jurul grădinii. Iar tunderea frecventă are un avantaj vizibil: gazonul își păstrează un aspect mai uniform, cu condiția să fie îngrijit corect în ansamblu.

Ce contează cel mai mult pentru cumpărătorii români? Prețul?

Cristian Petre: Prețul contează, dar nu este singurul criteriu și nici măcar cel decisiv pentru mulți clienți. De fapt, cele mai vândute modele ale noastre nu sunt cele “entry-level”, cele mai ieftine. Românii se informează, compară și sunt dispuși să plătească pentru un produs care funcționează bine și cere cât mai puține intervenții.

Înainte de recomandare, încercăm să înțelegem grădina: suprafața, pantele, obstacolele, aleile, numărul de zone și modul în care este folosit spațiul. Oamenii caută în primul rând predictibilitate. Vor să știe că robotul își face treaba și că gazonul va arăta bine. De aceea, o recomandare corectă valorează uneori mai mult decât o reducere de preț.

Ce rol joacă PentruGazon.ro după ce clientul a cumpărat robotul?

Cristian Petre: Pentru noi, vânzarea nu se încheie când pleacă produsul din depozit. Oferim consultanță înainte și după achiziție, pentru că randamentul unui robot depinde și de alegerea modelului, de configurare și de particularitățile grădinii. Uneori sunt suficiente câteva setări. Alteori discutăm cu clientul mai mult, până găsim soluția potrivită.

Avem și un avantaj care vine din experiența cu gazonul. Nu privim robotul izolat, ci ca pe o componentă a întreținerii curții. Știm ce înseamnă un gazon sănătos și ce așteptări sunt realiste de la un echipament.

În plus, ținem legătura constant cu producătorii. Adunăm feedback de la utilizatori, semnalăm probleme și propunem îmbunătățiri. Împreună cu Dreame și MOVA am investit și în prezentarea acestei tehnologii publicului român. Nu doar în promovarea produselor, ci și în explicarea avantajelor și limitelor lor. Încrederea se câștigă atunci când clientul vede că are cu cine discuta și după cumpărare.

Urmează Black Friday, poate fi momentul potrivit pentru trecerea la un robot?

Cristian Petre: Anul acesta, diferența de preț față de o mașină clasică de tuns iarba s-a redus considerabil. În campania Black Friday pe care o organizăm din 2 până în 8 noiembrie, prețurile roboților vor porni de la puțin peste 3.000 de lei. Vorbim despre o sumă comparabilă cu prețul unei mașini de tuns iarba dintr-o gamă superioară, fără să calculăm timpul economisit sau costurile unui grădinar.

Am pregătit oferte pentru mai multe modele Dreame și MOVA, astfel încât fiecare să poată alege în funcție de grădină și buget. Nu cred că este util să cumperi un robot doar pentru că este redus; important este să alegi modelul potrivit.

Cum vedeți anul 2027? Vor continua prețurile să scadă?

Cristian Petre: Avem deja informații despre modelele pregătite pentru 2027 și vedem că evoluția tehnologică nu încetinește. Navigația, identificarea obstacolelor și capacitatea de a lucra pe terenuri dificile vor continua să se îmbunătățească. Concurența este mai puternică, ceea ce îi obligă pe producători să inoveze.

În privința prețurilor, aș fi mai rezervat. Contextul economic global, costurile de producție și cele de distribuție pun presiune asupra industriei, iar unele modele ar putea avea prețuri mai mari de anul viitor.

De aceea, pentru cine are deja nevoie de un robot, ofertele de Black Friday din acest an merită analizate. Dincolo de campanie, eu cred că piața românească are un potențial foarte mare. Pe măsură ce oamenii vor vedea astfel de echipamente funcționând la vecini sau prieteni, robotul de tuns gazonul va deveni tot mai puțin o excepție și tot mai mult o alegere obișnuită.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
electrician captura
1
Planul german: ziua de muncă de 12 ore. Se iau în calcul reducerea numărului de muncitori...
alexandru toader si tudorel toader foto fb
2
Reacția Baroului Iași după ce Facultatea de Drept a decis ca avocații lui Alexandru...
Aleksandar Vucic și Vladimir Putin.
3
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din...
bilet loto
4
Marele premiu la Loto 6/49 de peste 3,32 milioane € a fost câștigat de un prahovean...
Robotic surgery arms being prepped for surgery.
5
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei...
Scandal uriaș: iubita l-ar fi înșelat chiar cu prietenul său! Clipul video care ”spune totul”: ”E în direct?”
Digi Sport
Scandal uriaș: iubita l-ar fi înșelat chiar cu prietenul său! Clipul video care ”spune totul”: ”E în direct?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Arena Națională
Primăria Capitalei a pregătit gazonul de pe Arena Naţională pentru partidele de fotbal. Cum arată arena
BUCURESTI - FOTBAL - PRELIMINARII EURO 2024 - ROMANIA - ISRAEL -
Cât costă întreținerea gazonului de pe Arena Națională. Primăria București vrea să atribuie un contract de peste 46 de milioane de lei
gazon uscat in bucuresti
Peisaj dezolant în București. Gazonul și copacii tineri s-au uscat, iar autoritățile locale își aruncă vina reciproc
tramvai deraiat bucuresti
De ce deraiază tramvaiele în București?
gazon prost arena nationala la meciul romania irlanda de nord
Primăria București, explicații despre gazonul execrabil al Arenei Naționale: Era normal să fie așa!
Recomandările redacţiei
Two trains collide at Urda station (Toledo)
Catastrofă feroviară în Spania, după ciocnirea a două trenuri de mare...
pnl inquam photos george calin
PNL îi cere premierului Luca Niculescu să adopte urgent rectificarea...
Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor: România are nevoie de reformă administrativă, dar...
submarin nuclear rusia
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un...
Ultimele știri
Mii de flacoane cu soluţie injectabilă pe bază de toxină botulinică, fără documente legale, descoperite la Calafat
DNSC avertizează asupra fraudelor de Black Friday. Cum pot fi păcăliți cumpărătorii prin oferte false și mesaje despre colete
Zelenski spune că se teme de o „reîmpărţire a sferelor de influenţă” între SUA, Rusia şi China: „Nu vrem să se transforme în Ialta 2”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Natalie Portman și-a refăcut viața după divorț și a devenit mamă din nou, la 45 de ani: "Sunt plină de uimire...
Cancan
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge în București. E mai devreme decât ne așteptam
Fanatik.ro
Titularul Rapidului, refuzat de 2 echipe din SuperLiga. N-au vrut să dea nici 100.000 euro! Exclusiv
editiadedimineata.ro
OMS, îndemnată să trateze dezinformarea climatică drept o amenințare pentru sănătate
Fanatik.ro
„E fotbalist, el merita trofeul!”. Dezbatere aprinsă după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur
Adevărul
O replică dintr-un film celebru, „împrumutată” de avocați în apărarea lui Călin Georgescu. Ce întrebare a...
Digieconomic
Cât costă un divorț în România în 2026: taxe, notar, avocat și instanță
Digi FM
Mâncare de gutui, rețetă veche românească. Cum se face sosul dulce-acrișor, cu zahăr caramelizat
Descarcă aplicația Digi FM
profimedia-1144086969
Senatul francez a aprobat un proiect de lege prin care participanții sunt puși să plătească pagubele...
Pro FM
Coșmarul prin care a trecut Nick de la N&D: „Ajunsese să refuze concertele”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Kristen Bell nu mai spera să ajungă la altar cu Dax Shepard. Ce l-a făcut pe actor să se răzgândească și să o...
Adevarul
Péter Magyar taie mecanismul UDMR prin care 140.000 de maghiari din Transilvania au obținut cetățenia...
Newsweek
Sindicatele cer pensii mai mari pentru pensionarii cu grupe. Curtea de Apel le-a tăiat avântul: Nu e legal!
Digi FM
Aryna Sabalenka, în costum de baie, cu o avere pe deget. Inelul de logodnă de 12 carate a atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Doar două pahare de alcool pe zi pot avea consecințe grave. Ce au descoperit cercetătorii într-un nou studiu
Digi Animal World
Parada pisicilor de lux! 1.500 de feline din 36 de țări s-au luptat pentru titlul de cele mai frumoase din...
Film Now
Secretele celor cinci ținute emblematice din „Pretty Woman”: o rochie de 20 de dolari și un sacou luat de la...
UTV
România alocă 100.000 de euro pentru „Fjord”, în cursa pentru Oscar 2027. „Spania, are un buget de... 50 de...