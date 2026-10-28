(P) Piața care crește spectaculos în România. Cum a ajuns un produs considerat de lux să fie tot mai accesibil

Roboții de tuns gazonul câștigă tot mai mult teren în România, pe fondul evoluției rapide a tehnologiei și al prețurilor care au devenit mai accesibile. Dreame și MOVA se numără printre brandurile care contribuie la dezvoltarea acestei piețe. Cristian Petre, cofondator PentruGazon.ro, companie românească ce estimează o cifră de afaceri de aproximativ 4 milioane de euro în 2026, vorbește despre schimbările din ultimii ani, creșterea vânzărilor și motivele pentru care tot mai mulți români aleg să lase tunderea gazonului în grija unor roboti de tuns gazon.

Cum a evoluat piața roboților de tuns gazonul în România? Este o schimbare de durată?

Cristian Petre: Piața s-a schimbat foarte mult în doar câțiva ani și nu doar în România. Până în 2022, majoritatea roboților aveau nevoie de un fir perimetral montat în jurul gazonului. Instalarea presupunea timp și intervenții în grădină, iar performanțele erau slabe față de ce oferă astăzi tehnologia.

În 2023 au apărut primele generații de roboți fără fir, care se orientau prin satelit. A fost un salt important, dar existau probleme de semnal în curțile cu arbori sau în apropierea clădirilor. Apoi, anul următor, au apărut modelele cu navigație LiDAR, capabile să cartografieze și să urmărească terenul cu o precizie foarte bună, fără cablu și fără dependență de semnalul GPS.

Din ceea ce vedem noi în piață și din estimările bazate pe experiența directă în industrie, volumul vânzărilor din România s-a triplat în ultimii ani. Considerăm totuși că piața nu depășește încă 15.000 de unități anual. Așadar nu vorbim despre o modă trecătoare, ci despre o nevoie reală, în continuă creștere. Oamenii recomandă echipamentele după ce le folosesc, iar randamentul roboților din grădinile reale a devenit o sursă importantă de încredere.

Cum a crescut PentruGazon.ro de la aproximativ 100 de roboți pe an la 2.000 de unități în 2026?

Cristian Petre: Noi am început cu roboții care foloseau fir perimetral, când vindeam în jur de 100 de unități anual. În 2023, am fost printre primii comercianți din România care au mizat pe modelele fără fir. A fost un pariu destul de curajos, fiindcă tehnologia GPS nu era încă stabilă în toate condițiile. Dar am crezut în direcția în care mergea piața.

Vânzările au crescut de atunci, dar cea mai importantă bornă a fost începerea parteneriatului cu Dreame și MOVA, odată cu lansarea modelelor ce foloseau LiDAR. În acel an am depășit 1.000 de unități vândute. Anul acesta creșterea a continuat și estimăm că vom depăși 2.000 de roboți comercializați. Este o evoluție care ne situează în topul vânzătorilor de roboți de tuns iarba.

Ne-a ajutat mult și faptul că oamenii ne cunoșteau deja, întrucâtprincipala noastră activitate era distribuția si comercializarea de produse profesionale pentru întreținerea gazonului, semințe, îngrășăminte și alte accesorii. Clienții aveau încredere în recomandările noastre înainte să le vorbim despre roboți.

Iar creșterea acestui segment contribuie la dezvoltarea întregii companii: pentru 2026 estimăm o cifră de afaceri de aproximativ 4 milioane de euro.

Ce au adus diferit Dreame și MOVA?

Cristian Petre: Un moment important a fost lansarea Dreame A1, în 2024. Dreame s-a numărat printre pionierii roboților de tuns gazonul ghidați exclusiv prin LiDAR. Modelul Dreame A1 a arătat că se poate lucra fără fir perimetral, fără antenă de poziționare și fără semnal GPS. Pentru mulți proprietari, aceasta a fost exact schimbarea pe care o așteptau.

Robotul își construiește o hartă a grădinii cu ajutorul unui senzor laser. Instalarea este mult mai simplă, iar funcționarea nu mai depinde de calitatea semnalului sateliților. Primul Dreame A1 a fost un succes comercial pentru noi și ne-a dat încredere să investim mai mult în această categorie.

Sunt românii pregătiți să renunțe la mașina clasică de tuns iarba?

Cristian Petre: Cred că tot mai mulți sunt. Motivul principal nu este neapărat pasiunea pentru tehnologie, ci timpul. În perioadele în care iarba crește rapid, un gazon îngrijit poate avea nevoie de două tunderi pe săptămână. Pentru o familie, asta înseamnă câteva ore din timpul liber.

Un robot poate tunde zilnic, fără ca proprietarul să își organizeze weekendul în jurul grădinii. Iar tunderea frecventă are un avantaj vizibil: gazonul își păstrează un aspect mai uniform, cu condiția să fie îngrijit corect în ansamblu.

Ce contează cel mai mult pentru cumpărătorii români? Prețul?

Cristian Petre: Prețul contează, dar nu este singurul criteriu și nici măcar cel decisiv pentru mulți clienți. De fapt, cele mai vândute modele ale noastre nu sunt cele “entry-level”, cele mai ieftine. Românii se informează, compară și sunt dispuși să plătească pentru un produs care funcționează bine și cere cât mai puține intervenții.

Înainte de recomandare, încercăm să înțelegem grădina: suprafața, pantele, obstacolele, aleile, numărul de zone și modul în care este folosit spațiul. Oamenii caută în primul rând predictibilitate. Vor să știe că robotul își face treaba și că gazonul va arăta bine. De aceea, o recomandare corectă valorează uneori mai mult decât o reducere de preț.

Ce rol joacă PentruGazon.ro după ce clientul a cumpărat robotul?

Cristian Petre: Pentru noi, vânzarea nu se încheie când pleacă produsul din depozit. Oferim consultanță înainte și după achiziție, pentru că randamentul unui robot depinde și de alegerea modelului, de configurare și de particularitățile grădinii. Uneori sunt suficiente câteva setări. Alteori discutăm cu clientul mai mult, până găsim soluția potrivită.

Avem și un avantaj care vine din experiența cu gazonul. Nu privim robotul izolat, ci ca pe o componentă a întreținerii curții. Știm ce înseamnă un gazon sănătos și ce așteptări sunt realiste de la un echipament.

În plus, ținem legătura constant cu producătorii. Adunăm feedback de la utilizatori, semnalăm probleme și propunem îmbunătățiri. Împreună cu Dreame și MOVA am investit și în prezentarea acestei tehnologii publicului român. Nu doar în promovarea produselor, ci și în explicarea avantajelor și limitelor lor. Încrederea se câștigă atunci când clientul vede că are cu cine discuta și după cumpărare.

Urmează Black Friday, poate fi momentul potrivit pentru trecerea la un robot?

Cristian Petre: Anul acesta, diferența de preț față de o mașină clasică de tuns iarba s-a redus considerabil. În campania Black Friday pe care o organizăm din 2 până în 8 noiembrie, prețurile roboților vor porni de la puțin peste 3.000 de lei. Vorbim despre o sumă comparabilă cu prețul unei mașini de tuns iarba dintr-o gamă superioară, fără să calculăm timpul economisit sau costurile unui grădinar.

Am pregătit oferte pentru mai multe modele Dreame și MOVA, astfel încât fiecare să poată alege în funcție de grădină și buget. Nu cred că este util să cumperi un robot doar pentru că este redus; important este să alegi modelul potrivit.

Cum vedeți anul 2027? Vor continua prețurile să scadă?

Cristian Petre: Avem deja informații despre modelele pregătite pentru 2027 și vedem că evoluția tehnologică nu încetinește. Navigația, identificarea obstacolelor și capacitatea de a lucra pe terenuri dificile vor continua să se îmbunătățească. Concurența este mai puternică, ceea ce îi obligă pe producători să inoveze.

În privința prețurilor, aș fi mai rezervat. Contextul economic global, costurile de producție și cele de distribuție pun presiune asupra industriei, iar unele modele ar putea avea prețuri mai mari de anul viitor.

De aceea, pentru cine are deja nevoie de un robot, ofertele de Black Friday din acest an merită analizate. Dincolo de campanie, eu cred că piața românească are un potențial foarte mare. Pe măsură ce oamenii vor vedea astfel de echipamente funcționând la vecini sau prieteni, robotul de tuns gazonul va deveni tot mai puțin o excepție și tot mai mult o alegere obișnuită.

Editor : A.D.V.