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Precizările companiei Ford după ce Ilie Bolojan a anunțat că își oprește producţia pentru a face economie de energie

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Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
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Producătorul auto Ford a anunţat marţi că opreşte temporar producţia în România datorită vacanţei de vară planificate. Precizarea vine în contextul în declarațiilor de luni ale premierului interimar Ilie Bolojan, care a afirmat că unii dintre marii consumatori de energie, printre care Dacia și Ford, au oprit voluntar producția în această perioadă.

Un purtător de cuvânt al companiei Ford a precizat pentru DPA că decizia de oprire a producției nu reprezintă un răspuns la deficitul de energie din România.

Anterior, premierul român Ilie Bolojan a declarat, după o întâlnire de criză cu mari consumatori de energie din industrie, că producătorii auto, inclusiv Ford, suspendă producţia în România din cauza crizei de energie cu care se confruntă ţara. Alte companii urmează exemplul, a adăugat el, scrie DPA.

Dar un purtător de cuvânt de la sediul Ford din Europa, în Koln, a descris situaţia „drept o neînţelegere”.

„Cert este că în prezent nu se desfăşoară nicio activitate de producţie datorită vacanţei de vară obişnuite, planificată cu mult timp înainte”, a spus el, potrivit DPA, preluată de Agerpres.

Vacanţe de vară obişnuite se desfăşoară de asemenea la fabricile Ford din Germania.

România se confruntă cu o criză acută de electricitate din cauza secetei şi a valurilor de căldură.

Nivelul scăzut al apelor Dunării a dus la închiderea unuia dintre reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă deoarece nu exista suficienta apa de răcire. Al doilea reactor riscă de asemenea să fie închis.

Şi centralele hidroelectrice ale ţării generează de asemenea prea puţină electricitate din cauza nivelului scăzut al apelor tuturor râurilor. Ca rezultat, Guvernul a cerut industriei, autorităţilor locale şi cetăţenilor să economisească electricitate.

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni că mai multe companii au început deja să își programeze lucrările de mentenanță și reparații în această perioadă, d\nd exemplu Dacia și Ford.

„Două companii importante, mari consumatoare de energie, Dacia și Ford, au oprit de astăzi producția până pe 19 august, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 MW. O decizie similară va fi luată și de alte câteva companii, astfel încât să avem o reducere voluntară a consumului de energie în orele de seară”, a afirmat Ilie Bolojan.

Editor : B.P.

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