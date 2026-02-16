Live TV

Preluarea fostului combinat siderurgic ArcelorMittal Hunedoara de către familia Umbrărescu, analizată de Consiliul Concurenţei

Angajați ArcelorMittal. Foto: Facebook/ArcelorMittal Hunedoara

Consiliul Concurenţei anunţă că analizează tranzacţia prin care UMB Steel SRL, din grupul UMB, deţinut de familia Umbrărescu, constructori de autostrăzi, intenţionează să preia activele aparţinând fostului combinat siderurgic ArcelorMittal Hunedoara SA.

UMB Steel SRL face parte din grupul UMB, deţinut de familia Umbrărescu. Grupul UMB este activ în domenii precum: proiectare şi construcţie de drumuri şi poduri, construcţii clădiri producere de metale feroase şi de produse din beton pentru construcţii şi producerea energiei electrice.

Activele ArcelorMittal Hunedoara S.A. vizate de tranzacţie constau, în principal, în echipamentele şi instalaţiile de producţie, materialele şi stocurile, precum şi terenurile şi clădirile aferente fabricii din judeţul Hunedoara şi anumite active imobiliare situate în afara acesteia. ArcelorMittal Hunedoara SA a încetat activitatea în septembrie 2025.

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), această operaţiune trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

Eventualele observaţii şi puncte de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă în termen de 20 zile.

Editor : Liviu Cojan

