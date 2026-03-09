Live TV

Primăria Capitalei verifică terasele ilegale din centrul Bucureștiului. 15 dispoziții de desființare au fost deja semnate

soare meteo vreme bucuresti centru vechi terase
Imagine cu caracter ilustrativ.

Primăria Capitalei a început verificarea construcțiilor ridicate fără autorizație pe domeniul public din zona centrală a Bucureștiului, în special în aria protejată. Până în prezent, primarul general Ciprian Ciucu a semnat 15 dispoziții de desființare pentru astfel de amenajări.

Potrivit edilului, Poliția Locală a Municipiului București a primit sarcina de a controla toate construcțiile apărute pe domeniul public din centrul orașului, întrucât, spune el, unele dintre aceste amenajări afectează aspectul orașului și creează dificultăți pentru pietoni.

„Acestea afectează vizual orașul nostru, blochează trotuarele și creează un sentiment de dezordine și devălmășie”, a mai precizat primarul Capitalei, într-o postare pe pagina sa de Facebook. 

În paralel, municipalitatea analizează motivele pentru care autorizațiile pentru ocuparea domeniului public, necesare teraselor și restaurantelor, sunt obținute cu dificultate: „Am analizat care sunt cauzele pentru care autorizațiile pentru ocuparea domeniului public pentru terase și restaurante se emit cu greutate. Luăm în considerare debirocratizarea și ușurarea procesului de autorizare, prin amendarea regulamentului”.

Potrivit acestuia, multe dintre dosarele depuse de operatorii economici conțin probleme care împiedică acordarea avizelor de la Direcția de Urbanism.

Printre situațiile frecvente se numără amplasarea unui număr prea mare de mese fără spațiu suficient pentru trecători, extinderea teraselor și în afara zonei din fața localului sau utilizarea unor structuri care nu se încadrează în categoria mobilierului urban.

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, spune că există și confuzii privind tipul de structuri montate la terase, precum diferența dintre umbrele și copertine fixate de fațadă sau dintre copertine și pergole cu panouri mobile, elemente care pot necesita autorizații suplimentare.

În acest context, acesta a anunțat că va avea discuții cu reprezentanții industriei HORECA pentru a identifica soluții comune, „astfel încât nici orașul să nu arate ca o sorcovă, iar operatorii de terase și restaurante să-și poată desfășura cu ușurință și în legalitate activitatea”.

