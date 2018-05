Profit record pentru Hidroelectrica în 2017

Profitul net al producătorului de energie a crescut cu 132 milioane lei într-un singur an.

Producătorul de energie Hidroelectrica a obţinut anul trecut un profit net de 1,36 miliarde de lei, cel mai ridicat nivel din istoria companiei, a declarat, luni, conducerea companiei, potrivit Agerpres.ro.



În 2016, profitul net al companiei a fost de 1,228 miliarde de lei. Totodată, în primul trimestru al acestui an, Hidroelectrica a avut un profit net de 485 milioane de lei, faţă de 399 milioane de lei în aceeaşi perioadă din 2017, ca urmare a situaţiei hidrologice îmbunătăţite.



Marja EBITDA a crescut de la 67% în 2016 la 69% în anul trecut şi la 74% în primul trimestru al acestui an.



'Iarna aceasta a fost o perioadă când am asigurat chiar şi peste 50% din totalul energiei consumate la nivel naţional', au mai spus șefii Hidroelectrica.