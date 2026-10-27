(P) Program de salarizare: 7 criterii esențiale când alegi soluția pentru compania ta

Dacă ai decis că e timpul să implementezi un program de salarizare pentru compania ta și ai făcut o analiză succintă a variantelor existente pe piață, ai ajuns probabil la concluzia că multe dintre soluții vin cu aproximativ aceleași avantaje: calcule mai rapide, mai puține operațiuni manuale și un risc mai mic de eroare. Diferențele apar însă în momentul în care te uiți dincolo de calculul propriu-zis al salariilor.

Cum sunt integrate în procesul de salarizare informațiile despre pontaj, concedii, bonusuri sau beneficii? Câte dintre aceste date mai trebuie introduse manual? Cum este actualizat sistemul atunci când se modifică legislația? Se poate integra cu aplicațiile pe care compania le folosește deja? Cât de ușor poți verifica un calcul, consulta istoricul salarizării sau genera rapoartele de care ai nevoie? Ce fel de suport primești atunci când apare o situație care necesită mai mult decât poate oferi software-ul?

Răspunsurile la aceste întrebări îți pot oferi o imagine mai clară asupra soluției potrivite și, mai ales, asupra modului în care aceasta poate simplifica întregul proces de payroll. Alegerea ar trebui să pornească, așadar, de la nevoile concrete ale organizației și de la modul în care fiecare soluție răspunde acestora.

Ai în continuare șapte criterii care să te ajute să faci alegerea potrivită pentru compania ta.

1. Gradul de automatizare

„Automatizare” apare în descrierea aproape oricărui software de salarizare, însă diferența o face ceea ce poate fi automatizat efectiv.

Uită-te la întregul flux lunar: ce informații trebuie introduse manual, cum ajung în sistem datele despre concedii, pontaj sau beneficii, ce calcule sunt realizate automat și ce documente sunt generate. Cu cât sunt mai puține operațiunile repetitive care necesită intervenție manuală, cu atât echipa de payroll se poate concentra mai mult pe verificări, excepții și situațiile care necesită expertiză.

Soluția SD Worx, de exemplu, automatizează calculul salariilor, avansului și lichidării, precum și calculul taxelor, impozitelor și al altor rețineri. Aplicația reunește într-un singur loc informațiile despre concediile de odihnă și medicale, pontaj, beneficii extrasalariale și tichete de masă și permite generarea automată a fluturașilor de salariu.

Așadar, atunci când compari diferite programe de salarizare, nu te opri la mențiunea „automatizare”. Verifică ce etape ale procesului tău actual poate prelua efectiv fiecare soluție.

2. Actualizarea în funcție de modificările legislative

Calculul salariilor este direct influențat de legislația muncii și de reglementările fiscale, iar orice modificare poate avea efect asupra modului în care sunt calculate și declarate anumite sume. De aceea, unul dintre criteriile importante în alegerea unui soft de salarizare este cât de repede este acesta actualizat în urma schimbărilor legislative.

Este important să afli cum sunt gestionate aceste actualizări și dacă furnizorul oferă suport de specialitate atunci când noile prevederi ridică probleme de interpretare sau aplicare.

Soluția SD Worx este actualizată în funcție de modificările legislative din România, iar companiile au acces și la expertiză specializată în payroll și legislația muncii.

3. Integrarea cu sistemele pe care le folosești deja

Datele necesare salarizării vin din mai multe zone ale organizației: administrarea angajaților, pontaj, concedii, beneficii sau modificări contractuale. Dacă informațiile trebuie exportate dintr-un sistem și introduse din nou, manual, în altul, digitalizarea nu elimină neapărat munca administrativă.

De aceea, verifică de la început cu ce sisteme se poate integra soluția, ce informații pot circula automat între aplicații și de câtă intervenție manuală e nevoie.

De exemplu, soluția SD Worx permite integrarea cu sisteme ERP și cu alte platforme, astfel încât informațiile relevante pentru salarizare să poată fi transformate automat între aplicațiile companiei.

4. Mecanismele de verificare și control

Un soft de salarii cu adevărat bun îți permite, pe lângă efectuarea calculelor, să verifici ușor rezultatele.

Un bonus omis, un concediu înregistrat greșit sau o informație neactualizată pot afecta calculul final. De aceea, atunci când compari soluțiile, verifică în ce măsură îți permit să controlezi și să verifici datele folosite în procesul de salarizare și să identifici eventualele neconcordanțe înainte ca acestea să se transforme în erori de plată.

E important să știi că automatizarea nu elimină verificarea umană. Valoarea ei constă și în faptul că reduce operațiunile repetitive și îi permite specialistului de payroll să se concentreze numai asupra excepțiilor și situațiilor care necesită analiză.

5. Securitatea datelor

Salarizarea presupune procesarea lunară a unui volum important de informații sensibile: date personale și contractuale, salarii, taxe și alte informații financiare. De aceea, securitatea trebuie să fie unul dintre criteriile importante în alegerea unui program de salarizare.

Verifică unde și cum sunt stocate datele, cine poate avea acces la ele, dacă pot fi stabilite drepturi diferite în funcție de rol și ce măsuri aplică furnizorul pentru protejarea informațiilor și respectarea cerințelor privind protecția datelor personale.

Contează însă și securitatea furnizorului în ansamblu. Atunci când soluția de salarizare este conectată cu alte aplicații ale companiei, aceasta devine parte din infrastructura ta digitală, iar standardele de securitate ale furnizorului devin relevante și pentru protejarea propriilor sisteme și date.

6. Raportarea și accesul la informații

Pentru că payroll-ul generează informații și documente pe care le folosesc și departamentele de HR, financiar, management și autorități, e necesar să verifici și cât de simplu poți ajunge la datele de care ai nevoie după efectuarea calculelor.

Soluția SD Worx permite generarea de rapoarte personalizate direct din aplicație, precum și a documentelor specifice procesului de salarizare, inclusiv fluturașii de salariu și Declarația 112. În plus, păstrează istoricul complet al salarizării și permite integrarea cu alte sisteme HR, ERP și IT, astfel încât informațiile să poată fi utilizate și în alte procese ale companiei.

7. Scalabilitatea și suportul oferit de furnizor

Soluția pe care o alegi pentru compania ta trebuie să răspundă nevoilor de astăzi, dar și celor viitoare. Mai mulți angajați, noi categorii de personal sau o structură organizațională mai complexă pot aduce și mai multă complexitate în payroll.

De aceea, merită să afli cum poate fi adaptat programul de salarizare pe măsură ce organizația crește, dar și ce se întâmplă atunci când ai nevoie de ajutor.

Primești doar suport tehnic pentru utilizarea aplicației sau ai acces și la specialiști în payroll și legislație? Cum sunt gestionate situațiile atipice? Ce servicii suplimentare poți accesa dacă, în timp, nevoile companiei se schimbă?

SD Worx combină tehnologia de salarizare cu servicii de payroll și expertiză specializată. Astfel, companiile pot utiliza software-ul pentru gestionarea procesului, dar pot apela și la servicii și consultanță în funcție de propriile nevoi.

Înainte de a lua o decizie în ceea ce privește programul de salarizare pe care îl vei folosi, pornește de la propriul proces de payroll și identifică etapele care consumă cel mai mult timp, presupun cele mai multe operațiuni manuale sau generează cele mai mari riscuri. Nu căuta neapărat soluția cu cele mai multe funcționalități, ci pe cea care răspunde cel mai bine nevoilor companiei tale. Programul de salarizare potrivit este cel care îți simplifică procesele de astăzi și poate susține organizația pe măsură ce aceasta evoluează.

Editor : A.D.V.