Radu Miruță respinge propunerea de buget prezentată de TAROM. Care spune că e problema și ce măsură a aprobat

Cursă Tarom. Foto: Profimedia

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, anunţă, miercuri, că a amânat cu două săptămâni aprobarea bugetului TAROM, întrucât estimările de venituri „nu sunt credibile şi astfel vor creşte pierderile”. Bugetul a fost construit pe un grad de ocupare al aeronavelor de 79% în 2026, faţă de 72% în 2025, deşi, în primele patru luni din 2026, gradul de ocupare este de doar 66%, faţă de 72% în aceeaşi perioadă a anului trecut.

„Am semnat pentru ca TAROM să primească aport de capital social, conform planului agreat, însă am amânat cu două săptămâni aprobarea bugetului Tarom pentru că estimările de venituri prezentate nu sunt credibile şi astfel vor creşte pierderile. Conducerea companiei a construit bugetul pe un load factor (grad de ocupare al aeronavelor) de 79% în 2026, faţă de 72% în 2025. Problema este că realitatea arată exact invers: în primele patru luni din 2026, gradul de ocupare este de doar 66%, faţă de 72% în aceeaşi perioadă a anului trecut", a scris, miercuri, pe Facebook, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă.

Potrivit acestuia, pentru a atinge cifra propusă în buget, "ar fi nevoie de un salt enorm, fără să existe astăzi date care să indice o astfel de evoluţie".

„Altfel, consecinţa va fi o nerealizare semnificativă a veniturilor, ceea ce înseamnă pierderi mari la final de an. Iar această estimare nu este una marginală. 63% din veniturile companiei depind direct de gradul de ocupare al aeronavelor. Când această variabilă este supraestimată, întregul buget devine nerealist", avertizează ministrul.

Acesta afirmă că rolul său nu este de a aproba bugete care „ies” din pix, ci să ceară bugete construite pe realitate.

„Diferenţa dintre veniturile estimate în actuala propunere şi veniturile care pot fi obţinute în mod realist poate genera un rezultat negativ suplimentar de peste 100 de milioane de lei în 2026. Suplimentat, bugetul pe 2026 este construit şi pe un preţ al combustibilului mult sub nivelul actual al pieţei, ceea ce generează o altă componentă semnificativă de pierderi (950$ tona în buget vs 1400$ tona pe piaţa actuală)”, a mai transmis ministrul interimar.

Miruţă anunţă că a cerut refacerea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 2026 pe baze realiste, atât în ceea ce priveşte veniturile, cât şi costurile.

