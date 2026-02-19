Live TV

Leviatan Group devine prima organizație din Europa de Est cu tripla certificare BSI Kitemark™ pentru BIM.

Aflat de peste 5 ani în avangarda adoptării tehnologiilor de ultimă generație în construcții, Leviatan Group a marcat o premieră pentru Europa de Est. Grupul românesc a obținut o triplă certificare BSI Kitemark™ pentru Building Information Modeling (BIM), devenind astfel prima organizație din regiune care deține această distincție, conform informațiilor publice disponibile.

„Certificarea BSI nu este un trofeu, ci un pașaport care ne deschide accesul la cele mai exigente proiecte internaționale", a declarat Cătălin Podaru, fondator și CEO Leviatan Group.

Tripla certificare a fost obținută, mai exact, de două companii din grup, Leviatan Design și Ubitech Construcții, pentru proiectare, execuție și managementul securității informațiilor. Acest fapt confirmă că fiecare etapă a unui proiect de construcții se desfășoară conform celor mai exigente standarde internaționale, așa cum se întâmplă și în cazul giganților globali ai construcțiilor – Skanska, Balfour Beatty sau BAM.

Certificarea vine într-un moment-cheie. România se pregătește să impună obligativitatea utilizării metodologiei BIM pentru toate proiectele publice de construcții până în 2028, ca parte a alinierii la cerințele europene de digitalizare, iar Leviatan Group arată că este deja pregătit, cu doi ani înainte de termenul limită.

Un reper de calitate construit în peste 120 de ani

Certificarea BSI Kitemark™ reprezintă cel mai înalt reper de calitate independent recunoscut la nivel global în domeniul construcțiilor – o garanție că procesele, produsele și serviciile unei organizații au fost testate și verificate în mod repetat de experți independenți.
De 125 de ani, BSI Kitemark™ este recunoscut ca simbol al calității excepționale, siguranței și încrederii, acordat de British Standards Institution (BSI), prima organizație de standardizare din lume, fondată în 1901 și activă în peste 195 de țări.

BIM, metodologia care transformă proiectele de construcții

Pe scurt, BIM înseamnă că o clădire există mai întâi în format digital – cu toate instalațiile, materialele și costurile – înainte ca prima cărămidă să fie pusă. Erorile sunt detectate pe ecran, nu pe șantier, iar proiectele se finalizează mai rapid și mai predictibil. Leviatan Group se află de ani de zile în avangarda implementării tehnologiilor de ultimă generație în construcții, iar adoptarea metodologiei BIM a reprezentat un pilon central al acestei viziuni.

BIM a permis grupului să realizeze proiecte strategice și complexe la un nivel ridicat de calitate, înainte de termen și în bugetul preconizat. Unul dintre aceste proiecte a presupus extinderea Bazei 71 Aeriene Câmpia Turzii, compatibilă cu aeronavele F-16 și F-35, finalizată cu 25% înainte de termen.

Ce înseamnă certificarea pentru clienți

Certificarea BSI Kitemark™ reprezintă pentru industria construcțiilor ceea ce steaua Michelin reprezintă pentru restaurante: o validare independentă, recunoscută global, că procesele sunt la cel mai înalt nivel. Tripla certificare pentru proiectare, execuție și securitatea informațiilor, obținută de Leviatan Group, acoperă întreg lanțul de livrare al unui proiect, oferindu-le clienților beneficii concrete.

„Pentru clienții noștri, certificarea înseamnă procese transparente, informații securizate și certitudinea că lucrează cu un partener validat internațional, capabil să livreze proiecte complexe la cele mai înalte standarde", a explicat Maria Văsi, Director Operațional și Transformare la Leviatan Group.

În practică, asta înseamnă că greșelile sunt identificate și corectate în mediul digital, înainte să ajungă pe șantier – acolo unde costul unei erori poate fi de zeci de ori mai mare. Pentru orice beneficiar – instituție publică sau investitor privat – colaborarea cu Leviatan Group înseamnă mai puține surprize, mai multă predictibilitate și un proiect livrat așa cum a fost planificat.

Un traseu de excelență

Leviatan Group, cu o cifră de afaceri de 540 de milioane de lei în 2024 și o echipă de peste 280 de specialiști, a dovedit că excelența în construcții nu ține numai de mărimea unei organizații, ci și de viziune. Certificarea BSI Kitemark™ vine să încununeze un traseu consistent de recunoașteri internaționale, printre care statutul de Top Employer în 2025 și 2026 – primul grup de construcții din România care obține acest titlu.

„În procesul de audit realizat de BSI, echipele companiilor Leviatan Design și Ubitech Construcții au demonstrat angajament pentru îmbunătățirea continuă a abordării lor privind modelarea informațională a clădirilor”, Gary Pattison, Certification Team Manager, BSI Group.

Prin această certificare, Leviatan Group își consolidează poziția de lider în transformarea digitală a industriei construcțiilor din România și de partener de încredere pentru proiecte complexe, inclusiv internaționale.

Despre Leviatan Group

Leviatan Group, format din companiile Leviatan Design (liderul pieței de arhitectură din România în 2023 și 2024, conform IBC Focus și Agenda Construcțiilor), Ubitech ConstrucțiieConfaire Immersive Design și Copraag Entrepreneur, oferă soluții integrate de proiectare și execuție, prin intermediul celor mai noi tehnologii, fiind un partener de încredere pentru dezvoltarea și livrarea de proiecte complexe la standarde internaționale.

