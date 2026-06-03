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Video Renault lansează un program de plecări voluntare la Dacia și RTR. Compensațiile ajung până la 210.000 de lei net

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dacia duster la uzina
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Compensații de până la 210.000 de lei Contextul: noi modele produse în afara României și scăderea producției la Mioveni Sindicatul avertiza încă din primăvară asupra reducerii personalului

Grupul Renault a lansat un nou program de plecări voluntare pentru aproximativ 200 de angajați din cadrul Automobile Dacia și Renault Technologie Roumanie (RTR), oferind compensații care pot ajunge la 210.000 de lei net de persoană, în funcție de vechime. Pentru prima dată, programul include și centrul de inginerie RTR, pe fondul reorganizărilor și al adaptării activității la noua strategie a companiei.

Potrivit informațiilor publicate de Ziarul Financiar, programul a fost lansat începând cu 3 iunie și se adresează angajaților cu contracte pe perioadă nedeterminată din zonele în care au loc reorganizări, finalizări de proiecte sau modificări ale structurilor organizaționale care presupun reducerea unor posturi.

Cei care aleg să părăsească compania prin acordul părților își vor înceta contractele individuale de muncă începând cu 6 iulie 2026.

Compensații de până la 210.000 de lei

Valoarea compensațiilor este stabilită în funcție de vechimea angajaților în cadrul Grupului Renault România. Astfel, salariații cu o vechime de până la doi ani pot primi 45.000 de lei net, cei cu o vechime între doi și patru ani vor beneficia de 85.000 de lei net, iar pentru angajații cu o vechime între patru și opt ani compensația ajunge la 125.000 de lei net.

Pentru cei cu o vechime cuprinsă între opt și 12 ani este prevăzută o compensație de 150.000 de lei net, în timp ce angajații care au lucrat între 12 și 16 ani în cadrul grupului pot primi 180.000 de lei net.

Cea mai mare sumă, de 210.000 de lei net, este destinată angajaților cu o vechime de peste 16 ani.

Noutatea acestei ediții este includerea Renault Technologie Roumanie (RTR), centrul de inginerie al grupului în România.

Dacă în trecut programele de plecări voluntare au vizat în principal activitățile de producție și structurile de suport, de această dată și zona de inginerie este inclusă în procesul de reorganizare.

Compania a prezentat măsura drept una care oferă angajaților posibilitatea unei tranziții profesionale în condiții de protecție socială, în timp ce grupul își adaptează structura și competențele la obiectivele noii strategii „futuREady”.

Contextul: noi modele produse în afara României și scăderea producției la Mioveni

Programul de plecări voluntare vine într-un context în care Renault a luat în ultimele luni mai multe decizii industriale care au redus rolul uzinei de la Mioveni în producția viitoarelor modele ale mărcii Dacia.

Noul crossover de segment C, Dacia Striker, va fi produs la uzina Oyak Renault din Bursa, Turcia, deși inițial era luată în calcul fabricarea sa în România. În același timp, viitorul model electric urban al mărcii, derivat din noul Renault Twingo, va fi asamblat în Slovenia, la uzina Novo Mesto.

Astfel, cele mai importante două lansări pregătite de Dacia în următorii ani nu vor fi produse în România, în timp ce marca își extinde producția în alte state, inclusiv Maroc, China, Turcia și Slovenia.

Sindicatul avertiza încă din primăvară asupra reducerii personalului

Datele din industrie arată că producția cumulată a uzinelor Dacia Mioveni și Ford Otosan Craiova a scăzut în aprilie 2026 la 31.450 de vehicule, cu aproape 29% sub nivelul din aceeași lună a anului trecut.

Totodată, 2026 se conturează drept al patrulea an consecutiv de scădere a producției la Mioveni.

În luna martie, Sindicatul Autoturisme Dacia avertiza că aproximativ 1.200 de locuri de muncă ar putea fi afectate în acest an, invocând costurile ridicate cu energia, instabilitatea fiscală, întârzierile proiectelor de infrastructură și mutarea unor modele noi în afara României.

La nivelul întregii industrii auto, miza este semnificativă. Potrivit datelor prezentate de ACAROM, sectorul auto generează o cifră de afaceri de 35,7 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 13% din PIB-ul României, susține peste 220.000 de locuri de muncă directe și reprezintă circa o treime din exporturile țării.

În acest context, includerea pentru prima dată a centrului de inginerie RTR într-un program de plecări voluntare este privită ca un nou semnal privind procesul de reorganizare și optimizare a operațiunilor Grupului Renault în România.

Editor : A.D.

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