Live TV

Restructurări masive la Volkswagen: grupul ia în calcul concedierea a până la 100.000 de angajați și închiderea a patru fabrici

Data publicării:
Fabrica Germania Volkswagen
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Grupul german Volkswagen analizează cel mai amplu plan de restructurare din istoria sa, care ar putea include concedierea a până la 100.000 de angajaţi şi închiderea a patru fabrici din Germania, potrivit unor surse citate de Reuters.

Planul urmează să fie discutat pe 9 iulie, în cadrul unei şedinţe a Consiliului de Supraveghere, iar dacă va fi aprobat, ar reprezenta cea mai mare restructurare din istoria industriei auto mondiale.

Potrivit surselor, Volkswagen ia în calcul închiderea uzinelor din Hanovra, Zwickau, Emden şi a fabricii Audi din Neckarsulm. Doar aceste închideri ar pune în pericol peste 45.000 de locuri de muncă, care s-ar adăuga celor aproximativ 50.000 de posturi vizate deja de programele existente de reducere a personalului, notează News.ro.

Directorul general Oliver Blume le-a prezentat planul managerilor companiei în această săptămână, încercând să obţină sprijin pentru măsuri considerate esenţiale în contextul dificultăţilor cu care se confruntă constructorul auto.

Volkswagen este afectată simultan de concurenţa tot mai puternică a producătorilor chinezi, de tarifele impuse de Statele Unite pentru importurile de automobile şi de cererea tot mai slabă pentru maşini în Europa. Compania a avertizat anterior că actualul model de afaceri nu mai este sustenabil în aceste condiţii.

Publicaţia Manager Magazin a relatat că restructurarea ar include şi reducerea investiţiilor cu aproximativ 15%, până la puţin peste 130 de miliarde de euro în următorii cinci ani. Totodată, conducerea analizează separarea mărcii Volkswagen şi a diviziei de componente în entităţi distincte.

Investitorii au primit cu rezerve informaţiile privind restructurarea. Acţiunile Volkswagen au scăzut vineri cu 3,4%, atingând cel mai redus nivel din ultimii 16 ani.

Sindicatul IG Metall, Consiliul angajaţilor şi guvernul landului Saxonia Inferioară, al doilea cel mai mare acţionar al companiei, au anunţat că se vor opune ferm închiderii fabricilor şi concedierilor masive.

„Dacă astfel de planuri vor merge mai departe, vom face tot ce ne stă în putere pentru a le împiedica”, au transmis reprezentanţii angajaţilor într-un comunicat comun.

Şi premierul landului Saxonia Inferioară a declarat că statul nu va susţine o astfel de restructurare.

Oliver Blume a încercat şi în 2024 să închidă fabrici în Germania, însă s-a lovit de opoziţia sindicatelor şi a fost nevoit să renunţe la plan. Între timp, însă, situaţia companiei s-a deteriorat.

Volkswagen a pierdut teren rapid pe piaţa chineză, unde ani la rând a fost lider. În 2024 a fost depăşită de BYD, iar în 2025 a coborât pe locul al treilea. În paralel, producătorii chinezi precum BYD, Chery, SAIC şi Leapmotor îşi extind agresiv prezenţa şi în Europa, unde şi-au dublat cota de piaţă în primele luni ale anului.

Grupul Volkswagen avea la finalul anului financiar 2025 aproximativ 667.000 de angajaţi la nivel mondial, dintre care aproape 43% lucrează în Germania. Dacă planul va fi aprobat, restructurarea ar depăşi ca amploare marile reorganizări realizate de General Motors înainte şi în timpul falimentului din 2009, devenind una dintre cele mai mari din istoria industriei auto.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
ursoaica cu doi pui
2
O fată și tatăl ei s-au întâlnit cu o ursoaică cu pui pe un traseu turistic din Muntele...
photo-collage.png - 2026-06-26T225705.530
3
Rusia cere excluderea României de la organizarea competițiilor sportive internaționale...
lideri partide si presedintele
4
Eșec privind rezolvarea crizei politice, după discuții tensionate la Palatul Cotroceni...
BUCURESTI - CONFERINTA AUR - ROMANIA, TARA ESUATA - 6 SEPT 2022
5
Un important membru AUR susține că Simion ar fi negociat cu PSD funcții în guvernul...
Fără milă! Federația le-a anulat zborul înapoi în țară, după rușinea istorică de la Cupa Mondială
Digi Sport
Fără milă! Federația le-a anulat zborul înapoi în țară, după rușinea istorică de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Lighthouse with the Danish flag in a small town Ronne, Bornholm, Denmark . High quality photo
Valul de căldură extremă care a lovit Europa a adus recorduri absolute de temperatură în Germania, Cehia şi Danemarca
N12 TRAFICANT SALTAT DIN PISCINA-AMBIANTA_00110
Momentul în care un român urmărit internațional este săltat de polițiști dintr-o piscină gonflabilă de pe terasa apartamentului său
Armata germană
Când va decide Germania dacă introduce sau nu serviciul militar obligatoriu. Merz vrea să aibă cea mai puternică armată din Europa
faza de joc din meciul ecuador - germania
CM 2026: Germania, învinsă de Ecuador. Sud-americanii au șanse să ajungă în 16-imi
imigranți ilegali deportați din SUA cu avionul
Imigrația a adus câștiguri economice importante țărilor bogate. Ce arată un nou studiu al Băncii Centrale Europene
Recomandările redacţiei
SUA vs Iran
SUA a atacat Iranul pentru a doua noapte la rând. Donald Trump...
Screenshot 2026-06-27 125517
Cod roșu de caniculă în aproape jumătate de țară. De luni, cupola de...
bombardier B-52 în timpul realimentării cu combustibil în aer
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O...
WEB INCEDIU AGIGEA SURSA FACEBOOK CONSTANTA INFO 280626_00445
Incendiu puternic în Portul Agigea. RO-ALERT emis din cauza fumului...
Ultimele știri
„O sursă de speranță pentru Venezuela”. Povestea unui copil găsit viu după trei zile sub dărâmături
Interdicția accesului minorilor la rețele sociale în Australia, ocolită cu ușurință: amenzile pentru companiile tech vor fi dublate
„Îmi aud fiul plângând sub dărâmături”. Mărturia sfâșietoare a unei supraviețuitoare a cutremurelor din Venezuela
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Rac din 29 iunie 2026. Trei zodii sunt în alertă
Cancan
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Fanatik.ro
David Popovici se bate duminică pentru un nou aur la Settecolli! De la ce oră intră în bazin
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
Fanatik.ro
Au pierdut intenționat? Scandal la CM 2026: Naționala vedetei lui Manchester City, avantajată de înfrângere...
Adevărul
De ce au abandonat împărații romani Dacia. Motivele uneia dintre cele mai controversate decizii din istoria...
Playtech
Mica localitate din România care devine unul dintre cele mai importante puncte militare din Europa...
Digi FM
Cum faci cea mai bună dulceață de căpșuni. Trei rețete simple și trucuri care chiar funcționează
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OUT de la Cupa Mondială, fără să piardă niciun meci! Un gol în minutul 90+6 i-a trimis acasă
Pro FM
Céline Dion, despre impactul pe care regretatul ei soț, René Angélil, l-a avut asupra vieții sale: „Ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Amal Clooney dezvăluie sacrificiul major făcut după căsătoria cu George Clooney: „ Viața mea s-a schimbat...
Adevarul
De la prețuri de lux la tone de cireșe neculese. „Polonezii primesc 600 de euro pe hectarul de măr. Și mai...
Newsweek
3 schimbări majore la pensie din 1 iulie. Cine ia bani? Cine pierde? Pentru cine crește vârsta de pensionare?
Digi FM
Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat cu un an înainte să se afle public: „N-am vrut să ajung în situația...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
Mickey Rourke își îngrijorează fanii. Cum arată acum, la 73 de ani, starul din "Sin City"
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...